Мощное 15 января: Дёмин в НБА, Панарин в НХЛ, «Северсталь» — «Динамо» Минск в КХЛ, а ещё чемпионат Европы по фигурному катанию и лыжи!

Топ-события четверга: матчи «Барсы» и «Милана», «Авангард» против ЦСКА, биатлон и теннис

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» прервать серию неудач?

«Синерубашечники» проводят отвратительный отрезок, после которого они оказались на последнем месте Восточной конференции. Команда Майка Салливана потерпела четыре поражения подряд и упала на самое дно таблицы, а победа над «Флоридой» в «Зимней классике» пока остаётся единственной в этом году. Удастся ли «копам» прервать чёрную полосу в матче с «Оттавой», которая идёт немногим лучше?

🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин отдохнул?

«Бэк-ту-бэк» с «Далласом» Егор Дёмин пропускал в связи с тем, что команда решила дать ему отдохнуть. В последнее время россиянин радует своими выступлениями. «Нью-Орлеан» находится в числе аутсайдеров Запада, поэтому есть большая возможность увидеть шикарный перформанс от нашего таланта.

🏒 6:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Вегас» продолжит побеждать?

«Рыцари» совершили небольшой рывок в последнее время, одержав четыре победы подряд. Благодаря этому подопечные Брюса Кэссиди сохраняют лидерство в Тихоокеанском дивизионе, а вот «Лос-Анджелес» в этом же коллективе борется за место в зоне уайлд-кард. Как закончится битва географических соседей?

🎿 11:00: Кубок России, этап 6, свободный стиль, женщины, 10 км, и мужчины, 15 км

Интрига: Степанова против Пеклецовой, Большунов против Ардашева

В Казани после новогоднего перерыва возобновится Кубок России по лыжным гонкам. Спортсмены пробегут коньковые разделки. В женской гонке на 10 км ожидается битва между олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой и абсолютным лидером сезона в дистанционных гонках Алиной Пеклецовой. Для обеих девушек это профильная дистанция, и борьба ожидается очень жаркой!

В мужской гонке главным фаворитом выглядит без пяти минут обладатель Кубка России Сергей Ардашев. Но должен же трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов открыть счёт своим победам в сезоне?! Он наверняка предельно мотивирован. Хотя гонка коньковая, а это значит, что на высокий результат будут претендовать и Артём Мальцев, и Иван Якимушкин, и Денис Спицов, и Павел Соловьёв, и юный Андрей Сахаров.

🎾 11:00*: Мирра Андреева (Россия, 3) – Майя Джойнт (Австралия), Аделаида, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра в Аделаиде до полуфинала с Дианой Шнайдер?

18-летняя Мирра Андреева на двух «пятисотниках» подряд — в Брисбене и Аделаиде — дошла до 1/4 финала. Теперь, чтобы улучшить рекорд сезона-2026, юной россиянке необходимо справиться с австралийкой Майей Джойнт, которая на год её старше и сейчас является 32-й ракеткой мира. Девушки ни разу не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Эмма Наварро.

🏒 12:15: «Амур» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: вернётся ли «Амур» в зону плей-офф?

Хабаровчане потерпели четыре поражения подряд, из-за чего выпали из зоны плей-офф на Востоке. Теперь «тигры» впервые в новом году сыграют на домашней арене, но соперник у них будет очень серьёзный – «Ак Барс», который идёт на втором месте конференции. Получится ли у команды Александра Андриевского добыть два очка и сравняться с «Сибирью»?

⛸️ 16:30: Фигурное катание, чемпионат Европы

Интрига: кто из мужчин захватит лидерство?

Во всем мире мужское одиночное катание является самым непредсказуемым видом — предсказать пьедестал здесь крайне трудно. Претендовать на лидерство могут и итальянец Даниэль Грассль, и грузин Ника Эгадзе, и действующий чемпион Лукас Бричги, и француз Кевин Аймоз. Неплохо идёт по сезону и эстонец Александр Селевко. В общем, борьба будет интересной и любопытной.

А вот в парном катании после короткой программы пьедестал получился достаточно предсказуемым — первые три места заняли пары, в которых есть экс-россияне. Пока что к титулу ближе всех представители Грузии Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Но борьба пар ещё не окончена.

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: армейцы продолжат восхождение?

Команда Игоря Никитина набрала хороший ход в последнее время и из пограничья плей-офф уверенно забралась в кубковую восьмёрку. Но красно-синие явно метят выше и имеют хорошие шансы подняться в топ-4 – поможет ли им в этом встреча в Омске? «Ястребы», которые проиграли два матча подряд, попробуют этого не допустить.

«Авангард» лишился одного из лидеров Официально Нападающий «Авангарда» Александр Волков выбыл на длительный срок из-за травмы

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, мужчины, 4x7,5 км, эстафета

Интрига: последняя проверка перед Олимпиадой

Мужская эстафета Рупольдинга — заключительная возможность для тренеров и биатлонистов проверить свои силы в этой дисциплине перед Играми в Антхольце. Интригой сезона пока остаётся готовность французов побеждать. Во всех эстафетах до пятого этапа Кубка мира они проигрывали норвежцам и, кажется, растеряли прошлогодний запал. Франции нужно показать себя до Олимпиады, иначе на главном турнире сезона возможен неприятный сюрприз.

🏒 18:00: «Лада» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: победная серия уфимцев продолжится?

Подопечные Виктора Козлова непобедимы в новом году – «Салават» выиграл все четыре матча в 2026-м и закрепился в зоне плей-офф на Востоке. У «Лады» уже давно продолжаются проблемы, и единственным проблеском в последнее время была встреча в Сочи. Огорчит ли Козлов родную команду очередной победой своей нынешней?

🏒 19:30: «Северсталь» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чем завершится битва лидеров Запада?

«Северсталь» является действующим лидером Западной конференции, а минчане возглавляют её по потерянным очкам. Поэтому встреча в Череповце будет очень важной: для одних это возможность упрочить реальное лидерство, для других – добыть его. Кто возьмёт верх на арене «сталеваров»?

⚽️ 22:45: «Комо» — «Милан», Серия А, 16-й тур

Интрига: отберёт ли команда Фабрегаса очки у «Милана»?

Очень интригующий матч. Обе команды входят в топ-6 Серии А. «Милан» находится на втором месте, «Комо» — на шестом. Хозяева показывают симпатичный футбол и добиваются неплохих результатов под руководством Сеска Фабрегаса. Они не проигрывают на протяжении четырёх туров. «Милан» в двух последних матчах набрал только два очка — ничьи с «Дженоа» (1:1) и «Фиорентиной» (1:1). После того как «Комо» вернулся в элитный дивизион итальянского футбола, команды провели два матча в Серии А. «Милан» одержал две победы с одинаковым счётом 2:1.

Фюллькруг точно пропустит предстоящий матч Фюллькруг выбыл из строя из-за травмы, сыграв лишь 106 минут за «Милан» — Sky Sport

⚽️ 23:00: «Расинг» — «Барселона», Кубок Испании, 1/8 финала

Интрига: окажут ли хозяева достойное сопротивление фавориту?

«Барселона» приедет в Сантандер в отличном настроении. На прошлой неделе команда Ханс-Дитера Флика стала победителем Суперкубка Испании. Сначала каталонцы уничтожили «Атлетик» (5:0), а затем справились с «Реалом» (3:2). После этого матча мадридский клуб уволил главного тренера. «Расинг» представляет второй по силе дивизион испанского футбола, где занимает первое место. Правда, он опережает «Лас-Пальмас» только по дополнительным показателям. В прошлом раунде Кубка страны «Расинг» одолел «Вильярреал» (2:1).

«Барселона» не встречалась с этим соперником с 2012 года. В последних пяти очных встречах сине-гранатовые одержали пять побед.