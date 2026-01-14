Кузнецов ожил в «Салавате Юлаеве». Похоже, звёздный форвард нашёл свою команду

Накануне «Салават Юлаев», скажем прямо, одержал неожиданную победу в Омске. Учитывая нынешние бюджеты, составы и возможности, коллектив Виктора Козлова сотворил маленькое чудо, и команда легендарного в прошлом хоккеиста НХЛ и КХЛ основательно закрепилась в зоне плей-офф.

Стоит отметить и селекцию уфимцев. Несмотря на все трудности, команда продолжает ярко играть, а тот же Шелдон Ремпал, вернувшийся из Северной Америки, набрал 20 очков в последних 10 играх.

Явно не назовёшь ошибкой и подписание контракта с опытным россиянином Евгением Кузнецовым. Да, в «Металлурге» у бывшего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» не получилось: доверия от Андрея Разина не было, а сам форвард не подходил под скоростные и кружевные схемы разинского хоккея. Кто-то уже поспешил списать нападающего со счетов: дескать, всё с ним понятно, пора заканчивать. Однако Кузя, как называют его болельщики, по-прежнему в порядке. Главное — соблюдать дисциплину и режим.

«Появился мастер с большой буквы, он делает своих партнёров лучше, придаёт уверенности другим ребятам. Первая спецбригада получает достаточно времени, даже иногда переигрывают. Есть немножечко грешок у них, но это желание забить», — открыто говорит главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

При этом Козлов сразу нашёл Кузнецову место во втором звене уфимцев с молодыми Жаровским и Сучковым по краям, а Евгений за три проведённых матча набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2». И это ещё мешал вирус, замучивший «Салават».

Евгений Кузнецов Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Это дополнительная ответственность. Чувствуешь не сказать что давление, но ты должен соответствовать ему. Скорее идёт какой-то рост, когда играешь с таким игроком. Стараешься не выпасть и тоже помочь ему — это крутой опыт! Спасибо тренерскому штабу за доверие.

Евгений — суперобщительный парень, не только в нашей тройке, но и с каждым игроком команды, поэтому только одно удовольствие и позитив», — поделился эмоциями Егор Сучков, являющийся, как и Кузнецов, уроженцем Челябинска.

Помимо мастерства на льду, Кузнецов, как верно отметил Сучков, добавляет позитива и положительных эмоций в раздевалке и вне её, что тоже важно в командном виде спорта. Евгений никогда не был бубнилкой, негативным и злым человеком. Наоборот, он всегда в отличном настроении, настоящая душа компании.

Не удивлюсь, что со временем Кузнецова могут переставить и в первое звено «Салавата Юлаева», где сейчас центральным нападающим у Броссо и Ремпала выступает Родевальд. Кузнецов, конечно, намного опытнее и мастеровитее канадца, поэтому попробовать точно стоит. Но здесь уже решать тренерскому штабу и лично Виктору Козлову.

В любом случае здорово, что в Уфе дали шанс реанимировать свою карьеру мастеру с большой буквы. Евгений явно ожил в столице Башкирии после неудачной поездки в Магнитогорск, пришёл в себя. Теперь важно не позволять себе никаких послаблений и продолжать завоёвывать тренерское доверие, а также максимально помогать команде добиваться желаемого результата. На Кузнецова ходят болельщики, его знают и любят, он даёт рейтинги, а все предыдущие проблемы были только в голове у Евгения.