«Северсталь» забила шесть голов минскому «Динамо», «Ак Барс» победил в Хабаровске.

«Салават» выиграл пятый матч подряд, «Авангард» переборол ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

15 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передачи Ильи Сафонова. «Амур» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Александра Филатьева, которому ассистировали Артур Гиздатуллин и Никита Евсеев. В концовке второго периода казанцы забросили две шайбы подряд — отличились Семён Терехов и Митчелл Миллер. На 46-й минуте отставание в счёте сократил Ярослав Дыбленко. Через пару минут Егор Рыков сравнял счёт. На 52-й минуте Барабанов оформил дубль и принёс «Ак Барсу» победу. На 58-й минуте Илья Карпухин забросил пятую шайбу казанцев.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.

На четвёртой минуте первого периода Джек Родевальд открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 16-й минуте периода Александр Жаровский сделал счёт 3:0. В началё второго периода Райли Савчук одну шайбу отыграл. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов сделал счёт 4:1, оформив дубль. В середине третьего периода Джек Родевальд довёл счёт до крупного, забросив свою вторую шайбу в игре. На 17-й минуте периода Райли Савчук забил второй гол в составе «Лады».

Единственную шайбу во встрече на шестой минуте первого периода забросил Герман Точилкин с передач Максима Федотова и Никиты Хоружева. Для нижнекамской команды данная победа стала четвёртой подряд. Для «Барыса» же данное поражение оказалось пятым кряду.

На 10-й минуте первого периода Дамир Шарипзянов открыл счёт во встрече. На пятой минуте Прохор Полтапов восстановил равенство в счёте. На 49-й секунде третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов вновь вывел омский клуб вперёд. После данного поражения ЦСКА прервал свою трёхматчевую победную серию.

В составе череповецкого клуба хет-триком отметился Адам Лишка, ещё по шайбе забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Александр Скоренов. У «Динамо» голы на свой счёт записали Андрей Стась, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Роб Хэмилтон.

