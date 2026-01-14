«Сибирь» вернулась в зону плей-офф, «Авангард» проиграл второй матч кряду. Итоги дня в КХЛ

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко рассказываем о каждой игре.
«Авангард» первый домашний матч в новом году проводил с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы открыли счёт в первом периоде в формате «4 на 4», а в начале второго отрезка удвоили преимущество. Омичи в большинстве сумели сократить отставание на 30-й минуте, однако ещё до перерыва «Салават» забил в третий раз, а в третьем периоде гости сделали счёт 1:4. У «Авангарда» мало что получалось, но хозяева льда смогли вернуться, отыграли две шайбы, однако на большее «ястребов» не хватило.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Череповце лидер Запада принимал бьющуюся за место в плей-офф «Сибирь». Хозяевам удалось забросить по шайбе в начале двух первых периодов, а вот затем новосибирцы смогли включиться. Абрамов на 25-й минуте отыграл одну шайбу, Пьянов сравнял счёт уже в середине третьего отрезка, а когда дело уже шло к овертайму, «Сибирь» смогла забить победный гол. За 38 секунд до сирены Абрамов оформил дубль, завершив шикарную комбинацию. Благодаря этой победе «Сибирь» обошла в таблице «Амур» и впервые за долгое время ворвалась в зону плей-офф на Востоке.
Татарстанское дерби в Казани получилось засушливым. Героем матча оказался голкипер Ярослав Озолин, ставший основным у «Нефтехимика» в отсутствие травмированного Долганова. Озолин отразил 27 бросков и не позволил забить «Ак Барсу», а судьбу встреча решил гол Григория Селезнёва на 15-й минуте. Окончательный счёт матча установил Шафигуллин, поразивший пустые казанские ворота в концовке основного времени.
