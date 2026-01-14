Тотальное уничтожение! «Магнитка» с рекордом вынесла «Сочи»

«Металлург» безраздельно царствует в регулярке КХЛ – ближайший преследователь в конференции отстаёт на 12 очков, на Западе тоже никто не готов оспаривать лидерство команды Андрея Разина, которая весь сезон идёт без даже небольших спадов, не проигрывает с конца декабря и является одним из главных фаворитов в кубковой весне.

Единственное, чего «Магнитке» ещё не удавалось в нынешней регулярке, – оформить «сухарь». Хоть один матч без пропущенных был уже у всех в лиге, кроме магнитогорцев. Сегодня закрыли и этот вопрос.

«Долгожданный!» — с облегчением написал в своём телеграм-канале после игры с «Сочи» Илья Набоков. Много работы у него не было, сочинцы нанесли всего 19 бросков по его воротам, но в победной раздевалке ему всё равно вручили шляпу сталевара как лучшему игроку.

Матч «на ноль» – это всегда приятно. Но и общий счёт точно не забудется ещё долго, потому что атака «Магнитки» провела тотальное уничтожение соперника, установив личный рекорд. 9:0 – это самая крупная победа «Магнитки» в истории КХЛ. До этого команда обыгрывала со счётом 7:0 «Амур» в 2012 году и ЦСКА в 2024-м. Также это стало повторением антирекорда для сочинцев. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв «Северстали» со счётом 1:10.

Даже довольно медленное начало не сказалось на хозяевах – и не придало импульс гостям. Хотя Робин Пресс и открыл счёт уже на четвёртой минуте, формально уже в равных составах, но больше голов в первом периоде не было. Да и после второго счёт ещё был вполне приличным, всего 3:0.

Зато в третьем «Магнитка» оторвалась по полной, а «Сочи» окончательно рассыпался, когда пропустил в большинстве. Дальше хозяева накидали ещё пять и остановились только за минуту до финальной сирены.

«Если говорить корректно, по соплям надавали. Может быть уроком, но, к сожалению, у нас такие уроки уже были. Один заслуженный тренер мне однажды сказал – можно проиграть, но не уступить. В концовке – просто уступили. Очень серьёзный вопрос, будем серьёзно с ребятами разговаривать. Что можно противопоставить такой мастеровитой команде? Выполнение, работу, азарт, сердце. В этих компонентах нас сегодня не было», — мрачно подытожил встречу главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов.

Главному тренеру «Магнитки» Андрею Разину было сложно оценить матч. Да и что тут скажешь, когда одна команда играла, а вторая – возила штаны?

«Сложно такие игры комментировать. Нас с победой. Был виден недонастрой, и реализация состояла из того, что очень был медленный хоккей в нашем исполнении. Шайба практически не ходила, очень долго думали, поэтому четыре большинства и ушли в никуда. Потом заиграли лучше. Мне не хочется говорить плохо о команде соперника, просто сегодня мы намного выше классом», — заключил Разин.