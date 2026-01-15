Скидки
Каким мог бы быть состав хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026, прогноз ESPN на состав сборной России на ОИ-2026

«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
Владимир Лаевский
Каким мог бы быть состав хоккейной сборной России
В нашей команде мог бы быть даже один хоккеист из КХЛ!

До начала Олимпийских игр в Италии остаётся совсем немного времени. Турнир стартует менее чем через месяц, составы сборных уже известны, и даже проблемы со льдом и ареной постепенно решаются.

Впрочем, это не мешает обдумывать не только то, какими получатся Игры, но и то, какими они могли бы выйти.

Североамериканский журналист ESPN Райан Кларк на фоне объявления составов на Олимпиаду прикинул, как мог бы выглядеть состав сборной России на турнир.

«Дискуссия о роли России в хоккее продолжается с 2022 года. Последний всплеск активности произошёл перед Турниром четырёх наций в Бостоне и Монреале в прошлом сезоне. Создание этого мероприятия — наряду с возвращением игроков НХЛ на Олимпийские игры — стало перезапуском НХЛ, направленным на привлечение большего числа своих игроков к участию в международных соревнованиях, не только на чемпионатах мира от ИИХФ — турнира, который проводится ежегодно одновременно с розыгрышем Кубка Стэнли.

Одной из причин создания Турнира четырёх наций было стремление устроить международное соревнование в формате «лучшие против лучших». Конечно, это вызвало вопросы, почему такие страны, как Чехия, Германия и Швейцария, не были включены в состав участников турнира вследствие недостатка своих игроков в НХЛ. Обсуждение вызвала и ситуация с Россией.

Дискуссия о положении России в мире хоккея продолжается в преддверии Олимпийских игр, особенно в связи с числом российских звёзд НХЛ», — написал Кларк.

Сборная России на Олимпиаде-2022

Сборная России на Олимпиаде-2022

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обозреватель даже сумел удивить: по его мнению, нашей национальной команде стоило бы взять на Игры в том числе хоккеиста из… КХЛ!

Так какой же состав сборной России предлагает ESPN? Представляем вам перевод текста нашего североамериканского коллеги.

Состав сборной России на Олимпийские игры — 2026

Нападающие:
Кирилл Капризов («Миннесота»)Евгений Малкин («Питтсбург»)Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
Артемий Панарин («Рейнджерс»)Данила Юров («Миннесота»)Валерий Ничушкин («Колорадо»)
Александр Овечкин («Вашингтон»)Владислав Наместников («Виннипег»)Кирилл Марченко («Коламбус»)
Иван Барбашёв («Вегас»)Руслан Абросимов («Северсталь»)Андрей Свечников («Каролина»)
Дополнительные нападающие:Павел Бучневич («Сент-Луис»)Павел Дорофеев («Вегас»)
Защитники:
Михаил Сергачёв («Юта»)Иван Проворов («Коламбус»)
Владислав Гавриков («Рейнджерс»)Артём Зуб («Оттава»)
Никита Задоров («Бостон»)Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»)
Дополнительные защитники: Ян Кузнецов («Калгари»)Александр Никишин («Каролина»)
Вратари:
Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)
Илья Сорокин («Айлендерс»)

Нападающие и защитники

В этом сценарии Россия была бы одной из самых опасных команд на Играх благодаря своим игрокам на флангах — в её составе такие суперзвёзды, как Алекс Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин.

Проблемы этой команды заключались бы в выборе центральных нападающих.

Евгений Малкин в начале сезона набирал в среднем 1,12 очка за матч, прежде чем получил травму верхней части тела, из-за которой выбыл на месяц. Он вернулся 8 января и записал на свой счёт два балла в первых трёх встречах. Возвращение здорового Джино менее чем за месяц до церемонии открытия позволило бы России избежать проблем с центрфорвардами. Он умеет создавать моменты в различных форматах как для себя, так и для других, а также является самым опытным центром сборной с большим отрывом.

В нынешнем сезоне в НХЛ всего пять российских игроков поучаствовали более чем в 100 вбрасываниях. Малкин — самый успешный из них, он выиграл 45,2% из них.

Кто ещё попал в этот список?

Новичок лиги Данила Юров стал центром первого звена «Миннесоты», что делает его одним из главных кандидатов на позицию второго центрального нападающего в сборной России после Малкина. У него шесть голов и 16 очков в 39 матчах. Это уже больше, чем, по прогнозам, наберут другие российские центры в НХЛ — такие как Владислав Наместников и Фёдор Свечков — в оставшейся части регулярного чемпионата. Наместников, по прогнозам, оформит 16 очков, а Свечков — 17.

Тем не менее Наместников и Свечков предлагают свою ценную помощь в другом аспекте — их можно использовать в меньшинстве. Последний раз, когда Малкин провёл в чемпионате больше 10 минут в меньшинстве, был в сезоне-2015/2016, когда он отыграл 15.19 в таком формате, в то время как у Юрова в сезоне-2025/2026 это время составляет всего 51 секунду.

Но есть пара центров из КХЛ — Руслан Абросимов («Северсталь») и Роман Канцеров («Металлург» Магнитогорск) — которых также стоит рассмотреть.

Абросимов в среднем набирает 0,84 очка за матч в этом сезоне. Он выиграл 50,2% из 582 вбрасываний по состоянию на 12 января, проводя в меньшинстве в среднем 1.19 за встречу. Канцеров, проспект «Чикаго», набирает в среднем 1,20 очка за матч — его передвинули на позицию центрального нападающего в начале сезона. Он выиграл 43,7% из 647 вбрасываний, проводя в среднем 0.44 в меньшинстве за встречу.

Роман Канцеров и Руслан Абросимов

Роман Канцеров и Руслан Абросимов

Фото: ХК «Металлург»/ХК «Северсталь»

Абросимов — более опытный центрфорвард, у него хороший средний показатель очков за матч, есть опыт успешной игры на вбрасываниях, и он мог бы помочь в меньшинстве. С другой стороны, высокая результативность Канцерова может оказаться слишком заманчивым фактором, чтобы от него отказаться — с оговоркой, что Роман играл на позиции центрального нападающего всего один сезон.

Допустим, Россия сделает ставку на Руслана в этой гипотетической ситуации. Выбор Абросимова, Малкина, Наместникова и Юрова поднимает другой вопрос: будет ли логичнее иметь двух крайних нападающих в качестве дополнительных форвардов или России лучше взять одного дополнительного центрального нападающего и одного дополнительного вингера, чтобы вносить корректировки от матча к матчу?

Идея взять Канцерова интригует. То же самое можно сказать и о молодых крайних нападающих НХЛ — таких как Иван Демидов и Матвей Мичков. Опыт, полученный командами на Турнире четырёх наций, подтвердил необходимость наличия форвардов с разным функционалом в составе, когда речь идёт о дополнительных игроках. Павел Бучневич и Павел Дорофеев как раз являются такими парнями. Бучневич идёт к своему шестому сезону со 100+ минутами в меньшинстве, он также шесть раз проводил регулярку с 20+ голами. Дорофеев завершил прошлый сезон с 35 шайбами, и ожидается, что в этом сезоне он снова забросит 30+.

В гипотетическом сценарии оборона сборной России, похоже, имела бы меньше вопросов в плане подбора игроков.

Если бы и был какой-то главный вопрос, то заключался бы он в том, кто из защитников НХЛ остался бы дома. В этом сезоне у России девять игроков обороны НХЛ, которые в среднем проводят на льду 19 и более минут за матч. Это могло бы создать проблемы с выбором, но проблема исчезла сама собой после травмы правого плеча у Александра Романова в ноябре, из-за которой он пропустил бы Олимпийские игры.

Вратари

Россия обладает большим числом талантливых крайних нападающих и впечатляющей глубиной состава в обороне. Это две её главные сильные стороны, однако самым важным компонентом состава является обилие вариантов на последнем рубеже.

Проще говоря, Россия переживает золотой век вратарского мастерства, и то, как страна готовит голкиперов, заставляет многие команды НХЛ искать следующего великого вратаря именно там.

Бывший голкипер НХЛ и тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков должен был бы занять тот же пост в сборной России, если бы игрокам НХЛ разрешили принять участие в Олимпийских играх 2022 года. И он столкнулся с дилеммой при выборе кандидатов в эту команду.

«В какой-то момент я задумался и спросил себя: «Как мне сделать выбор?» — сказал Набоков ESPN в 2023 году. — Можно только мечтать о таком числе хороших вратарей. Но мне нужно выбрать троих. А потом ещё и решить, кто из них будет играть… Это просто нереально. Можно сказать, что трое из них входят в пятёрку лучших вратарей мира».

Сергей Бобровский с Кубком Стэнли

Сергей Бобровский с Кубком Стэнли

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вот что происходит, когда у страны три обладателя «Везины» — Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин и Андрей Василевский, а ещё есть Илья Сорокин, который трижды входил в шестёрку лучших по результатам голосования за эту награду.

Означает ли это, что сборная Россия взяла бы всех трёх своих обладателей «Везины» и оставила бы Сорокина дома, если бы поехала на Олимпийские игры 2026 года? Или же в состав мог бы попасть Сорокин, а не Бобровский?

Боб завоевал два Кубка Стэнли с «Флоридой». За два последних сезона он сыграл 47 матчей плей-офф, что является лучшим результатом среди всех вратарей. Его показатель предотвращённых голов выше среднего (5,60) за этот период — третий, а процент отражённых бросков в плей-офф (91,9%) — девятый среди вратарей, совершивших более 100 сейвов за последние два сезона.

Сорокин сыграл всего одну встречу в плей-офф за последние два сезона. Это был третий матч первого раунда в 2024 году, в котором его заменили после того, как он пропустил три гола за 27 минут 14 секунд. Однако то, что он показал за тот же период в регулярном чемпионате, заставляет задаваться вопросами. Ни один вратарь не совершил больше сейвов в сезоне-2023/2024 и сезоне-2024/2025, чем Сорокин. У него третий лучший процент отражённых бросков среди вратарей, отыгравших более 4000 минут, и он был третьим по показателю GSAA (показатель предотвращённых голов выше среднего) с результатом 27,30.

Возможно, ответ кроется в том, что они показывали в нынешнем сезоне — и в выборе вариантов, которые сейчас, образно говоря, «на удачной волне».

По данным Natural Stat Trick, у Шестёркина лучший показатель GSAA в НХЛ среди игроков, проведших более 600 минут в этом сезоне, — 18,13. Сорокин — четвёртый (12,34), а Василевский — 15-й (6,45). А что насчёт Бобровского? В нынешнем сезоне, когда травмы сильно повлияли на состав «Пантерз», стремящихся выиграть третий подряд Кубок Стэнли, Сергей — 57-й из 60 голкиперов с показателем -11,69.

Таким образом, в этом плане за спиной Василевского и Шестёркина, который после травмы нижней части тела, полученной 5 января, должен вернуться в строй с недели на неделю, мы отдаём предпочтение Сорокину, обеспечившему «Айлендерс» прочное место в зоне плей-офф к середине чемпионата.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
