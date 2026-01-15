Скидки
Показать ещё
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ

«Салават» выиграл пятый матч подряд, «Авангард» переборол ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 15 января 2026 года
Комментарии
«Северсталь» забила шесть голов минскому «Динамо», «Ак Барс» победил в Хабаровске.

15 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять встреч. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Сафонов, Марченко) – 01:11 (5x5)     1:1 Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев) – 18:51 (5x5)     1:2 Терехов (Миллер) – 37:06 (5x5)     1:3 Миллер – 39:05 (5x5)     2:3 Дыбленко – 45:21 (5x5)     3:3 Рыков (Бродхёрст, Гальченюк) – 47:33 (5x4)     3:4 Барабанов (Сафонов, Лучевников) – 51:51 (5x5)     3:5 Карпухин (Фальковский, Барабанов) – 57:57 (5x4)    

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передачи Ильи Сафонова. «Амур» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Александра Филатьева, которому ассистировали Артур Гиздатуллин и Никита Евсеев. В концовке второго периода казанцы забросили две шайбы подряд — отличились Семён Терехов и Митчелл Миллер. На 46-й минуте отставание в счёте сократил Ярослав Дыбленко. Через пару минут Егор Рыков сравнял счёт. На 52-й минуте Барабанов оформил дубль и принёс «Ак Барсу» победу. На 58-й минуте Илья Карпухин забросил пятую шайбу казанцев.

«Ак Барс» выиграл третий матч у «Амура» в текущем сезоне. Хабаровский клуб потерпел пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 03:55 (5x4)     0:2 Ефремов (Комаров, Варлов) – 07:56 (5x5)     0:3 Жаровский – 15:06 (5x5)     1:3 Савчук (Михайлов, Юрчо) – 22:08 (5x5)     1:4 Ефремов (Кузнецов, Горшков) – 27:54 (5x5)     1:5 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 49:16 (5x3)     2:5 Савчук (Тянулин, Граовац) – 56:43 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Джек Родевальд открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 16-й минуте периода Александр Жаровский сделал счёт 3:0. В началё второго периода Райли Савчук одну шайбу отыграл. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов сделал счёт 4:1, оформив дубль. В середине третьего периода Джек Родевальд довёл счёт до крупного, забросив свою вторую шайбу в игре. На 17-й минуте периода Райли Савчук забил второй гол в составе «Лады».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Федотов, Хоружев) – 05:07 (5x5)    

Единственную шайбу во встрече на шестой минуте первого периода забросил Герман Точилкин с передач Максима Федотова и Никиты Хоружева. Для нижнекамской команды данная победа стала четвёртой подряд. Для «Барыса» же данное поражение оказалось пятым кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 09:09 (5x5)     1:1 Полтапов (Патрихаев, Соркин) – 24:33 (5x5)     2:1 Войнов (Лажуа, Рашевский) – 40:49 (5x5)    

На 10-й минуте первого периода Дамир Шарипзянов открыл счёт во встрече. На пятой минуте Прохор Полтапов восстановил равенство в счёте. На 49-й секунде третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов вновь вывел омский клуб вперёд. После данного поражения ЦСКА прервал свою трёхматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Лишка (Иванцов) – 09:04 (4x5)     1:1 Стась (Шипачёв, Лайл) – 09:34 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 11:10 (5x5)     2:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 12:02 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 13:08 (5x4)     3:3 Танков (Веряев, Думбадзе) – 17:37 (5x5)     4:3 Абросимов (Лишка, Буренов) – 26:54 (5x4)     5:3 Лишка (Буренов, Иванцов) – 30:54 (5x4)     5:4 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 33:27 (5x5)     6:4 Скоренов (Иванцов, Калдис) – 48:14 (5x5)    

В составе череповецкого клуба хет-триком отметился Адам Лишка, ещё по шайбе забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Александр Скоренов. У «Динамо» голы на свой счёт записали Андрей Стась, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Роб Хэмилтон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матч 16 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Комментарии
