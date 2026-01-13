Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно

Накануне в Минске было зафиксировано одно из главных индивидуальных достижений в истории Континентальной хоккейной лиги. Лучший бомбардир КХЛ, нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал первым игроком, добравшимся до грандиозной отметки в 1000 очков за карьеру в лиге. Набрать юбилейное очко у хоккеиста получилось практически по голливудскому сценарию.

Для начала Вадим вроде бы уже успел праздновать юбилей в недавнем гостевом матче с ЦСКА (2:4), отметившись результативной передачей на Егора Борикова. Партнёры по команде даже выскочили на лёд, чтобы разделить счастливый момент со своим лидером, однако после видеопросмотра гол минчан был отменён из-за удара ногой. Спустя несколько дней белорусская команда гостила в родном городе Шипачёва Череповце.

Именно в составе местной «Северстали» в сезоне-2005/2006 Вадим и дебютировал в Суперлиге. За два года на высшем уровне в Череповце хоккеист провёл всего три встречи, а затем отправился проявлять свой талант в хоккейный клуб «Белгород». В Высшей лиге Шипачёв впервые показал себя перспективным бомбардиром, набрав в сезонах-2006/2007 и 2007/2008 52 (18+34) очка и 49 (13+36) очков соответственно, тем самым заработав право вернуться в «Северсталь».

2 сентября 2008 года в Хабаровске состоялся первый матч в истории КХЛ, а уже на следующий день в лиге дебютировал Шипачёв. 18 лет назад Владимир Юрзинов-младший запустил 21-летнего хоккеиста на орбиту лиги. Во встрече с «Трактором» Вадим сыграл символические 43 секунды, но уже через месяц в его активе появится дебютный гол в лиге. Первое из 1000 очков в КХЛ Шипачёв набрал в череповецком «Ледовом дворце», открыв счёт в матче с ЦСКА.

8 января 2026 года в Череповце 38-летний нападающий мог набрать 1000-е очко, эффектно закольцевав историю, но минчане потерпели поражение со счётом 3:4, а юбилей российского форварда оказался отложен ещё на несколько дней. 12 января минское «Динамо» на домашнем льду принимало «Адмирал», который приехал в столицу Беларуси без двух основных голкиперов команды.

Кому-то могло показаться, что встреча с приморцами должна превратиться для «Динамо» в лёгкую прогулку, в ходе которой Вадиму не составит труда набрать последнее недостающее до 1000 очко. Но, согласитесь, это было бы слишком скучно для такого масштабного события? Игра у одного из лидеров Западной конференции КХЛ не складывалась до самой концовки третьего периода, пока Алекс Лимож не сумел восстановить равновесие в счёте. Следом минчане получили большинство, которое и реализовал Вадим Мороз с передачи Шипачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

За 17 секунд до конца домашнего матча любимец местных трибун и один из наиболее перспективных хоккеистов Беларуси стал автором победной шайбы в ворота «Адмирала», а его ассистентами выступили защитник Тай Смит (ведущий представитель легионерского костяка «Динамо») и 38-летний российский мастер, которому «Динамо» подарило продолжение карьеры в КХЛ на самом высшем уровне после того, как от услуг Вадима отказалось руководство «Ак Барса». Чем вам не минский Голливуд?

Вадим Шипачёв (справа) Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

На секундочку перенесёмся за океан и проведём аналогию с НХЛ, вспомнив, как в минувшем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов североамериканской лиги. Как только российский форвард превзошёл знаменитое достижение Уэйна Гретцки, стало очевидно, что Александр Великий установил ориентир для будущих поколений на многие 10-летия. Сложно представить, что в ближайшие 10-20-30 лет кому-то удастся побить рекорд россиянина. Особенно если учитывать то обстоятельство, что 40-летний нападающий не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжает обновлять свой снайперский показатель.

Есть ощущение, что схожая ситуация установится и в нашей лиге с бомбардирским рекордом Шипачёва в КХЛ. За 1102 матча в лиге Вадим отметился 314 заброшенными шайбами и 686 результативными передачами. На втором месте в списке лучших бомбардиров КХЛ располагается Сергей Мозякин (928), чей рекорд в своё время и побил Шипачёв. А дальше идёт Александр Радулов (789), отстающий от Вадима на две сотни очков.

Как раз несколько дней назад Радулов подписал новый контракт с «Локомотивом», который уже точно оставит Тасманского Дьявола в хоккее как минимум до конца сезона-2026/2027. Разумеется, 39-летний Радулов демонстрирует выдающуюся спортивную форму, но все понимают: ликвидировать отставание в 211 очков до конца завершения своей карьеры Александр точно не сможет.

Вроде бы чуть лучшие перспективы в этой связи у Никиты Гусева, которому всего 33 года, и в его активе уже 726 очков. Но нынешний сезон демонстрирует, что Никита постепенно начинает сбавлять обороты в плане результативности. Неслучайно главному тренеру московского «Динамо» Вячеславу Козлову всё чаще приходится защищать своего лидера на пресс-конференциях. Да и на данный момент довольно сложно поверить, что Никита захочет оставаться в хоккее до того возраста, в котором продолжают играть Шипачёв и Радулов.

Что происходит с Никитой сейчас в «Динамо»? Козлов — о текущей форме Гусева: наберёмся терпения и будем ждать лучшей игры

А Гусев из числа топ-10 бомбардиров в истории КХЛ является единственным хоккеистом, у которого хотя бы в теории есть шанс побить рекорд Шипачёва, потому что ни у Сергея Плотникова, ни у Сергея Широкова, ни у Дмитрия Кагарлицкого такой перспективы и подавно нет.

Вадим Шипачёв Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Сейчас все восхищаются Романом Канцеровым, Дмитрием Силантьевым, Егором Суриным и Александром Жаровским, которые уже стали новыми яркими именами в КХЛ. Однако очевидно, что как минимум Сурин, Канцеров и Жаровский точно связывают своё будущее с НХЛ. И в течение ближайших нескольких лет они наверняка отправятся покорять североамериканскую лигу, где им можно будет пожелать лишь всего наилучшего. За океан вполне резонно смотрят и другие талантливые молодые россияне. И их можно понять – каждый профессиональный спортсмен хочет проявить себя в сильнейшей лиге мира.

Справедливо признать, что грандиозные бомбардирские цифры Шипачёва и Мозякина в КХЛ выросли как раз от того, что карьера Вадима в НХЛ не сложилась и получилась максимально короткой, а Сергей и вовсе даже не стал пробовать себя в Северной Америке. Но каждый человек самостоятельно определяет судьбу для себя и своей семьи. Вадим и Сергей выбрали её такой, став настоящими легендами КХЛ. И это нужно только ценить. Вчера Вадим сотворил историческое событие, повторить которое будет невероятно сложно. Если не невозможно.