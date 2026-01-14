Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке

Не раз бывало такое, что масштаб бедствия той или иной команды непонятен, пока не произойдёт что-то из ряда вон выходящее. Для широкой публики в отношении «Нью-Йорк Рейнджерс» таковым стало поражение во встрече с «Бостоном» в гостях со счётом 2:10. Тот матч стал отражением сезона «синерубашечников» в миниатюре – полный крах, сопровождаемый безответственным отношением, непониманием того, что происходит на площадке, и очередным стуком из-под дна.

Прямо сейчас «копы» опустились на последнее место на Востоке, являясь единственной командой конференции, которая набрала меньше 50% очков.

Во время последнего домашнего матча с «Сиэтлом» терпение местных болельщиков лопнуло – они начали выкрикивать призывы уволить генерального менеджера клуба Криса Друри. А один из пользователей соцсетей под этим видео добавил ремарку, написав, что так громко в «Мэдисон Сквер Гарден» не было с последних игр плей-офф. Показательно.

Ненадолго вернёмся в начало сезона. Какие вообще ожидания были от «Рейнджерс»? Как минимум выход в плей-офф. Предпосылки для этого были: во-первых, команду возглавил Майк Салливан, который не так давно приводил к трофеям «Питтсбург», во-вторых, прошлый сезон выглядел некоторого рода аномалией, потому что было удивительно, как команда, ещё год назад выигравшая Президентский кубок и дошедшая до третьего раунда плей-офф, может так низко пасть, в-третьих, была надежда на лидерский костяк, который на бумаге выглядел здорово.

Но всё пошло наперекосяк с самого начала – «Рейнджерс» проиграли в первых семи домашних матчах, в пяти из них даже ни разу не забив. Однако такое фиаско дома было компенсировано блестящей игрой на выезде. Вот только сейчас нет и этого. Хуже «копов» в последний месяц играет только «Анахайм».

Так в чём же причины такого падения?

Травмы

Сразу оговорюсь, что это не первая и не вторая по важности причина. Массовых эпидемий или несчастных случаев на Бродвее не было, но почти каждая травма рушила едва устоявшиеся связи. Сезон «копы» начали без Винса Трочека, от чего топ-6 нападения команды сразу стало уязвимым и неровным. А это ещё с учётом того, что позицию центра было кому закрыть. Эксперименты с Тейлором Рэддишем и Шири в топ-6 успехом не увенчались.

Винсент Трочек Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Больше всего же (на данный момент) по «Рейнджерс» ударила травма Адама Фокса. Хоть американец и немного сбавил в последних сезонах, альтернативы в Нью-Йорке ему нет и близко. Своего Даррена Рэддиша, который отлично заменил Хедмана в «Тампе», у «Рейнджерс» не нашлось и близко. Из-за этого тренерскому штабу пришлось колдовать над большинством – на место Фокса пробовались Панарин, Морроу, но остановились на Гаврикове, который всё равно не даёт шайбе должной скорости движения. Владислав хорош в другом.

Будет звучать смешно, но даже повреждение Мэтта Ремпе в один момент ударило по «копам». В начале сезона Салливан собрал добротную четвёртую тройку, где Мэтт играл с Кэрриком и Эдстрёмом, и в одно время она реально была самой эффективной, однако вернуться к тем настройкам больше не удалось.

Но самый ужас случился совсем недавно – тяжёлая травма Игоря Шестёркина, полученная в матче с «Ютой». Игорь неудачно завалился в ворота и покинул лёд при помощи персонала. Сообщается, что самые неприятные прогнозы не сбылись, однако здесь торопиться явно нельзя – российскому голкиперу нельзя допустить вероятность рецидива. Этот факт, скорее всего, ставит крест на перспективах «синерубашечников».

Просадка игроков топ-6

В начале было сказано о том, что на бумаге перед сезоном топ-6 выглядел приемлемо и даже хорошо. Но действительность оказалась более жестокой. До своего привычного уровня пока не дотягивает Артемий Панарин, который только-только вылез на рубеж «очко за игру». Впрочем, для такого мастера другие показатели считались бы провальными. Хлебушек в этом сезоне потерял в остроте, перестав генерировать былой объём голевых моментов. Также сбавил россиянин и в реализации – в позапрошлом сезоне Артемий реализовывал 16,2% бросков, в прошлом – 15,6%, а в этом – всего 11,4%.

Стало больше проблем у Панарина и около своих ворот – Артемий стал в разы чаще ошибаться, причём в самых простых ситуациях. Например, как в первом периоде с «Бостоном», когда начал отдавать передачу через пятак в момент, когда хозяева прессинговали всего одним игроком. Итог – опасная потеря. Возможно, связано это с тем, что Салливан, в отличие от Лавиолетта, больше использует Хлебушка в своей зоне – например, при вбрасываниях.

Джей Ти Миллер виделся лидером команды, который создаст топовую вторую линию, но пока американец явно эту роль не тянет. Эффективность капитана «Рейнджерс», который ещё недавно выбивал 100 очков за сезон, низкая для игрока такого уровня с немаленькой зарплатой. Джей Ти просел почти по всем показателям, играет незначительную роль в большинстве. Только процент выигранных вбрасываний остался гроссмейстерским.

Не сработала ставка и на Уилла Кайлли как на игрока топ-6. Канадец, получив такую ответственную роль, потерялся. Пользу Уилл приносит, когда играет за пределами верхних звеньев – теми же хитами, по которым он лучший в команде.

Зибанеджад по сравнению с чудовищным прошлым сезоном добавил, однако это всё равно далеко от Мики лучших годов. Лафреньер, которому по очевидным (первый номер драфта) причинам будут безотказно предоставлять шансы, просто не может прогрессировать.

Одной статистической выборки будет достаточно, чтобы понять уровень кризиса. Речь о показателе полезности. У Панарина – «-13», у Зибанеджада – «-16», у Трочека – «-13», у Миллера – «-17», у Лафреньера – «-15», у Кайлли – «-14». Кучно идут ребята, не правда ли?

Артемий Панарин, Джей Ти Миллер и Владислав Гавриков Фото: Sarah Stier/Getty Images

Нет глубины

Не хватает команде из Нью-Йорка и глубины. По причине того, что в клубе раздавали пики в момент борьбы за трофей, а проспектов со скрипом подпускали к основе по тем же причинам, в организации образовалась дыра, которую непонятно чем затыкать. Весь боттом-6 «Рейнджерс» (за исключением Гейба Перро) состоит из игроков с девизом «бегать, крушить, ломать» — в плане созидания такие хоккеисты почти ничего дать не могут. Как и, соответственно, создать конкуренцию в верхних звеньях. А её очень не хватает – может быть, по этой причине некоторые и начинают бронзоветь.

Непонимание требований тренерского штаба, безответственность

Сугубо субъективные категории, которые проглядываются во время просмотра встреч «Рейнджерс». О матче с «Бостоном», где каждый игрок «копов» творил не пойми что, а Салливан, судя по лицу, готов был под скамейку провалиться, сказано выше. Но ведь такое можно было видеть весь сезон – только в более мелкой дозировке. Команда не слышит тренера, почти все изменения заканчиваются провалом, а Майк нервно перебирает тройки и спецбригады и сам не может понять истоки проблем.

Характерный пример – тайм-ауты в концовке игры при отставании в одну-две шайбы. Дэвид Куинн, помощник Салливана, 30 секунд объясняет, показывает, рисует, а команда выходит и сразу пропускает. «Рейнджерс» — худшая команда лиги по пропущенным голам в формате «шесть на пять». «Копы» 15 раз вытаскивали шайбу из пустых ворот.

Большинство

Формально у «Рейнджерс» с большинством всё в порядке – команда идёт на 12-м месте в НХЛ и реализует 21,7% попыток. Однако проблемы всё же есть. Меньше «копов» с численным преимуществом играет только «Нью-Джерси», отставая всего на одну попытку. Но есть кое-что особенное – команда больше всех пропускает в формате «пять на четыре». Шесть шайб получили подопечные Салливана в большинстве, а в недавней игре с «Баффало» это и вовсе стоило очков.

Два года назад большинство помогло «Рейнджерс» выиграть регулярку и выбить «Каролину» во втором раунде, в этом – не даёт цепляться за матчи. При игре в формате «шесть на пять» и «пять на четыре» «синерубашечники» пропускают непозволительно много.

Прямо сейчас «Рейнджерс» дают лишь 6% вероятности на выход в плей-офф. На этом фоне активизировались слухи вокруг Артемия Панарина, которого отправляют сразу в несколько команд: «Вашингтон», «Миннесоту», «Колорадо», «Флориду». Пока цена высока, это надо делать – тянуть больше некуда.

Также пора подумать и об обмене Зибанеджада, небольшой ренессанс которого позволит выручить за него несколько ценных активов. «Рейнджерс» одной ногой находятся в перестройке, крах неумолимо приближается, пора пересобираться. И делать это, конечно же, без Друри.