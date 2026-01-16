Скидки
Вегас — Торонто — 6:5 ОТ — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, два гола Дорофеева

Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ
Максим Макаров
Митчелл Марнер и Павел Дорофеев
А ещё судьи «украли» у Павла хет-трик.

Как часто мы слышим в повседневной жизни фразу «оказаться в нужное время в нужном месте»? Нередко. Ей можно описать успешное выступление Павла Дорофеева за «Вегас». Несмотря на то что в «Голден Найтс» много звёзд, а сама команда каждый год претендует на Кубок Стэнли, позиция чистого шутера там была свободна. Но недолго – её занял Дорофеев, который очень хорош при игре в большинстве.

«Вегас» в последнее время набрал отличную форму, выиграл пять матчей подряд и уверенно лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Однако встреча с «Торонто» не задалась с самого начала – уже к шестой минуте хозяева уступали со счётом 0:2 после голов Райлли и Нюландера.

Только получив большинство, «рыцари» смогли отквитать один гол – с передачи Марнера, для которого эта встреча стала первой с бывшей командой, забил Дорофеев, вонзивший шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» немного погодя вернул преимущество в два гола, и так продолжалось почти весь матч – «рыцари» сокращают отрыв, «листья» тут же его увеличивают.

В начале третьего периода за дело вновь взялся Дорофеев – и снова с передачи Марнера. Только теперь канадец набросил на ворота, шайба отскочила от борта, а россиянин сумел поразить цель с острого угла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За четыре минуты до конца третьего периода Дорофеев оформил хет-трик, сравняв счёт. Но… «Торонто» взял запрос на офсайд, и судьи аннулировали взятие ворот.

Всё шло к победе гостей, однако «рыцари» проявили характер и утащили игру в овертайм – за семь секунд до конца счёт сравнял Томаш Гертл.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Нюландер, Таварес) – 02:05     0:2 Нюландер (Маччелли, Карло) – 05:03     1:2 Дорофеев (Марнер, Айкел) – 08:12 (pp)     1:3 Мэттьюс (Маккейб, Стечер) – 09:57     2:3 Колесар (Боуман, Ханифин) – 25:51     2:4 Таварес (Маччелли, Нис) – 32:46 (pp)     3:4 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 42:10 (pp)     3:5 Лотон (Нис, Лоренц) – 48:58     4:5 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 50:14     5:5 Гертл (Айкел, Стоун) – 59:53     6:5 Айкел (Стоун) – 62:44    

Упустив победу в основное время, «Лифс» расклеились и подарили «Голден Найтс» возможность оформить полноценный камбэк – 6:5 в пользу «Вегаса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дорофеев в очередной раз доказал, что нашёл своё призвание – по количеству голов в большинстве в НХЛ лучше только один человек. У Уайатта Джонстона 15 шайб, у Павла стало 13.

