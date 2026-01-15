«Если срастётся, у «Авангарда» будут громкие сделки». Алексей Сопин перед дедлайном КХЛ

27 января в КХЛ наступит дедлайн для всех сделок и переходов между клубами, закроется трансферное окно. Пара недель перед этим событием – традиционно горячая пора для всех генменеджеров лиги. Кому-то нужно усиливать состав перед плей-офф, кто-то больше думает на перспективу следующего сезона. «Авангард» — один из топ-клубов и традиционный претендент на Кубок Гагарина — в контексте дедлайна всегда интересен.

Обозреватель «Чемпионата» пообщался с генеральным менеджером «ястребов» Алексеем Сопиным – о планах и задачах клуба на ближайший период, а также на другие актуальные темы.

«У многих игроков КХЛ остаток по зарплате на сезон может вписаться под потолок «Авангарда». Но обмены тоже возможны»

— Насколько активно «Авангард» планирует работать перед дедлайном в КХЛ?

— Активно работать точно будем. Надеемся, что задумки и замыслы сработают. В принципе, нам не нужно глобальную закупочную кампанию разводить. Как мне видится, нам не хватает одного нападающего, так что все наши усилия будут направлены на укрепление линии нападения.

— Это с учётом травмы Александра Волкова?

— Эта травма добавила нам головной боли. Усилиться нападающим мы планировали ещё до травмы Саши. С его повреждением это стало просто ещё более актуально.

— Можно говорить, что Волков в регулярке точно не сыграет?

— Я всё-таки надеюсь, что за неделю-две до старта Кубка Гагарина он восстановится и перед плей-офф сыграет.

— Как я понял, у него будет консервативное лечение. Оно будет проходить в Омске?

— Скорее всего, комбинированный вариант. Он будет восстанавливаться в лучших клиниках, какие есть в России. Но бо́льшую часть в Омске, под присмотром наших врачей. Я всё-таки считаю, что у нас шикарная медицинская база, одна из лучших в лиге.

Александр Волков Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Означает ли внесение Волкова в долгосрочный список травмированных, что какие-то деньги высвободятся под потолком зарплат?

— Нет, такое возможно, только если вносить в список травмированных до конца сезона.

— Соответственно, возможные движения перед дедлайном – это обмены? Или ещё есть место в платёжке?

— Немного места есть, но бо́льшая часть чемпионата прошла, у многих хоккеистов остаток зарплаты по сезону может вписаться к нам. Однако и обмены тоже возможны.

«Мы близки с Потуральски и Лажуа в вопросе продления контрактов»

— Сейчас клубы КХЛ продлевают контракты со своими лидерами: Радулов – в «Локомотиве», Энас – в Минске. Ждать ли чего-то подобного от «Авангарда» в отношении тех же Потуральски, Лажуа?

— Тут тоже есть определённые моменты с потолком: если люди видят, что есть место под потолком, они могут добавить контракт в этом сезоне, чтобы снизить зарплатную часть в следующих. Мы в позитивном диалоге со всеми нашими лидерами, у кого заканчиваются контракты. Думаю, после дедлайна начнём потихоньку объявлять о продлении соглашений.

— В целом вас устраивает, как показывают себя Потуральски и Лажуа в первый год в КХЛ?

— Да, это качественные и сильные легионеры, отличные хоккеисты, мы близки с ними в вопросе продления контрактов.

Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и другие игроки «Авангарда» празднуют гол Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Авангард» обязательно переподпишет вратаря Ярославлева на двусторонний контракт»

— Можете официально заявить, что «Авангард» идёт в плей-офф с дуэтом Серебряков – Мишуров?

— Да.

— В «Омских Крыльях» много и хорошо играет опытный голкипер Евгений Ярославлев. Есть ли мысли сделать его контракт двусторонним?

— Да, мы обязательно Евгения переподпишем. Он будет нашим помощником после дедлайна. Всякое бывает в хоккее, с двумя вратарями идти в плей-офф рискованно, особенно после дедлайна, когда не останется возможности для манёвров.

«Когда Гру уехал из «Трактора», то Рише позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение от «Авангарда»

— Как генерального менеджера, собиравшего состав, вас беспокоит, что «Авангард» играет одной обоймой, не используя резерв? Любая травма сильно бьёт по структуре игры.

— Можно по-разному относиться. Да, мы мало используем ребят из ВХЛ и МХЛ. Наверное, хотелось бы больше, но у тренерского штаба есть своё видение, тренерам хочется, чтобы любые времена ребята переживали внутри коллектива, чтобы быть готовыми в плей-офф ко всему. Если говорить о травмах, то и Василий Пономарёв, и Александр Волков – важнейшие хоккеисты для системы «Авангарда», и их было бы невозможно заменить, просто подтянув ребят из резерва.

— Позиция Буше понятна, однако легко смоделировать ситуацию, когда в плей-офф будут травмы и команда останется без резерва. На эту тему у вас есть диалог с главным тренером?

— Конечно, мы это обсуждаем. И для этого Ги общается с Луи Робитайлом (главный тренер «Омских Крыльев» в ВХЛ. – Прим. «Чемпионата»). В «Крыльях» есть ребята на двусторонних контрактах – это Леука, Степанов, Малов, Злодеев. Думаю, Кирилла Кожевникова переподпишем на двусторонний контракт сейчас. Егоров, Чайка, тот же Ярославлев – это тот резерв, который может нам прийти на выручку, если будут какие-то тяжёлые ситуации с травмами.

— Почему решили усилить и без того сформированный тренерский штаб Рафаэлем Рише?

— По нему были отличные отзывы от хоккеистов, от специалистов. Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе». Был шанс, что он у нас окажется летом, но он совершил мужской поступок, оставшись с Бенуа Гру. А когда Гру уже уехал из «Трактора», то Рафаэль позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение. Мы с удовольствием подписали специалиста такого уровня.

— Александр Свитов возвращается в конце января – работать на скамейку?

— Да, Александра Николаевича ждём в конце месяца, а по поводу его роли – это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос.

«Костину нужно продолжать работать и доказывать, что он хороший хоккеист. Уверен, он шанс получит»

— За Дмитрия Рашевского «Авангард» поборолся летом, вы рассчитывали на него как на снайпера, но в этой роли у него идёт тяжеловато. Почему так?

— Ему действительно достаточно тяжело. Ещё летом он понимал, что от него большие ожидания, к нему будет пристальное внимание. Это давило на него в начале, затем он выдал хороший отрезок, сейчас снова немного сник. Но Дмитрий хорош в других ролях, полезен для команды. Если не ошибаюсь, то он сейчас лидер «Авангарда» по очкам, набранных в равных составах. Возможно, тренерский штаб ищет в нём новые качества, хочет сделать из него универсального хоккеиста. Плюс он довольно молодой человек, переехавший в новый город, психологически ему непросто. Мы все его поддерживаем.

Алексей Сопин и Дмитрий Рашевский Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Клим Костин лишь в предыдущем матче набрал первые очки за «Авангард». Он явно не оправдывает ожиданий, что думаете об этом?

— Конечно, Клим сам собой недоволен. Мы стараемся его поддерживать, понимаем, что он много пропустил. Сейчас в «Авангарде» многие роли заняты – большинство то же. Костину нужно продолжать работать, доказывать, что он хороший хоккеист и заслуживает больше игрового времени, больше игровых ситуаций. Уверен, свой шанс он получит.

— Возвращаясь к дедлайну: ждать ли от «Авангарда» каких-то громких сделок? Мы видим, что ходят слухи про лидеров других клубов, которые не прочь сменить команду.

— Мы хотим качественно усилиться, чтобы это был игрок, подходящий «Авангарду». В принципе, конечно, работаем в основном по сильным хоккеистам. Если всё срастётся, то это будут громкие сделки.

«Спронгом и Кузнецовым «Авангард» даже не интересовался. А слова Разина – это просто слова, мы не реагируем»

— Когда на рынке де-факто оказались Спронг и Евгений Кузнецов, «Авангард» интересовался этими игроками?

— Нет, мы не претендовали на них. Даже не рассматривали их.

— Андрей Разин недавно на пресс-конференции намекнул, что «Авангард» нарушает потолок зарплат. Что думаете по этому поводу?

— Да что тут сказать. Бывает, что игроки и тренеры разгорячены после игры, к тому же «Авангард» — «Металлург» — принципиальное противостояние. Плюс после прошлой игры Ги уколол «Металлург», сейчас Разин попытался уколоть нас. Мы никак не реагируем, это просто слова, сказанные на эмоциях после победы команды в важном матче. Хороший повод для нашей службы маркетинга – лучшей в КХЛ — придумать что-то креативное к нашему следующему матчу в феврале.

— Какие сейчас самые свежие прогнозы по открытию после реконструкции СКК имени Виктора Блинова?

— Хотелось бы увидеть там несколько матчей ВХЛ перед плей-офф и затем сам плей-офф. Но тут сами понимаете: строительство само по себе тяжело прогнозируемое дело, плюс есть момент получения разрешительной документации. Посмотрим, как всё будет складываться, однако есть план, что «Крылья» заедут туда перед плей-офф.

— Вечный спор: стоит команде переезжать на новый стадион, где всё незнакомо, перед плей-офф или не стоит? Вы как к этому относитесь?

— Такие сомнения имеют место быть, но у нас профессиональная команда, которая должна адаптироваться к любым условиям. С этим и связано желание руководства, чтобы «Крылья» сыграли там как можно больше матчей в регулярке, опробовали лёд и всё остальное. Надеюсь, всё будет позитивно для нас.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его телеграм-канале «Лукин. Хоккей».