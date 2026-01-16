«Функциональность Ротенберга зашкаливает, без него скучно». Рыбин — о сезоне КХЛ

Легенда российского хоккея 2000-х и 2010-х Максим Рыбин прежде всего запомнился болельщикам своей неуступчивостью. Рыбин был из тех, кто никогда не сдаётся – каким бы ни был счёт, Максим будет сражаться до конца и сделает всё для команды, для результата, для победы. Он жил хоккеем, хотя почему жил? И продолжает жить этой игрой, пусть теперь и в другом качестве – как тренер.

С этого сезона Рыбин – тренер ХК «Сочи» по развитию. Максим отвечает за работу с неиграющим составом, ближайшим резервом клуба. В интервью «Чемпионату» экс-нападающий СКА, «Спартака», «Авангарда», «Салавата Юлаева» и других команд рассказал подробнее о сотрудничестве с «черноморцами», объяснил причины тренерских перестановок в штабе «Сочи» по ходу сезона, а также поделился своим мнением о текущем регулярном чемпионате КХЛ и событиях в других клубах лиги.

Максим Рыбин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Здоровью Крикунова можно только позавидовать, но нужна была встряска, экстренные изменения»

– В первую очередь хочется уточнить по вашему текущему фронту работы. Что входит в обязанности тренера по развитию?

– Это непосредственная работа с игроками, которые в ротации, вне состава, либо после травмы, либо по тем или иным игровым причинам пока вне основы.

– На кого стоит обратить внимание в «Сочи» из неиграющего состава, кто может удивить в ближайшее время?

– За всеми надо следить. Внимание надо обращать на команду, она строится полностью – от руководителя, до игроков четвёртого звена. Если вам интересна команда, то следить надо за всеми.

Выделять Иванова или Петрова будет не очень правильно, таким образом можно обделить вниманием кого-то другого. Каждый игрок по-своему универсальный, стараемся быть сильнее, лучше. Изо дня в день пытаемся чего-то добиваться.

– И всё-таки за полгода работы вам кто-то приглянулся особенно – своим прогрессом, подходом к работе?

– Опять же, не стану выделять кого-то конкретного. Любой игрок – это винтик в механизме, с которым ты постоянно пытаешься что-то делать. Мне нравится, например, как играют наши вратари, мне нравятся отдельно взятые полевые ребята, но без поддержки других игроков они бы тоже не состоялись. Поэтому я бы не хотел выделять по именам отдельно взятого игрока. Наверное, это будет не совсем правильно.

Мне нравится наша тренерская бригада, наша вратарская бригада, нравится смотреть, как ребята работают. Какая происходит коммуникация друг с другом. Что-то получается, что-то нет, здесь есть много факторов, на которые можно обращать внимание, но мы имеем то, что имеем. И от этого отталкиваемся.

– Вас радует вратарская бригада «Сочи»? Казалось, это, наоборот, проблемная сторона команды, и даже после приглашения Ильи Самсонова не всё работает как надо.

– Если мы возьмём Пашу Хомченко, то он очень ярко начал, однако затем получил травму. Аврально нужно было искать вратаря, взяли Щетилина. Потом подписали Самсонова, он глыба. Приехал, отыграл. И сейчас, если взять связку Хомченко – Самсонов, возможно, это будет сильнейший в лиге вратарский дуэт, сильнейшая бригада. Это моё мнение.

– Но ведь и у Павла, и у Ильи есть проблемы со здоровьем. Не страшно?

– Паша Хомченко играл под достаточно большой нагрузкой, получил травму. В него въехал игрок, он выбыл почти на месяц. Самсонов приехал, давно не играл, но он готовился в НХЛ. Мы подтягивали его физическое состояние, было тяжело, из-за этого тоже возникали сложности.

Поэтому теперь чередуем вратарей, аккуратнее их используем. В конце декабря Илья не играл, но не надо ничего додумывать, он просто заболел. Тем более мы много времени находимся в самолётах, где замкнутое пространство, поэтому целесообразно было вратаря оставить дома, не брать на выезд, дать восстановиться.

Все мы люди и все болеем периодически. Так что вратарскую линию для себя мы закрыли, она грамотная, стабильная, теперь важно работать дальше: защитникам – помогать вратарю, нападающим, а нападающим – делать результат. Так и строится команда.

– У вас были претензии к Алексею Щетилину и Максиму Третьяку? Были матчи, которые явно вызывали вопросы…

– Есть модель конкуренции. Это определяющий фактор для любого спортсмена, вратаря, нападающего, защитника, даже и тренера. Если ты сегодня не заходишь в состав, значит, надо больше тренироваться, готовиться, ждать своего шанса. И когда тебе его предоставят, воспользоваться им. В той или иной степени шанс даётся каждому игроку, абсолютно. Иначе его пребывание в команде бессмысленно. Но есть конкуренция, в конкуренции ты растешь.

– Интересно и как будет расти тренерский штаб «Сочи», один из самых молодых в лиге. С одной стороны, это преимущество, у всех мотивация показать себя, но нет ли проблем из-за нехватки опыта? И у вас, и у главного тренера Дмитрия Михайлова?

– Молодой, а всем уже плюс-минус за 40, даже побольше… Что значит молодой? Я много об этом слышу, но, если тебе не будут давать шансы на развитие, ты никогда не вырастешь. Дмитрий Михайлович Михайлов работал и в сборной, Евгений Сергеевич Шалдыбин в КХЛ уже больше 10 лет работает, Андрей Анатольевич Царёв – человек с именем, тренер вратарей наш.

Андрей Петрович Полещук, тренер по ОФП, отличный специалист своего дела. Видеоаналитик у нас, Егор Евгеньевич Варнавский, на мой взгляд сильнейший в лиге. Такие тонкие моменты, которые он подмечает, анализирует – это просто круто.

– При этом вы поддерживаете связь и с Владимиром Крикуновым?

– Он постоянно с нами, постоянно включается в работу, можем с ним поделиться, посоветоваться. Это абсолютно нормально, классный шаг. Не так что изменилась позиция, а именно то, что общение продолжается, и это очень важное общение.

У него огромный опыт, и бывает, что консультация такого мэтра необходима. Понять, как лучше себя повести, как проработать ту или иную ситуацию, и Владимир Васильевич всегда может подсказать, где можно нагрузить хоккеистов, дать побольше нагрузок, а где, наоборот, стоит дать выходной. Либо выходной отменяем и делаем те же самые баллоны.

Нужно чувствовать хоккеистов. Понимать, какое у них самочувствие, как у них сейчас по физике, насколько ребята хорошо или плохо выглядят. В чемпионате разные отрезки бывают, переезды, дальние выезды, Владивосток проехали недавно, Хабаровск, всё это тоже очень тонкие моменты, когда ребят нужно восстановить и снова подготовить.

– «Баллоны Крикунова» – это уже устойчивый хоккейный фразеологизм. Насколько они применяются в реальности или это стереотип?

– Мы работали с баллонами, и ничего не изменилось. Ребята от этого хуже выглядеть не стали как минимум. Если мы сейчас возьмём, к примеру, Андрея Разина, то он также давал баллоны через день ребятам, за пять дней нагрузил по самое не могу, но мы видим – это даёт результат. Всё это работает, когда правильно всё рассчитываешь.

– Решение перевести Крикунова на должность тренера-консультанта было совместным, в том числе с учётом и возраста, состояния здоровья специалиста?

– Знаете, здоровью Владимира Васильевича можно только позавидовать. И такой оптимизм, тяга к жизни, к работе! Такого здорового мужика я давно не встречал, так что вопросов касательно возраста тут и речи вообще быть не может, дело не в этом.

Нужна была встряска, которую руководители команды решили применить. Экстренные изменения случилось так, как случилось. Дай бог здоровья Владимиру Васильевичу и ещё 75 лет прожить. И с его оптимизмом, мне кажется, у него точно это получится.

– То есть он вполне ещё бодр духом?

– Абсолютно. Пишите не чёрными даже, а красными буквами.

Владимир Крикунов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Поработать тренером в КХЛ – это мечта, лучшая работа, с которой хотел бы провести всю жизнь»

– Как чувствует себя сама команда? У вас большое отставание от зоны плей-офф, как это ощущается на коллективе?

– Сложно, конечно, но вместе с тем эти сложности дают и определённый оптимизм. Работать, развиваться, стараться прыгнуть выше головы. Вот что нужно, чего хочется. Хочется, чтобы наш болельщик был рад, они всё равно приходят, поддерживают.

Бывают матчи, когда мы не можем выиграть несколько игр подряд. У нас не самая богатая команда, но через результат мы можем стать сильнее. Только результат даст нам следующую ступень, только победы. И мы делаем для этого даже больше, чем могли бы.

– То есть уныния в коллективе никакого нет?

– Наоборот, иногда сам удивляюсь, какая атмосфера на тренировках. Ребята радуются процессу, забитому голу в двусторонках. И не бывает уныния.

– Есть сложности в плане селекции? Команда уже много лет подряд вне кубковой весны, наверняка игроки это понимают.

– Определяющий момент в селекции всё равно это бюджет. Плясать приходится от бюджета. Если у тебя, условно, 5 рублей – это одни игроки. Если 10 – ты можешь себе позволить совсем других. А 20 – это топ-команда, рассчитываешь на титул. Поэтому мы выжимаем из игроков то, что у них есть. Что у нас есть.

У нас есть руководители, это к ним вопросы, им решать кого брать, но надо понимать, что рынок бедный сейчас. С рынка и брать особо ведь некого. Можно попробовать обмены, есть пример Косолапова, он перешёл из Нижнего Новгорода в «Сибирь» и забивает через матч. У парня новая страница. Однако так тяжело понять, кого можно выменять с таким успехом. Не моя прерогатива, моя конкретная работа – развивать тех, кто уже в команде.

– И всё же есть команды со скромными финансовыми возможностями, которые добиваются результата – на Западе «Северсталь» с «Торпедо», на Востоке радует «Нефтехимик». Их финансовые возможности ближе к полу зарплат, но результат есть.

– Не соглашусь с вами. Взять тот же «Нефтехимик» – и играл там, и сейчас команду знаю, ситуация там стабильная, хорошая. Всё нормально и устойчиво, есть премиальный фонд, со своими претензиями они справляются.

– У вас условия посложнее?

– Как сказать, мы просто беднее.

– Когда соглашались на работу в «Сочи», с какими амбициями заходили в тренерский штаб команды? Не было сомнений в перспективах клуба?

– Это не работа, а мечта. Поработать в КХЛ, быть одним из тренеров, винтиком механизма. Это очень круто. Мне не очень интересна работа селекционера, агента. Для меня это лучшая работа, с которой я хотел бы провести всю жизнь.

– До этого вы работали в ВХЛ в «Химике». Вам помогает сейчас этот опыт?

– Это всё не то. Абсолютно другое, небо и земля, даже по своей структуре, быту, полётам, накалу игр, количеству болельщиков на трибунах. Я бы даже не сравнивал. Приезжаешь в Нижний Новгород – зал битком, песни поют, все переживают, вот это круто. В вышке с этим посложнее, если объективно.

– А опыт и хоккейные знания? Которые набираются как раз благодарю работе в низших лигах.

– Опыт и знания они и так есть. Когда ты отыграл 20 лет на высшем уровне, а сколько было предсезонок – ещё полкарьеры, с товарищескими играми будет 1500 матчей. Так что уже всё знаешь, понимаешь.

Вопрос только, как теперь всё это реализовать в текущих реалиях. Хоккей не изменился сильно, может, где-то тактика адаптируется, но главное — желание, характер, упорство, борьба, взаимовыручка – это не делось никуда, и не денется ни через 10 лет, ни через 20. Всё останется как есть.

Максим Рыбин в составе «Северстали» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Рубить сплеча и убирать Никитина из ЦСКА? А кого поставить вместо него?»

– При этом есть примеры тренеров, которые, наоборот, получали тренерский опыт без игровой карьеры. В России в первую очередь вспоминаются Игорь Захаркин и Роман Ротенберг. Это исключения из правил?

– Про Захаркина мне сложно сказать, а Роман Борисович мощно зашёл. Его функциональность зашкаливает. Как функционер он топ-1. Как тренер он зашёл, когда была необходимость такая в команде. И это как минимум было ярко. Часто видишь комментарии, что без него скучно.

Говоря про «Динамо» – половина сезона прошла, сейчас смысла начинать работу в клубе нет. Но что будет дальше, поживём-увидим. А СКА без него потерял всю прессу.

Если брать СКА, то многие игроки уехали. Сейчас в НХЛ после работы с Ротенбергом — Никишин, Демидов, Грицюк, они здорово смотрятся в Америке. Это без пяти минут большие звёзды лиги, не думаю, что они остановятся в своём развитии. Люди не всегда могут трезво оценить ситуацию.

Про Демидова я помню, что приезжал из Москвы в Питер, просто чтобы посмотреть на его игру. Помню, они «Витязь» обыграли, он хет-трик положил. Классно увидеть такого парня вживую — мало ребят, ради которых я в другой город поеду, чтобы просто на них посмотреть. Но здесь мне было интересно.

– Сейчас по Ивану Демидову сходит с ума весь Монреаль…

– И не только Монреаль, вся Канада, да и мы в России все сходим по нему с ума. Дай бог, чтобы у него всё получалось.

Иван Демидов в составе «Монреаля» Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

– Менять систему – это всегда трудно, что мы видим и на примере Игоря Никитина. Вас удивляют проблемы ЦСКА?

– Никитин пришёл в то время, когда нужно перестраивать команду, просмотреть всю вертикаль. Как работает вышка, МХЛ, кого можно взять, какие иностранцы, какой вратарь. С вратарём немножко, вероятно, ошиблись, убрали. Команда строится, год будет сложный для них, идёт непросто, но Никитин – топ-тренер.

У него пятилетний контракт, руководство на него рассчитывает. Такие соглашения были только у двоих тренеров: у Никитина и Ротенберга. Это о многом говорит. Взять сейчас и рубить сплеча, не дав даже год отработать… Будет ли лучше? Уберёте его, кого поставите? Контракт всё равно придётся выплачивать, а он там не маленький.

– И всё же в ЦСКА не раз уже так делали — снимали тренера, несмотря на все договорённости.

– Не тот случай. ЦСКА сейчас точно не пойдёт по пути Ильи Воробьёва прошлого сезона, это исключено.

– Вы скучаете по хоккею как игрок? Пока неизвестно, будут ли матчи в хоккее 3х3 в этом сезоне, но вас в этом качестве уже не ждать?

– Вы ждите, никуда я не денусь. Другое дело, что с новыми законами, налогами по букмекерам не верится, что сезон 3х3 запустят. Есть сомнения.

– Вам уже удалось переключить мышление с игрока на тренера? Нет метаний в голове?

– Безусловно, иногда, даже когда на лавке стоишь, в голове эмоции выбежать на лёд самому. Помочь больше, чем нужно, чем можешь. Но я их контролирую. Главное – энергия побед. Раньше хотел побеждать как игрок, теперь – как тренер. Цель только одна.

– Тяга выходить на лёд помогает в тренерской работе? Часто выходите на лёд показать на практике то или иное упражнение?

– Разумеется. Со стороны рассуждать проще, а выйти и сделать в игре – это другое. Хоккей стал быстрее сейчас, легче, средний вес сейчас 70-85 кг, тяжеловесов таких, машин практически нет. Всё на скорость. И принимать решение нужно молниеносно. Если ты к этому готов – надо делать. Есть не готов, то как минимум надо учиться.

– Что сложнее – быть тренером или игроком?

– Тренером. Игроком получил задание и его выполняешь. А тут надо управлять, переживать, судьбу каждого пропустить через тебя. На тебе вся команда. По тройкам, пятёркам, большинство, меньшинство. Это не моя зона ответственности, но какое-то внимание всё равно будешь уделять всему, хочешь или нет. И, соответственно, тебя растаскивает в стороны, очень много информации. Выше ответственность.

Будучи хоккеистом, пришёл за час до игры, потренировался, сделал свою работу, идёшь и отдыхаешь. А тренер анализирует до игры, по её ходу и после. Работа 24/7. Следить за функциональным состоянием игроков, ментальным, кто как готов, кто с кем лучше выглядит, кто просел, кто не просел. Не ошибиться с составом. Ответственности больше, а благодарности меньше. Неблагодарная работа.