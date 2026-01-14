Скидки
Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 13 января, обзоры, видео голов, Сибирь вернулась в плей-офф, расписание игр 14 января

«Сибирь» вернулась в зону плей-офф, «Авангард» проиграл второй матч кряду. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 13 января 2026 года
«Ак Барс» всухую уступил в дерби Татарстана «Нефтехимику».

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко рассказываем о каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Цулыгин – 06:56 (4x4)     0:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 20:48 (5x5)     1:2 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 29:30 (5x4)     1:3 Родевальд (Стюарт, Ремпал) – 38:04 (5x5)     1:4 Ремпал (Броссо) – 45:31 (5x5)     2:4 Котляревский (Костин, Шарипзянов) – 50:40 (5x5)     3:4 Якупов (Пономарёв, Костин) – 58:44 (6x5)    

«Авангард» первый домашний матч в новом году проводил с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы открыли счёт в первом периоде в формате «4 на 4», а в начале второго отрезка удвоили преимущество. Омичи в большинстве сумели сократить отставание на 30-й минуте, однако ещё до перерыва «Салават» забил в третий раз, а в третьем периоде гости сделали счёт 1:4. У «Авангарда» мало что получалось, но хозяева льда смогли вернуться, отыграли две шайбы, однако на большее «ястребов» не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аймурзин (Чебыкин, Ильин) – 01:19 (5x4)     2:0 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 20:31 (5x5)     2:1 Абрамов – 24:24 (5x5)     2:2 Пьянов (Неколенко, Абрамов) – 51:15 (5x4)     2:3 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:22 (5x5)    

В Череповце лидер Запада принимал бьющуюся за место в плей-офф «Сибирь». Хозяевам удалось забросить по шайбе в начале двух первых периодов, а вот затем новосибирцы смогли включиться. Абрамов на 25-й минуте отыграл одну шайбу, Пьянов сравнял счёт уже в середине третьего отрезка, а когда дело уже шло к овертайму, «Сибирь» смогла забить победный гол. За 38 секунд до сирены Абрамов оформил дубль, завершив шикарную комбинацию. Благодаря этой победе «Сибирь» обошла в таблице «Амур» и впервые за долгое время ворвалась в зону плей-офф на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Хоружев) – 14:50 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Дергачёв, Николишин) – 58:48 (en)    

Татарстанское дерби в Казани получилось засушливым. Героем матча оказался голкипер Ярослав Озолин, ставший основным у «Нефтехимика» в отсутствие травмированного Долганова. Озолин отразил 27 бросков и не позволил забить «Ак Барсу», а судьбу встреча решил гол Григория Селезнёва на 15-й минуте. Окончательный счёт матча установил Шафигуллин, поразивший пустые казанские ворота в концовке основного времени.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 14 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
