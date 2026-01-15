Скидки
Рейнджерс — Оттава — 4:8 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, копы – последние на Востоке

Конца позору не видать. «Рейнджерс» устроились на дне после очередного погрома
Максим Макаров
Вратари «Рейнджерс»
Спенсер Мартин провёл второй матч в НХЛ в нынешнем сезоне.

Дела у «Рейнджерс» на сегодняшний день идут самым ужасным образом – команда потерпела семь поражений в восьми последних матчах, а в игре с «Ютой» потеряла ещё и Игоря Шестёркина, что значительно усложнило задачу по попаданию в плей-офф.

В чём проблемы «Рейнджерс»:
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке
Крах близок. «Рейнджерс» вдрызг проваливают сезон и находятся одной ногой в перестройке

«Оттава» далеко от «копов» не ушла – серия поражений, основательное отставание от зоны плей-офф, скандал вне льда, связанный с Линусом Улльмарком и остальными.

Но по началу матча сложилось впечатление, что проблемы за пределами площадки совсем у другой команды – «Рейнджерс» выглядели инертно, медленно и неуверенно. «Сенаторы» медлить и присматриваться не стали, начав пользоваться разбитостью соперника мгновенно – уже к пятой минуте гости вели 2:0.

Хозяева предприняли попытку выровнять игру, но пропустили контратаку, после которой ювелирным броском отметился Ткачук. А режиссёры начали ловить крупный план Спенсера Мартина, будто бы намекая на скорый выход. Но в тот момент этого не случилось, хотя до перерыва «Рейнджерс» пропустили ещё раз, отправившись в раздевалку при счёте 0:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На стадионе, естественно, опять начали заряжать кричалку «Друри, уходи», но ситуацию это особо не меняло. «Синерубашечники» к экватору матча горели уже 0:6. Вот тогда-то экс-вратарь ЦСКА Спенсер Мартин и появился на площадке.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 8
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Козенс, Ткачук) – 02:18 (pp)     0:2 Дженсен (Грейг, Козенс) – 04:53     0:3 Ткачук (Грейг, Дженсен) – 15:01     0:4 Козенс (Грейг, Ткачук) – 19:54     0:5 Сандерсон (Зуб, Казинс) – 25:57     0:6 Шабо (Казинс, Перрон) – 32:23     1:6 Перро (Миллер, Зибанеджад) – 38:55     2:6 Перро (Зибанеджад, Миллер) – 45:26     2:7 Перрон – 48:20     3:7 Лаба (Лафреньер, Морроу) – 50:44 (pp)     4:7 Лафреньер (Панарин, Суси) – 55:58     4:8 Штюцле (Ткачук, Сандерсон) – 59:11    

Когда Спенсер вышел играть, у «копов» что-то мало-мальски начало получаться. Хотя эти факторы вряд ли зависят друг от друга. К 46-й минуте дубль оформил молодой Гейб Перро, которому дали шанс в звене с Миллером и Зибанеджадом.

Но Мартин не был бы Мартином, если бы не начудил – голкипер «Рейнджерс» запустил после броска с минусового угла.

Хозяева попробовали устроить погоню, даже сняли вратаря в концовке, но пропустили в пустые. Итог – 8:4 в пользу «Оттавы».

Конца позору «Рейнджерс» пока не видать – команда уже плотно устроилась на дне Востока.

