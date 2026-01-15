Автор покера из России, главный партнёр Демидова. Неочевидные открытия сезона НХЛ, часть 2

Продолжаем рассказывать вам о главных неочевидных открытиях нынешнего сезона НХЛ. Во второй и последней части – ещё пять хоккеистов, чей прогресс до начала регулярного чемпионата был практически непредсказуем.

Дэвин Кули («Калгари»)

До начала нынешнего сезона в активе Кули было всего шесть матчей в НХЛ – и все за «Сан-Хосе» весной 2024 года. В двух из них он сыграл практически идеально – 34 сейва после 36 бросков в игре с «Сент-Луисом» и 49 сейвов после 50 бросков во встрече с «Сиэтлом».

А затем были два матча, которые обернулись для Дэвина настоящим кошмаром – восемь пропущенных шайб с 22 бросков за полчаса с «Эдмонтоном» и пять пропущенных с 23 бросков за почти полчаса с «Калгари».

Именно система «Флэймз» стала следующим пристанищем для вратаря, который на момент переезда в Альберту мог похвастаться разве что несгибаемым характером – без драфта, без выдающихся успехов в университете и низших лигах и без особых перспектив на высшем уровне к 27 годам Кули не опустил рук и продолжил работать в ожидании своей минуты славы.

И она всё-таки наступила – даже несмотря на то, что в АХЛ Дэвин совершенно точно не блистал. После года в фарме «Калгари» американский голкипер получил возможность стать бэкапом своего соотечественника Дастина Вольфа – Даниэль Владарж, деливший ворота с ним в прошлом сезоне, уехал в «Филадельфию», а Иван Просветов проиграл конкуренцию и отправился в «Рэнглерз».

Сказать, что получилось хорошо – не сказать ничего: после первого месяца регулярки Кули лидировал по обоим ключевым вратарским показателям, хоть «огоньки» на тот момент и были худшей командой лиги. Первым номером команды ему это стать не помогло – Райан Хаска в разы больше игрового времени доверяет Вольфу, – но с ролью бэкапа Дэвин справляется отлично: за 14 матчей он отразил 91,8% бросков (пятый в НХЛ) при коэффициенте надёжности 2,29 (шестой в НХЛ).

Дэвину удалось покорить сердца болельщиков не только на льду, но и за его пределами. Например, благодаря запоминающимся комментариям прессе. В одном из них он поделился секретом своего спокойствия: «Нужно немного приземлить себя. Думаю, я уже говорил это, однако я постоянно повторяю себе – ничего не имеет значения, всем пофиг, мы все умрём. И я просто повторяю себе это снова и снова и снова. Так я волнуюсь гораздо меньше. Потому что если я начну волноваться, всё может закончиться. Типа «мы так хорошо играем», а потом я начну делать какие-нибудь тупые вещи и пропущу тупые голы. Если я повторяю себе эти вещи, это приземляет меня и позволяет оставаться в моменте и не слишком волноваться».

Такая тактика помогла ему получить от «Калгари» новый двухлетний контракт с кэпхитом $1,35 млн под Новый год – а ведь совсем недавно о таком он мог только мечтать.

Марат Хуснутдинов («Бостон»)

Может показаться, что в этом списке Марат оказался только благодаря своему перформансу в матче с «Рейнджерс», но это не так. Хотя нельзя не отметить, что в этой игре россиянин набрал четверть своих очков в этом сезоне – пять из 20 результативных действий он совершил именно во время разгрома худшей команды Востока.

Нынешняя регулярка показала, что Хуснутдинов прекрасно умеет играть в сочетаниях со звёздными игроками – если в «Миннесоте» в верхних звеньях его не использовали, то в «Бостоне», пусть и не сразу, нашли применение в связке с Давидом Пастрняком и Элиасом Линдхольмом.

Несмотря на небольшие габариты, Марат смог показать свои лучшие стороны – высокую скорость, умение побороться за шайбу на каждом участке площадки и отличную технику, которая и позволила ему зацепиться за место в первой тройке.

Тех, кто помнит его по выступлениям в КХЛ, это может удивлять лишь отчасти – свои способности Хуснутдинов в полной мере показал в сезоне-2022/2023 в СКА, но затем угодил в опалу и отправился доигрывать российский отрезок карьеры в «Сочи» и не сильно там выделялся. В похожих ситуациях (правда, без обменов) оказывались Кирилл Марченко, Василий Подколзин и Ярослав Аскаров – и это никак не помешало им приехать в НХЛ и закрепиться там. Хотя у того же Подколзина это тоже вышло не с первой попытки.

Марат за половину этого сезона (42 матча) набрал больше очков, чем за все предыдущие встречи в НХЛ – в прошлых сезонах в «Миннесоте» и «Бостоне» он выходил на лёд в 91 игре, но смог совершить там лишь 16 результативных действий. А после шоу во встрече с «Рейнджерс» в активе Хуснутдинова уже 20 очков.

При этом Марат получает мало времени в спецбригадах, хотя благодаря своим навыкам он мог бы приносить пользу как в большинстве, так и в меньшинстве. Однако пока его игровое время ограничивается появлением преимущественно в равных составах. И там он не только показывает хорошую продуктивность в атаке, но и помогает обороне – по среднему количеству перехватов на 60 минут Хуснутдинова опережают только четыре хоккеиста «Брюинз».

Если после периода в «Миннесоте» и не самого удачного начала карьеры в «Бостоне» многие успели поставить крест на перспективах Марата, то сейчас его называют одним из главных прорывов «мишек» в этом сезоне – и потолка он точно ещё не достиг.

Оливер Капанен («Монреаль»)

Если родившийся в Швеции финн будет весь сезон играть в одном звене с Иваном Демидовым, то точно закончит его в качестве лучшего снайпера НХЛ среди новичков. Хотя Капанен и так уже лидирует по этому показателю – на его счету 16 точных бросков, что на один больше, чем у идущего вторым Беккетта Сеннеке.

И в 11 из 16 случаев Оливер забрасывал с передач российского нападающего. При этом в шести из них Демидов был последним, кто касался шайбы до Капанена, которому после его пасов для гола оставалось сделать чуть больше, чем ничего.

Впрочем, умалять заслуг самого финского форварда тоже не стоит: он умеет правильно выбрать позицию для завершения в атаке, обладает мощным броском и достаточно высоким хоккейным интеллектом – иначе в тройке с Демидовым и Юраем Слафковски, которого к ним передвинули после травмы Алекса Ньюхука, он бы попросту затерялся. Но Капанен иногда отдаёт и сам – 11 ассистов тому подтверждение.

Все эти качества Оливер проявил далеко не сразу – выбрали его в 2021 году только под общим 64-м номером, а на юниорском и молодёжном чемпионатах мира он, несмотря на капитанскую нашивку на последнем себя турнире в сборной U20, особо себя не показал. То же самое относится к его первому заходу в НХЛ – Капанен дебютировал за «Монреаль» ещё в прошлом сезоне, но за 18 матчей регулярки и три матча плей-офф в совокупности набрал всего три очка. И в каждом случае это была вторая передача.

Трансформация Оливера произошла в этом сезоне – он занял зиявшую пустоту в центре второго звена «Канадиенс» и сделал это настолько уверенно, что даже Филипп Дано после возвращения из «Лос-Анджелеса» оказался лишь в третьем звене. Хотя ещё до начала регулярки именно позиция второго центра казалась у «Хабс» одной из наиболее уязвимых.

Капанен своей трудоспособностью развязывает руки Демидову и Слафковски – он довольно хорош в двусторонней игре. Благодаря этому 22-летний форвард стал одним из ключевых хоккеистов в спецбригадах меньшинства «Монреаля» – свою первую шайбу в НХЛ он забросил как раз во время нейтрализации, а всего провёл почти 90 минут, «убивая» большинство соперника. И обогнал Фрейзера Минтена, который был лидером по этому показателю среди новичков на момент написания первой части текста.

Да и в целом Капанен преуспел в этом больше канадца – при нём на льду «Канадиенс» пропускают всего 4.69 гола в меньшинстве за 60 минут. Среди дебютантов, которые провели в нейтрализации не менее 50 минут, лучшие показатели имеют только три защитника – Александр Никишин (~65 минут, 4,56), Мэттью Шефер (~54 минуты, 4,44) и Ян Кузнецов (~54 минуты, 3,33).

Успехи Оливера не остались незамеченными на родине – в феврале Капанен представит честь своей страны на Олимпиаде в Милане. До начала сезона в такое вряд ли мог бы поверить даже сам форвард, но теперь это реальность.

Джош Доан («Баффало»)

Когда «Баффало» менял Джей Джея Петерку в «Юту», главным активом, который «клинки» получали взамен, считался Майкл Кесселринг, а не Доан – «Сэйбрз» в первую очередь был необходим праворукий защитник, а не ролевик с сомнительными перспективами.

У Джоша, конечно, были задатки – всё-таки отец у него далеко не последний человек в хоккее, – но толком реализовать их на уровне НХЛ у форварда, несмотря на неплохой заход в лигу, не получалось: начинал он с девятью очками в первых 11 встречах в сезоне-2023/2024, но в следующей регулярке за 51 матч совершил всего 19 результативных действий при довольно маленьком игровом времени.

А ведь Доан был очень высоко выбран на драфте относительно ожиданий – эксперты не ставили его выше концовки третьего раунда, однако «Аризона» удивила многих и выбрала сына своей легенды в начале второго. Что выглядит очень большим авансом для хоккеиста, который не играл на международных турнирах (хотя отчасти этому помешал ковид) и ушёл с драфта на год позже, чем мог бы.

До международного турнира, кстати, Джош всё-таки доехал в прошлом году – ему довелось стать чемпионом мира вместе со сборной США. Правда, там он был преимущественно наблюдателем – бо́льшую часть встреч он провёл в качестве 13-го нападающего и набрал всего одно очко в девяти матчах.

К уже бывшему генеральному менеджеру «Баффало» были большие вопросы по приобретению Доана, однако сейчас не найдётся такого болельщика «клинков», который не считал бы эту сделку шикарной. Сложно сказать, что с ним сделал Линди Рафф, но к середине сезона Джош стал тем игроком, без которого представить нынешних «Сэйбрз» стало очень сложно.

По продуктивности в нападении прямо сейчас он не уступает Петерке (по 32 очка, при этом у Доана на две встречи меньше), а в работе без шайбы и вовсе превосходит немца в несколько раз. Быстрый, цепкий и напористый Джош совершил 34 отбора в этом сезоне (45 матчей), что является лучшим показателем в НХЛ. А ведь за весь прошлый регулярный чемпионат их у него было всего 10.

Последний из отборов Доан совершил во встрече с «Филадельфией» – шикарная кража в его исполнении сделала возможным второй гол его команды в ворота «Флайерз» и помогла ему оформить восьмое результативное действие в последних семи играх. У «клинков» будто бы подрастает более молодая версия Алекса Така – одинаково продуктивный на обоих концах площадки и ставший лидером в раздевалке Джош играет очень большую роль в нынешних успехах «Сэйбрз».

Летом Доан становится ограниченно свободным агентом, но он уже успел публично выразить желание остаться в «Баффало». И это ещё одна причина, по которой болельщики клуба в нём души не чают – в соцсетях уже призывают дать ему любые деньги, в то время как его ценность (а вместе с ней наверняка и ценник) растёт с каждой игрой.

Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй»)

Мы как-то привыкли, что в списке лучших бомбардиров-защитников лиги всегда видим практически одни и те же фамилии (Макар, Хьюз, Веренски, Моррисси и так далее), а новые там появляются вскоре после драфтов – вроде Хатсона, Зайдера, Сандерсона или Шефера с Буйумом.

Рэддиш – белая ворона в этом списке: в феврале ему стукнет 30, и только в этой регулярке он по-настоящему раскрылся как атакующий защитник. При этом он проводит лишь третий полноценный сезон в НХЛ. Довольно редкий в последние годы late bloomer.

Произошёл его расцвет отчасти вопреки – хоть уже в прошлом сезоне Даррен настрелял 37 очков, в глазах общественности он так и оставался игроком третьей пары. При этом уступил он по результативности в «Тампе» только Виктору Хедману. Но эта регулярка стала его звёздным часом.

Выйти на первый план ему помогли травмы – Хедман, Чернак и Макдона практически синхронно начали испытывать проблемы со здоровьем, что освободило Рэддишу путь к месту на синей линии в первой бригаде большинства и привело к значительному увеличению общего игрового времени. Впрочем, даже при относительно здоровом Хедмане в ноябре Джон Купер тоже доверял Даррену смены в решающие минуты матчей.

На сегодняшний день Рэддиш оформил 12+27, что позволяет ему идти на пятом месте в списке лучших бомбардиров среди защитников лиги. Если же брать показатель «очки за игру», то здесь Даррен располагается ещё выше – на третьем месте (очко за игру). Выше Хьюза, Моррисси, Хейсканена, Далина и многих других звёздных защитников. В прошлом календарном году Даррен тоже на довольно высокой позиции — 13-й (54 очка).

В арсенале защитника «Тампы» – мощнейший щелчок (Рэддиш имеет второй показатель в лиге по количеству бросков со скоростью >145 км/ч) и хорошее видение площадки, а также грамотный выбор позиции. Поэтому пройти его на скорости тоже не так уж и просто.

В своё время Даррена не выбрали на драфте, «Чикаго», и «Рейнджерс» не дали ему шанса дебютировать в НХЛ, а Джон Купер после ударного отрезка защитника в АХЛ поверил в него и раскрыл его потенциал. И, похоже, ещё продолжает раскрывать. Потому что Рэддиш даже по ходу этого сезона продолжает всё больше прибавлять. Прояви себя Даррен на несколько лет раньше, то наверняка бы поехал на Олимпиаду. Но отсутствие хоть какого-либо международного опыта явно сыграло не в его пользу.

Кстати, канадец недавно оформил первый хет-трик в карьере, трижды поразив ворота «Сан-Хосе» в начале января. И теперь у него больше матчей с тремя голами за «Тампу», чем у Виктора Хедмана.

Надо признать, что открытием в обороне «Лайтнинг» стал не только Рэддиш – без уже перечисленного ряда лидеров, однако с Янисом Мозером, Максом Крозье и Шарль-Эдуаром Д’Астусом и Деклэном Карлайлом защита «молний» продолжает оставаться лучшей на Востоке. А Даррен стал в ней главной звездой.

