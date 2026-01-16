Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Питтсбург — Филадельфия — 6:3 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, гол и драка Мичкова

Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу
Максим Макаров
Матвей Мичков
Комментарии
А Евгений Малкин и Егор Чинахов организовали красивую шайбу.

В последние дни вокруг Матвея Мичкова начало ходить много разговоров. Все они связаны с невыразительной игрой российского таланта, который на второй год в НХЛ поник и набирает чуть больше 0,5 очка за игру. При этом и показатель полезности у Матвея слабый – в последних четырёх матчах Мичков схватил «-7».

Связывают это в основном с тем, что Матвей пока не может сработаться с главным тренером команды Риком Токкетом, который является приверженцем системной манеры игры. Иногда с перебором. Успешная работа с Тортореллой дала надежду на то, что связь с новым специалистом будет найдена быстро, однако реальность оказалась не такой радужной.

В зарубежных социальных сетях болельщики «Филадельфии» недовольны тем, как Токкет использует Мичкова. По их мнению, тренер не хочет использовать сильные стороны форварда и из-за своих капризов пытается его воспитывать. Часть таких мыслей можно увидеть и на просторах наших спортивных сайтов и телеграм-каналов.

Вот что говорит сам Токкет о работе с Мичковым:

«Он старается улучшить свою игру. Я бы хотел, чтобы он лучше уходил от защитников в углах площадки — его слишком легко ловят на прессинге, и я знаю, в чём может быть причина. Нам нужно продолжать работать с ним. Ему нужно научиться создавать себе пространство. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нам нужно вытащить его из этого состояния».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Киндел, Манта) – 02:16 (pp)     2:0 Раст (Летанг, Кросби) – 12:25 (pp)     3:0 Чинахов (Малкин, Новак) – 21:16     3:1 Аболс (Йорк, Грундстрём) – 22:17     4:1 Лизотт (Аччари) – 38:29     5:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 43:10 (pp)     6:1 Дьюар (Новак) – 44:27     6:2 Силер (Барки, Юульсен) – 50:54     6:3 Мичков (Барки, Кутюрье) – 57:25    

К матчу с «Питтсбургом» «Филадельфия» подошла с четырьмя поражениями кряду – в момент отчаянной борьбы за восьмёрку на Востоке это может дорого стоить.

Матч у «лётчиков» не задался с самого начала. Начиная с третьей минуты они уступали в счёте – и отыграться им так и не удастся. «Пингвины» же планомерно наращивали преимущество, а в начале второго периода повели с разницей в три шайбы. Комфортные цифры на табло установили Евгений Малкин и Егор Чинахов, которые красиво разыграли на двоих. У нас, кажется, зарождается великолепная российская связка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

С тем же разрывом в счёте команды ушли на второй перерыв, а в начале третьего периода рвануло – драться полез Матвей Мичков. Накопившиеся нервы от безголевой серии вкупе с грубым приёмом против одноклубника вынудили Матвея действовать. Поединок против Лизотта вышел достойным – россиянин несколько раз неплохо попал и даже завалил американца.

ВИДЕО

Однако гостям это никак не помогло – почти сразу они пропустили ещё две шайбы. В конце, правда, сами забросили две, а Мичков впервые за 10 матчей отличился, получив передачу от Денвера Барки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матвей – мастер на все руки! Заступился за партнёра и навалял сопернику, а также прервал продолжительную серию без голов. Остаётся надеяться, что для него это станет мощным эмоциональным толчком.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android