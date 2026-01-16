Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу

В последние дни вокруг Матвея Мичкова начало ходить много разговоров. Все они связаны с невыразительной игрой российского таланта, который на второй год в НХЛ поник и набирает чуть больше 0,5 очка за игру. При этом и показатель полезности у Матвея слабый – в последних четырёх матчах Мичков схватил «-7».

Связывают это в основном с тем, что Матвей пока не может сработаться с главным тренером команды Риком Токкетом, который является приверженцем системной манеры игры. Иногда с перебором. Успешная работа с Тортореллой дала надежду на то, что связь с новым специалистом будет найдена быстро, однако реальность оказалась не такой радужной.

В зарубежных социальных сетях болельщики «Филадельфии» недовольны тем, как Токкет использует Мичкова. По их мнению, тренер не хочет использовать сильные стороны форварда и из-за своих капризов пытается его воспитывать. Часть таких мыслей можно увидеть и на просторах наших спортивных сайтов и телеграм-каналов.

Вот что говорит сам Токкет о работе с Мичковым:

«Он старается улучшить свою игру. Я бы хотел, чтобы он лучше уходил от защитников в углах площадки — его слишком легко ловят на прессинге, и я знаю, в чём может быть причина. Нам нужно продолжать работать с ним. Ему нужно научиться создавать себе пространство. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нам нужно вытащить его из этого состояния».

К матчу с «Питтсбургом» «Филадельфия» подошла с четырьмя поражениями кряду – в момент отчаянной борьбы за восьмёрку на Востоке это может дорого стоить.

Матч у «лётчиков» не задался с самого начала. Начиная с третьей минуты они уступали в счёте – и отыграться им так и не удастся. «Пингвины» же планомерно наращивали преимущество, а в начале второго периода повели с разницей в три шайбы. Комфортные цифры на табло установили Евгений Малкин и Егор Чинахов, которые красиво разыграли на двоих. У нас, кажется, зарождается великолепная российская связка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

С тем же разрывом в счёте команды ушли на второй перерыв, а в начале третьего периода рвануло – драться полез Матвей Мичков. Накопившиеся нервы от безголевой серии вкупе с грубым приёмом против одноклубника вынудили Матвея действовать. Поединок против Лизотта вышел достойным – россиянин несколько раз неплохо попал и даже завалил американца.

ВИДЕО

Однако гостям это никак не помогло – почти сразу они пропустили ещё две шайбы. В конце, правда, сами забросили две, а Мичков впервые за 10 матчей отличился, получив передачу от Денвера Барки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матвей – мастер на все руки! Заступился за партнёра и навалял сопернику, а также прервал продолжительную серию без голов. Остаётся надеяться, что для него это станет мощным эмоциональным толчком.