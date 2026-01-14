Он не остановится? Макдэвид набрал очки в 20-й игре подряд и возглавил гонку бомбардиров

«Эдмонтон» и «Нэшвилл» — команды, которые к середине сезона нашли себя и начали побеждать. «Ойлерз» привычно для себя вернулись в тройку в Тихоокеанском дивизионе, а «Предаторз» избежали увольнения тренера, которое в начале чемпионата направилось.

Коннор Макдэвид часто даёт поводы говорить о себе, но в последнее время он, видимо, решил, чтобы его имя было вообще везде. Капитан «Эдмонтона» совсем недавно, в матче с «Лос-Анджелесом», побил свой же рекорд по продолжительности результативной серии – то была 18-я игра. С «Чикаго» Коннор быстро набрал два очка и довёл счётчик до 19-и. Что же было сегодня?

Первая минута матча получилась насыщенной – сразу же после стартового свистка перчатки сбросили Нурс и Маккэррон. Драка особо яркой не получилась, но завалил соперника по итогу форвард «Нэшвилла». Игра продолжилась звоном ушах Тристана Джерри – Коул Смит бросал в упор, но попал в крестовину. Но через пару минут старания хозяев принесли плоды – Бантинг и Стэмкос провели атаку, а Стивен ещё и хитро обманул вратаря «Эдмонтона», запустив шайбу в ближний угол. Этот гол стал 16-м для канадца в 24 последних играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва «Ойлерз» счёт сравняли – Макдэвид прострелил на Драйзайтля, шайба отскочила на пятак, откуда Хайман вогнал её в ворота, попутно успев подтянуться на перекладине после толчка в спину. Таким образом, капитан «нефтяников» продлил результативную серию до 20 игр! Он не остановится, ведь так? Рекорд за последние 35 лет по матчам с очками подряд принадлежит Матсу Сундину, который в 1992 году, играя за «Квебек», 30 встреч подряд не уходил со льда без набранных баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде Макдэвид отдал ещё одну передачу, а гол получился почти идентичный первому – Коннор переводит на Драйзайтля, тот не завершает, а Хайман с пятака добивает. Благодаря этому набранному баллу, капитан «Ойлерз» обогнал в гонке бомбардиров Натана Маккиннона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Команды не выявили победителя в основное время, а в дополнительное случилось удивительное – оборона «Эдмонтона» провалилась, а вратарь опрометчиво выбежал до середины своей зоны. Итог – точный и победный бросок в касание Романа Йози.

«Нэшвилл» выиграл во второй встрече подряд и отстаёт от зоны плей-офф всего на одно очко. А «Эдмонтон» догнал «Вегас» и делит с ним первое место в дивизионе. 46 очков Коннора Макдэвида в последних 20 матчах в помощь.