А ещё судьи «украли» у Павла хет-трик.

Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ

Как часто мы слышим в повседневной жизни фразу «оказаться в нужное время в нужном месте»? Нередко. Ей можно описать успешное выступление Павла Дорофеева за «Вегас». Несмотря на то что в «Голден Найтс» много звёзд, а сама команда каждый год претендует на Кубок Стэнли, позиция чистого шутера там была свободна. Но недолго – её занял Дорофеев, который очень хорош при игре в большинстве.

«Вегас» в последнее время набрал отличную форму, выиграл пять матчей подряд и уверенно лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Однако встреча с «Торонто» не задалась с самого начала – уже к шестой минуте хозяева уступали со счётом 0:2 после голов Райлли и Нюландера.

Только получив большинство, «рыцари» смогли отквитать один гол – с передачи Марнера, для которого эта встреча стала первой с бывшей командой, забил Дорофеев, вонзивший шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» немного погодя вернул преимущество в два гола, и так продолжалось почти весь матч – «рыцари» сокращают отрыв, «листья» тут же его увеличивают.

В начале третьего периода за дело вновь взялся Дорофеев – и снова с передачи Марнера. Только теперь канадец набросил на ворота, шайба отскочила от борта, а россиянин сумел поразить цель с острого угла.

За четыре минуты до конца третьего периода Дорофеев оформил хет-трик, сравняв счёт. Но… «Торонто» взял запрос на офсайд, и судьи аннулировали взятие ворот.

Всё шло к победе гостей, однако «рыцари» проявили характер и утащили игру в овертайм – за семь секунд до конца счёт сравнял Томаш Гертл.

Упустив победу в основное время, «Лифс» расклеились и подарили «Голден Найтс» возможность оформить полноценный камбэк – 6:5 в пользу «Вегаса».

Дорофеев в очередной раз доказал, что нашёл своё призвание – по количеству голов в большинстве в НХЛ лучше только один человек. У Уайатта Джонстона 15 шайб, у Павла стало 13.