Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 14 января 2026 года, обзор, видео голов, новости хоккея

Первые очки Спронга за «Автомобилист», победа «Спартака» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 14 января 2026 года
Сухое поражение «Локомотива», СКА обыграл «Шанхай».

14 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Подводим их итоги.

14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Шаров (Спронг, Паутов) – 01:02 (5x5)     1:1 Джиошвили (Григоренко, Кадейкин) – 19:47 (5x4)     2:1 Да Коста (Буше, Осипов) – 20:21 (5x5)     3:1 Бусыгин (Спронг, Мэйсек) – 28:32 (5x5)     4:1 Да Коста (Осипов) – 38:06 (5x5)    

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Шаров, Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин. У «Трактора» гол на свой счёт записал Максим Джиошвили. После данного поражения «Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 17 января. «Трактор» в следующем матче встретится с «Авангардом» дома 18 января.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Вовченко, Петунин) – 03:50 (5x5)     2:0 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 27:29 (5x4)     3:0 Петунин – 35:11 (5x5)     4:0 Исхаков (Орехов) – 47:14 (4x5)     5:0 Барак (Яковлев, Канцеров) – 50:56 (5x4)     6:0 Толчинский (Пресс, Вовченко) – 52:43 (5x4)     7:0 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 54:23 (5x5)     8:0 Джонсон (Коробкин, Пресс) – 54:44 (5x5)     9:0 Ткачёв (Орехов, Исхаков) – 58:56 (6x5)    

До этого «Металлург» побеждал со счётом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счётом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для южан. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счётом 1:10.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января. «Металлург» с 72 очками занимает первое место в таблице Востока. «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пугачёв – 01:31 (5x5)     2:0 Гончарук (Принс) – 15:10 (5x5)     3:0 Соколов (Пугачёв, Свищёв) – 32:31 (5x5)    

На второй минуте первого периода Глеб Пугачёв открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Гончарук удвоил преимущество «Торпедо». На 13-й минуте второго периода Егор Соколов сделал счёт 3:0.

Вратарь «Торпедо» Денис Костин записал на свой счёт третий «сухарь» в сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком» 17 января. «Локомотив» в этот же день встретится с «Шанхайскими Драконами» в Ярославле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Рассказов (Рендулич, Вагнер) – 04:22 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли) – 29:37 (5x5)     2:2 Савиков (Бландизи) – 30:55 (5x5)     2:3 Голдобин (Плотников, Локтионов) – 36:54 (5x5)     2:4 Плотников (Зыков, Воробьёв) – 49:42 (5x4)     2:5 Лайпсик (Голдобин) – 59:07 (5x4)    

На 17-й секунде первого периода Марат Хайруллин открыл счёт в игре. На пятой минуте периода Кирилл Рассказов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода команды обменялись голами – у «Шанхая» забил Ник Меркли, у СКА — Егор Савиков. На 17-й минуте периода Николай Голдобин вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу СКА в игре. В конце игры Брендан Лайпсик установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с «Локомотивом» 17 января. СКА в следующем матче встретится с «Сочи» в Санкт-Петербурге 16 января.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Пивчулин, Мансуров) – 12:20 (5x5)     0:2 Мальцев (Тодд, Рубцов) – 21:09 (5x5)     1:2 Швец-Роговой (Адамчук, Гусев) – 25:05 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 27:41 (5x3)     2:3 Ружичка (Тодд, Кин) – 34:25 (5x4)     3:3 Гусев (Дер-Аргучинцев, Ожиганов) – 47:04 (5x5)     3:4 Пивчулин (Мансуров, Беляев) – 48:36 (5x5)     3:5 Мансуров (Пивчулин) – 56:21 (5x5)    

В составе московского «Динамо» шайбы забросили Артём Швец-Роговой, Джордан Уил, Никита Гусев. У «Спартака» голы на свой счёт записали Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Данил Пивчулин, Демид Мансуров.

«Спартак» одержал вторую победу над «Динамо» в текущем сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Динамо» сыграет дома с минскими одноклубниками 17 января. «Спартак» в этот же день примет «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 15 января

