Первые очки Спронга за «Автомобилист», победа «Спартака» в дерби. Итоги дня в КХЛ

14 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Подводим их итоги.
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин. У «Трактора» гол на свой счёт записал Максим Джиошвили. После данного поражения «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
До этого «Металлург» побеждал со счётом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счётом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для южан. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счётом 1:10.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января. «Металлург» с 72 очками занимает первое место в таблице Востока. «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На второй минуте первого периода Глеб Пугачёв открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Гончарук удвоил преимущество «Торпедо». На 13-й минуте второго периода Егор Соколов сделал счёт 3:0.
Вратарь «Торпедо» Денис Костин записал на свой счёт третий «сухарь» в сезоне.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком» 17 января. «Локомотив» в этот же день встретится с «Шанхайскими Драконами» в Ярославле.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 17-й секунде первого периода Марат Хайруллин открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Рассказов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода команды обменялись голами – у «Шанхая» забил Ник Меркли, у СКА — Егор Савиков. На 17-й минуте периода Николай Голдобин вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу СКА в игре. В конце игры Брендан Лайпсик установил окончательный счёт во встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче встретится с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе московского «Динамо» шайбы забросили Артём Швец-Роговой, Джордан Уил, Никита Гусев. У «Спартака» голы на свой счёт записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров.
«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Матчи 15 января
- 14 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:17
-
21:15
-
20:53
-
20:35
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:41
-
19:36
-
19:34
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
18:51
-
18:35