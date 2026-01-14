Скидки
Автомобилист — Трактор. Прямая трансляция
16:40 Мск
Как играет канадский хоккеист Брэндон Биро, обменяют ли его из Ак Барса, почему

Худший легионер КХЛ мешает молодёжи «Ак Барса»? У канадца Биро один гол за полгода в лиге
Рустам Имамов
Худший легионер КХЛ мешает молодёжи «Ак Барса»?
Игра Брэндона не соответствует амбициям казанцев.

Летние трансферы «Ак Барса» изначально вызывали много вопросов. Как оказалось, неспроста: например, вратаря Михаила Бердина и защитника Уайатта Калинюка в составе казанцев уже нет, причём едва ли кто-то в татарстанском клубе расстроен этим обстоятельством. Но вот нападающего Брэндона Биро никуда не обменяли, хотя к его игре вопросов не меньше.

Даже самые резкие скептики едва ли представляли себе, что к середине января на счету канадца будет всего одна заброшенная шайба. Общая статистика ужасает – 10 очков (1+9) в 33 матчах, несмотря на то что шансы Брэндону регулярно даются в первых двух звеньях и в большинстве. Мало того, что легионер не выдаёт продуктивность впереди, так ещё и в обороне от него больше проблем, чем пользы.

До дедлайна осталось не так много времени, и главный вопрос такой: неужели Марат Валиуллин оставит всё как есть и не попытается исправить свою ошибку?

Брэндон Биро

Фото: ak-bars.ru

«После матча из раздевалки были слышны страшные звуки, похожие на удары. Это доставалось от вас Биро?» – пошутил один из казанских журналистов на пресс-конференции с Анваром Гатиятулиным. Понять своеобразный юмор можно, игра Брэндона и так была больным вопросом, а в матче с «Нефтехимиком» форвард умудрился отдать голевую передачу на соперника. Отметим реакцию Никиты Хоружева и его пас с разворота на Григория Селезнёва, бросок самого Григория – нижнекамцы выжали из момента максимум. Но о чём в принципе думал Биро, скидывая в своей зоне шайбу через центр? Причём посмотрите эпизод внимательно: у Брэндона было достаточно времени для принятия решения, его никто не атаковал, он явно видел накатывающегося по траектории паса соперника. Можно объяснить ошибку техническим браком, но к чему был излишний риск в подобной ситуации?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И это далеко не единственная результативная ошибка канадца в сезоне, при желании можно найти достаточно хайлайтов. А вот с нарезками его полезных действий в зоне атаки возникнут проблемы. Помимо единственной шайбы в КХЛ в ворота «Амура» у Брэндона девять передач, правда, большинство из них – это так называемые вторые передачи, мало влиявшие на розыгрыш шайбы. Нет, периодически Биро показывал мастерство, однако этого явно недостаточно, учитывая те роли, на которые он брался и наигрывался. В некоторых матчах Брэндон получал до 18 минут игрового времени, из которых по две с лишним – на розыгрыш большинства. В составе казанцев достаточно хоккеистов высокого класса, поэтому место в спецбригадах надо отвоёвывать в напряжённой конкуренции. По какой логике оно выдавалось именно Брэндону? Вопрос, на который прямо ответить Гатиятулин так и не смог.

Брэндон Биро

Фото: ak-bars.ru

«При выборе Брэндона мы смотрели его выступления, у него есть опыт и навыки игры в большинстве. Но мы анализируем результаты, и изменения возможны, в том числе в бригадах большинства», – сказал Анвар Рафаилович после матча с «Авангардом». В играх с «Барысом» и «Нефтехимиком», к слову, на большинство Биро и правда больше не выпускали, однако и другую роль в команде ему так и не нашли. Для центрфорварда, тем более из Канады, у него катастрофический процент на точке. В проигранной встрече с Нижнекамском Брэндон 10 раз выходил на вбрасывание и выиграл только два из них. Матч с Астаной немногим лучше – два из семи. Если не брать выездной матч с «Барысом», где Биро играл на фланге, экстренно вышел центральным на одну смену и ушёл со 100-процентным результатом, то выше 50% на вбрасывании у него было только в четырёх играх на самом старте сезона. Тогда Брэндон и какие-то очки набирал, и в целом смотрелся как интересный актив, который важно грамотно встроить в схемы Гатиятулина. Но эмоции быстро потухли, а следом за ними и хоть какой-то смысл выпускать Биро на площадку.

50 млн рублей и лучший юниор системы за 8 голов. «Ак Барс» ошибся с трансфером Денисенко?
Дважды он уже выпадал из состава – в первый раз (по крайней мере, официально) по причине травмы. В декабре Анвар Рафаилович уже признался, что Брэндон в ротации. Однако немилость продлилась недолго – после паузы на Кубок Первого канала канадца вернули в основу и ни разу в запас больше не отправляли. Хотя не играет, к примеру, Алексей Пустозёров, несмотря на неплохую игру в КХЛ вновь отослали в «Нефтяник» Радэля Замалтдинова и Тимофея Жулина, мечется между ВХЛ и КХЛ Семён Терехов, а о том, чтобы пригласить в первую команду Расима Шакирова, Равиля Якупова, Малика Саберзянова или Дениса Комкова, не идёт, похоже, даже и речи. Главная причина недовольства местной прессы именно в этом – ради того, чтобы подарить 101-й шанс провалившемуся иностранцу, мешают развиваться собственным воспитанникам.

Тимофей Жулин

Тимофей Жулин

Фото: ak-bars.ru

На игру с Нижнекамском заявили Ильдана Галеева, только вот не дали ему провести ни единой смены. Гатиятулин на вопрос о развитии молодёжи отвечает, что понимает эту задачу, следит за «Барсом», «Ирбисом» и «Нефтяником» и старается подключать главных талантов к основе, но главное в большом спорте – это всё-таки результат. С ним в этом плане не поспоришь, однако разве Биро этот самый результат даёт? Кажется, что, скорее всего, менеджмент просто не хочет признавать свою ошибку, вот и пытается хоть куда-то встроить игрока, надеясь, что со временем тот выйдет на свои проектные мощности. Хотя какой в принципе потолок возможностей у Брэндона? В НХЛ он сыграл всего шесть матчей, в АХЛ был далёк от снайперских рекордов и шёл по графику 0,4-0,6 очка за игру. Если хоккеист не может пробиться в основу «Баффало» — одной из слабейших франшиз лиги, это само по себе уже говорит о многом.

«Дайте мне шанс, и я отвечу скептикам». Интервью с новичком «Ак Барса» Биро
В «Ак Барс» Биро привёз Игорь Варицкий. Сразу после расформирования «Витязя» бывшего менеджера подмосковного клуба пригласили работать в Казань и курировать международный рынок. Однако как только появилась опция собирать «Шанхайских Драконов», Варицкий переехал в Санкт-Петербург — всё-таки быть первой скрипкой интереснее, нежели оставаться помощником Марата Валиуллина. В качестве своего наследия Игорь Константинович оставил нападающего Биро и защитника Уайатта Калинюка. Возможно, для «Витязя», где изначально они и должны были оказаться, это был нормальный вариант. Но для «Ак Барса», учитывая как претензии клуба, так и игровой стиль с упором на командную скорость и силовую манеру игры, это был явный холостой выстрел. От Калинюка избавились быстро, и тот транзитом через Уфу вернулся к Варицкому в «Шанхай» ещё до зимы. Биро обменять также пытались, но, видимо, нет желающих.

Уайатт Калинюк

Фото: ak-bars.ru

Вернее, дело обстоит так: согласись Казань на символическую компенсацию в условные 1000 рублей, в «Сочи», «Нефтехимике» или «Амуре», может быть, и рискнули бы, но Валиуллин реально надеялся выменять Биро на что-то стоящее. По слухам, дальше всего переговоры зашли с московским «Динамо», однако в какой-то момент столичный клуб стал сомневаться в том, подойдёт ли Брэндон хоккею Вячеслава Козлова. Так или иначе, если после дедлайна канадец останется в «Ак Барсе», это будет выглядеть странно. Ведь можно или усилить состав другим иностранцем, или же найти место в топ-9 для кого-то из местных ребят, каждый из которых в перспективе точно принесёт больше пользы, чем Биро.

При всём этом нет никаких личных претензий к Брэндону. В общении это крайне приятный молодой человек, однако хоккей – жёсткий бизнес. Биро обещал доказать скептикам, что достоин места «Ак Барса» своей игрой. Шанс ему предоставили – и не один. Время делать выводы.

