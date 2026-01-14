Скидки
Расписание спортивных матчей 15 января 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: матчи «Барсы» и «Милана», «Авангард» против ЦСКА, биатлон и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 января 2026 года
Комментарии
Мощное 15 января: Дёмин в НБА, Панарин в НХЛ, «Северсталь» — «Динамо» Минск в КХЛ, а ещё чемпионат Европы по фигурному катанию и лыжи!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» прервать серию неудач?

«Синерубашечники» проводят отвратительный отрезок, после которого они оказались на последнем месте Восточной конференции. Команда Майка Салливана потерпела четыре поражения подряд и упала на самое дно таблицы, а победа над «Флоридой» в «Зимней классике» пока остаётся единственной в этом году. Удастся ли «копам» прервать чёрную полосу в матче с «Оттавой», которая идёт немногим лучше?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что происходит с командой?
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке

🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин отдохнул?

«Бэк-ту-бэк» с «Далласом» Егор Дёмин пропускал в связи с тем, что команда решила дать ему отдохнуть. В последнее время россиянин радует своими выступлениями. «Нью-Орлеан» находится в числе аутсайдеров Запада, поэтому есть большая возможность увидеть шикарный перформанс от нашего таланта.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Последний матч Егора в НБА
Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков
Видео
Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков

🏒 6:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Вегас» продолжит побеждать?

«Рыцари» совершили небольшой рывок в последнее время, одержав четыре победы подряд. Благодаря этому подопечные Брюса Кэссиди сохраняют лидерство в Тихоокеанском дивизионе, а вот «Лос-Анджелес» в этом же коллективе борется за место в зоне уайлд-кард. Как закончится битва географических соседей?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Последний матч «Вегаса»
Видео
«Вегас» разгромил «Сан-Хосе». Дорофеев и Барбашёв набрали 4 очка, у Аскарова — 26 сейвов

🎿 11:00: Кубок России, этап 6, свободный стиль, женщины, 10 км, и мужчины, 15 км

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: Степанова против Пеклецовой, Большунов против Ардашева

В Казани после новогоднего перерыва возобновится Кубок России по лыжным гонкам. Спортсмены пробегут коньковые разделки. В женской гонке на 10 км ожидается битва между олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой и абсолютным лидером сезона в дистанционных гонках Алиной Пеклецовой. Для обеих девушек это профильная дистанция, и борьба ожидается очень жаркой!

В мужской гонке главным фаворитом выглядит без пяти минут обладатель Кубка России Сергей Ардашев. Но должен же трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов открыть счёт своим победам в сезоне?! Он наверняка предельно мотивирован. Хотя гонка коньковая, а это значит, что на высокий результат будут претендовать и Артём Мальцев, и Иван Якимушкин, и Денис Спицов, и Павел Соловьёв, и юный Андрей Сахаров.

Статистика Кубка России
Пеклецова громила всех соперниц до Нового года
Пеклецова растерзала соперниц в скиатлоне. Россиянка готова блистать и на Кубке мира
Пеклецова растерзала соперниц в скиатлоне. Россиянка готова блистать и на Кубке мира

🎾 11:00*: Мирра Андреева (Россия, 3) – Майя Джойнт (Австралия), Аделаида, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Интрига: доберётся ли Мирра в Аделаиде до полуфинала с Дианой Шнайдер?

18-летняя Мирра Андреева на двух «пятисотниках» подряд — в Брисбене и Аделаиде — дошла до 1/4 финала. Теперь, чтобы улучшить рекорд сезона-2026, юной россиянке необходимо справиться с австралийкой Майей Джойнт, которая на год её старше и сейчас является 32-й ракеткой мира. Девушки ни разу не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Эмма Наварро.

Две россиянки стремительно сближаются по сетке:
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ

🏒 12:15: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Амур» в зону плей-офф?

Хабаровчане потерпели четыре поражения подряд, из-за чего выпали из зоны плей-офф на Востоке. Теперь «тигры» впервые в новом году сыграют на домашней арене, но соперник у них будет очень серьёзный – «Ак Барс», который идёт на втором месте конференции. Получится ли у команды Александра Андриевского добыть два очка и сравняться с «Сибирью»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Хабаровчане заполучили новичка:
Официально
«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими

⛸️ 16:30: Фигурное катание, чемпионат Европы

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Не началось

Интрига: кто из мужчин захватит лидерство?

Во всем мире мужское одиночное катание является самым непредсказуемым видом — предсказать пьедестал здесь крайне трудно. Претендовать на лидерство могут и итальянец Даниэль Грассль, и грузин Ника Эгадзе, и действующий чемпион Лукас Бричги, и француз Кевин Аймоз. Неплохо идёт по сезону и эстонец Александр Селевко. В общем, борьба будет интересной и любопытной.

А вот в парном катании после короткой программы пьедестал получился достаточно предсказуемым — первые три места заняли пары, в которых есть экс-россияне. Пока что к титулу ближе всех представители Грузии Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Но борьба пар ещё не окончена.

Статистика Чемпионата Европы
Экс-россияне захватили пьедестал в парном катании
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро
Live
Бывшие россияне захватили топ-3 на чемпионате Европы! LIVE первого дня на фигурном Евро

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы продолжат восхождение?

Команда Игоря Никитина набрала хороший ход в последнее время и из пограничья плей-офф уверенно забралась в кубковую восьмёрку. Но красно-синие явно метят выше и имеют хорошие шансы подняться в топ-4 – поможет ли им в этом встреча в Омске? «Ястребы», которые проиграли два матча подряд, попробуют этого не допустить.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Авангард» лишился одного из лидеров
Официально
Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, мужчины, 4x7,5 км, эстафета

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Интрига: последняя проверка перед Олимпиадой

Мужская эстафета Рупольдинга — заключительная возможность для тренеров и биатлонистов проверить свои силы в этой дисциплине перед Играми в Антхольце. Интригой сезона пока остаётся готовность французов побеждать. Во всех эстафетах до пятого этапа Кубка мира они проигрывали норвежцам и, кажется, растеряли прошлогодний запал. Франции нужно показать себя до Олимпиады, иначе на главном турнире сезона возможен неприятный сюрприз.

Статистика Кубка мира по биатлону
В Оберхофе была не гонка, а мечта!
Сумасшедшая мужская эстафета на Кубке мира! За победу на финише бились сразу пять сборных
Сумасшедшая мужская эстафета на Кубке мира! За победу на финише бились сразу пять сборных

🏒 18:00: «Лада» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: победная серия уфимцев продолжится?

Подопечные Виктора Козлова непобедимы в новом году – «Салават» выиграл все четыре матча в 2026-м и закрепился в зоне плей-офф на Востоке. У «Лады» уже давно продолжаются проблемы, и единственным проблеском в последнее время была встреча в Сочи. Огорчит ли Козлов родную команду очередной победой своей нынешней?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Уфимцам помогает звёздный новичок:
Кузнецов ожил в «Салавате Юлаеве». Похоже, звёздный форвард нашёл свою команду
Кузнецов ожил в «Салавате Юлаеве». Похоже, звёздный форвард нашёл свою команду

🏒 19:30: «Северсталь» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем завершится битва лидеров Запада?

«Северсталь» является действующим лидером Западной конференции, а минчане возглавляют её по потерянным очкам. Поэтому встреча в Череповце будет очень важной: для одних это возможность упрочить реальное лидерство, для других – добыть его. Кто возьмёт верх на арене «сталеваров»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Лидер «Динамо» достиг долгожданной отметки
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно

⚽️ 22:45: «Комо» — «Милан», Серия А, 16-й тур

Италия — Серия А . 16-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отберёт ли команда Фабрегаса очки у «Милана»?

Очень интригующий матч. Обе команды входят в топ-6 Серии А. «Милан» находится на втором месте, «Комо» — на шестом. Хозяева показывают симпатичный футбол и добиваются неплохих результатов под руководством Сеска Фабрегаса. Они не проигрывают на протяжении четырёх туров. «Милан» в двух последних матчах набрал только два очка — ничьи с «Дженоа» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1). После того как «Комо» вернулся в элитный дивизион итальянского футбола, команды провели два матча в Серии А. «Милан» одержал две победы с одинаковым счётом 2:1.

Статистика Серии А
Фюллькруг точно пропустит предстоящий матч
Фюллькруг выбыл из строя из-за травмы, сыграв лишь 106 минут за «Милан» — Sky Sport

⚽️ 23:00: «Расинг» — «Барселона», Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Расинг
Сантандер
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажут ли хозяева достойное сопротивление фавориту?

«Барселона» приедет в Сантандер в отличном настроении. На прошлой неделе команда Ханс-Дитера Флика стала победителем Суперкубка Испании. Сначала каталонцы уничтожили «Атлетик» (5:0), а затем справились с «Реалом» (3:2). После этого матча мадридский клуб уволил главного тренера. «Расинг» представляет второй по силе дивизион испанского футбола, где занимает первое место. Правда, он опережает «Лас-Пальмас» только по дополнительным показателям. В прошлом раунде Кубка страны «Расинг» одолел «Вильярреал» (2:1).

«Барселона» не встречалась с этим соперником с 2012 года. В последних пяти очных встречах сине-гранатовые одержали пять побед.

Статистика Кубка Испании
«Барса» дважды объявила о переходе Канселу:
Официально
«Барселона» повторно объявила об аренде Жоау Канселу
Комментарии
Новости. Хоккей
