Хоккей Статьи

Кросби побьёт рекорд по очкам и ассистам за одну франшизу, рекорд Овечкина по голам, кто рекордсмен по матчам за клуб НХЛ

Овечкина не обгонят, Кросби побьёт два рекорда. Главные достижения верности в НХЛ
Владимир Лаевский
Главные достижения верности в НХЛ
Комментарии
Сид вскоре станет лучшим по количеству очков и ассистов за одну франшизу, а Александр войдёт в топ-5 по числу матчей.

11 января Сидни Кросби покорил ещё одну знаменательную отметку в своей карьере. Капитан «Питтсбурга» в матче с «Нью-Джерси» отдал две результативные передачи и сначала догнал, а после и перегнал Уэйна Гретцки по количеству ассистов за одну команду НХЛ.

Теперь Малыш Сид занимает единоличное второе место в истории лиги по этому показателю.

Кросби по праву считается одним из самых верных хоккеистов за всё время существования НХЛ. Но кто составляет ему компанию? Кто удерживает рекорды лояльности и входит в список самых верных хоккеистов в истории? Представляем вам топ лучших игроков по главным статистическим показателям — голам, передачам и очкам — за одну франшизу.

Главные голеадоры

Очевидный первый номер здесь — это Александр Овечкин. Нападающий проводит 21-й сезон в НХЛ, и все — в составе «Вашингтона». Сейчас на его счету 917 голов в 1537 матчах за «столичных».

Великая восьмёрка удерживает этот голеадорский рекорд уже почти четыре года. 4 ноября 2022 года Ови, которому на тот момент было 37, забросил 786-ю шайбу, поразив ворота «Детройта» и повторив лучший результат в истории, а спустя два дня нанёс 787-й точный бросок в матче с «Аризоной». Благодаря этому Алекс обогнал великого Горди Хоу. Мистер Хоккей провёл 25 сезонов за «Ред Уингз» и завершил карьеру на отметке в 786 голов в 1687 матчах за «красных крыльев».

Что примечательно, рекорд продержался аж целый 51 год! Ещё примечательнее, что Овечкин справился быстрее Хоу: достижение легендарного канадца пало в 1287-м матче россиянина.

На данный момент в топ лучших голеадоров за одну франшизу также входят Стив Айзерман, который за 1514 матчей в составе «Детройта» забил 692 гола; Марио Лемье, забросивший 690 шайб в 915 встречах за «Питтсбург»; Сидни Кросби, 649 раз в 1396 матчах за «Пингвинз» огорчавший соперников; и Джо Сакик, разделивший 625 точных бросков и 1378 игр между «Квебеком» и «Колорадо».

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Harry How/Getty Images

Новый лучший ассистент

В нынешнем сезоне рекорд по количеству результативных передач за одну команду также должен пасть.

На данный момент лучший результат удерживает Рэй Бурк. Легендарный защитник провёл 21 год в составе «Бостона», который в 1979-м задрафтовал его в первом раунде под общим восьмым номером. В том же году Бурк дебютировал за «Брюинз» и с тех пор отыграл 1518 матчей, попутно установив рекорд по количеству ассистов за одну франшизу. Канадец своими передачами целых 1111 раз помогал партнёрам забивать.

Тем не менее уже в текущем сезоне Кросби должен побить этот рекорд. Сейчас на счету Сидни 1087 ассистов в 1396 матчах, он занимает единоличное второе место по этому показателю. Капитану «Питтсбурга» не хватает всего 24 передач до повторения результата Бурка и 25 — до нового рекорда. Так что достижение, которое держится уже 26 лет, вскоре должно быть переписано.

В топ-5 также входят Уэйн Гретцки с 1086 ассистами всего в 696 матчах за «Эдмонтон», Стив Айзерман с 1063 пасами за «Детройт» и Марио Лемье с 1033 передачами за «Питтсбург».

Главные старожилы

Есть рекорд, который вряд ли будет побит, — это рекорд по количеству матчей за одну франшизу. Его удерживает… конечно же, Горди Хоу. Результат в 1687 встреч превзойти практически невозможно в нынешней НХЛ.

Даже с учётом грядущего увеличения количества матчей в регулярном чемпионате до 84 придётся отыграть от звонка до звонка 21 сезон, чтобы обогнать Хоу. То есть 21 год играть и не травмироваться, регулярно попадать в заявку, выходить на лёд — невозможно!

Ближе всех к Горди подобрался Патрик Марло. Легендарный канадец провёл 1607 матчей за «Сан-Хосе» — 22 сезона! И всё равно до Мистера Хоккея ему не хватило 80 встреч. Если бы, конечно, Марло не сделал вылазку в «Торонто» на два сезона, то обогнал бы Хоу, однако ему хотелось попытаться повторить историю Бурка, взяв под конец карьеры Кубок Стэнли не с родной командой. Не удалось. Тогда Патрик вернулся в «Шаркс» и, ещё на немного заскочив в «Питтсбург», завершил карьеру в возрасте 42 лет.

К слову, Марло удалось побить рекорд Хоу по количеству матчей в регулярных чемпионатах. Но не за одну франшизу.

Патрик Марл/Горди Хоу

Патрик Марл/Горди Хоу

Фото: Getty Images

В топ-5 по этому показателю также входят Никлас Лидстрём (1564 матча за «Детройт»), Алекс Дельвеккио (1550 матчей за «Детройт») и Шейн Доун (1540 за «Аризону»). Тем не менее тут вскоре произойдут изменения. Александр Овечкин должен ворваться в пятёрку. Сейчас на счету нападающего 1537 матчей за «Вашингтон», так что он уже в январе догонит легенду «Койотс». Но вот до Хоу дотянуться уже не получится, даже если продлить контракт на следующий сезон.

Главные бомбардиры

А вот тут уже может и должна произойти смена лидера.

В конце декабря 2025 года всё тот же Кросби набрал 1724-е (645+1079) очко в регулярных чемпионатах и стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинз». Сид обогнал самого Марио Лемье!

Благодаря этому канадец вышел на третье место по количеству очков за одну франшизу в истории НХЛ. Сейчас на его счету 1736 (649+1087) баллов в 1396 матчах за «Питтсбург». Ему не хватает всего 20 очков, чтобы обойти Айзермана. Стив занимает второе место с 1755 (692+1063) результативными действиями за «Детройт».

Так что уже в нынешнем сезоне Кросби обойдёт легенду «Ред Уингз».

А там и до рекорда будет рукой подать. Лучший результат удерживает Хоу. В его активе 1809 (786+1023) очков за «красных крыльев». Горди и Сидни разделяет 73 балла — к середине следующего сезона, если ничего плохого не случится, Кросби побьёт рекорд Мистера Хоккея.

Комментарии
