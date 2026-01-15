Топ-события пятницы: Головин в Лиге 1, бой Никиты Цзю, битва российских теннисисток и НХЛ

За чем следить 16 января: Овечкин и Малкин в хоккее, «Детройт» против «Финикса» в НБА, фигурное катание, «ПСЖ» — «Лилль» и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2026, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится дерби Пенсильвании?

Обе команды подходят к максимально принципиальной игре в плохой форме. У «Филадельфии» четыре поражения подряд и шесть забитых голов за это время, у «Питтсбурга» – три поражения и лишь три шайбы. Весь сезон «лётчики» забивают мало, однако им помогала хорошая защита. После травмы основного вратаря Даниэля Владаржа особая ответственность ложится на Матвея Мичкова, который не забивает девять игр подряд.

Рик Токкет знает, в чём проблемы Мичкова: «Знаю, в чём причина». Главный тренер «Филадельфии» высказался о регрессе в игре Мичкова

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: старая школа или новая школа?

Александр Овечкин может передать символическую эстафету лидерства в НХЛ, хотя Маклина Селебрини сравнивают скорее с другими игроками. Однако Маклин для нынешнего «Сан-Хосе» важен, как был важен молодой Ови для «Вашингтона»: молодой лидер «акул» приложил руку почти к половине командных голов и наверняка попадёт в топ-5 голосования за «Харт», если «акулы» не повалятся во второй половине сезона и не устроят распродажу.

Как прошёл прошлый матч столичной команды: Видео «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в НХЛ. Овечкин и Демидов — без очков

🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 16 января 2026, пятница. 03:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: аутсайдер удивит?

«Детройт» великолепно идёт по сезону, возглавляя Восточную конференцию. У команды наступил отрезок в сезоне, когда клуб шесть встреч подряд должен провести дома. Две из них «Пистонс» уже выиграли, в третьей уступили, потому что решили дать отдохнуть лидерам. Теперь на очереди встреча с до сих пор удивляющим многих «Финиксом». Вряд ли кто-то ожидал увидеть команду на седьмой строчке Запада, однако она до сих пор бьётся за прямое попадание в плей-офф. «Санз» снова удивят?

🏀 3:30: «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто из звёзд проявит себя лучше?

«Хьюстон» в последнее время нестабилен, чего нельзя сказать об «Оклахоме», которая штампует победы и проигрывает лишь по большим праздникам. Дюрант недавно стал седьмым по количеству очков в истории НБА. Совсем скоро Кевин обгонит и Дирка Новицки с Майклом Джорданом. Но пока — встреча с Гилджес-Александером, ведущим за собой чемпиона лиги. Кто победит в ярчайшем противостоянии на Западе?

🎾 7:30*: Мирра Андреева (Россия, 3) — Диана Шнайдер (Россия, 9), Аделаида, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в полуфинале Аделаиды?

Давние подруги, серебряные призёры Олимпиады в Париже-2024 в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер в полуфинале «пятисотника» в Аделаиде сыграют друг с другом. Девушки ранее встречались на противоположных сторонах корта лишь раз — в Брисбене-2024 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча сразится за титул Аделаиды с кем-то из пары Кимберли Биррелл — Виктория Мбоко.

🎯 11:00: Кубок России, этап 3, спринты, мужчины, 10 км и женщины, 7,5 км

Интрига: удержат ли Бажин и Шевченко лидерство в общем зачёте?

Перед стартом третьего этапа Кубка России в общих зачётах лидируют Кирилл Бажин и Наталия Шевченко. Правда, преимущество свердловчан не слишком большое. Буквально на пятки им наступают Александр Поварницын и Кристина Резцова. От результатов спринта будет зависеть, смогут ли Бажин с Шевченко сохранит свои лидерские позиции.

🥊 13:00*: Никита Цзю — Майкл Зерафа, рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: самый сложный бой для младшего Цзю

Никита Цзю — самый младший и самый недооценённый из боксёрского семейства Цзю. Зато на данный момент только Никита остаётся непобеждённым спортсменом в семье, впрочем, и уровень конкуренции у него ранее был не самым высоким. Но теперь Цзю-младшего ждёт самое большое испытание в карьере: Майкл Зерафа может похвастаться опытом чемпионских боёв и успел подраться с реально крутыми бойцами. Если Никита одержит над ним победу, это будет означать, что Цзю готов идти за титулом.

⛸️ 15:30: Фигурное катание, чемпионат Европы

Интрига: Сизерон с новой партнёршей захватит лидерство после ритм-танца?

В третий соревновательный день в борьбу на чемпионате Европы вступают танцоры – и всё внимание будет приковано к французу Гийому Сизерону, который возобновил карьеру с новой партнёршей. Олимпийский чемпион с Лоранс Фурнье Бодри сразу же ворвался в элиту мировых танцев на льду, а на европейском первенстве и вовсе является одним из главных фаворитов. Но Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри явно просто так не дадут победить новоиспечённому дуэту. Однако в этом сезоне в танцах на льду возможно вообще всё.

А вот женщинам уже предстоит разыграть медали. После короткой программы лидирует действующая чемпионка – Нина Петрыкина. Она стала единственной фигуристкой, которой удалось пробить отметку в 70 баллов! Эстонка опережает ближайшую преследовательницу аж на шесть баллов. А на ультра-си в произвольной программе никто не пойдёт – такой вот уровень у нас в Европе. Так что Нине для второго титула подряд осталось лишь исполнить свой контент хорошо.

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, женщины, 7,5 км, спринт

Интрига: кто выиграет последний спринт перед Олимпиадой?

У спринта в Рупольдинге в этом году особое значение. Это последняя гонка подобного формата перед Олимпиадой. И, что удивительно, претенденток на медали — просто уйма. В хорошей форме итальянки Вирер и Виттоцци, прекрасно выглядят сёстры Оберг, феерит норвежка Киркеэйде, пытаются не растерять свою форму финка Минккинен и француженки Жанмонно и Симон. В общем, в последнем спринте перед Играми будет жарко!

🏒 19:30: СКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2026, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: в чьи ворота забьют восемь раз?

«Сочи» в этом году — очень противоречивый клуб. На днях «леопарды» получили в Магнитогорске безнадёжные 0:9, а всего за две недели до этого сами забросили восемь шайб СКА. Однако это случилось на домашнем льду, а осенью команда Игоря Ларионова сама огорчила гостей с юга восемь раз, играя в «Ледовом». Смогут ли сочинцы избежать двух разгромов подряд?

🎦 ⚽️ 21:00: «Монако» — «Лорьян», Лига 1, 18-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: падение «Монако» продолжится?

«Монако» занимает девятое место в чемпионате Франции. Пока не идёт даже речи, что команда поборется за зону Лиги чемпионов. Отставание составляет уже девять очков. Но выходить из кризиса надо. Почему бы не начать с домашнего матча с «Лорьяном»? Если же монегаски продолжат падение, то не так далеко и перспектива борьбы за выживание.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Лилль», Лига 1, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» заберётся на первое место?

«ПСЖ» пока что занимает только второе место в Лиге 1. Отставание от «Ланса» — одно очко. В случае победы в следующем туре над «Лиллем» команда Луиса Энрике станет лидером (пусть и временным). Парижанам нужно исправляться не только за прошлые осечки в чемпионате, но и за обидный вылет из Кубка Франции.