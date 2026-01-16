Сезонная распродажа. С кем аутсайдеры КХЛ могут расстаться на дедлайне?

Дедлайн КХЛ подкрадывается незаметно, а ведь его в этом году перенесли на месяц вперёд — логично с учётом растянувшегося сезона. Прошлогодний вышёл очень весёлым и насыщенным: тот же «Трактор» пошёл радикально резать и без того хороший состав и в итоге дошёл до финала. Теперь у «Трактора» тоже существует потребность в трансферах, но уже по другой причине. Впрочем, не у одних лишь челябинцев эта потребность есть.

Прямо сейчас в КХЛ есть явные претенденты на распродажу. Казалось, что такой будет «Сибирь», но там провели почти образцовую перестройку по ходу сезона. Возможно, ещё пара поражений – и «Барыс» тоже будет отдавать игроков, хотя Михаил Кравец недавно говорил, что клуб планирует сохранить хоккеистов. Кроме того, есть «Шанхай», который ещё не потерял шансов, но может выступать и как продавец, и как покупатель.

Однако остановимся на трёх клубах, которые свой сезон фактически уже завершили.

«Лада»

Сложно вспомнить другой клуб КХЛ, который тратил деньги так эффектно и при этом так неэффективно. Очень раздутый состав и тренерский штаб, бесконечная череда трансферов хоккеистов и тренеров, расторжения даже тех игроков, которые перешли по ходу сезона — и вот мы находимся здесь. Чтобы просто повторить результат прошлогоднего сезона, признанного неудачным, команде надо будет взять 12 побед в оставшихся 22 играх.

В общем, распродажа неизбежна, и здесь открывается богатейший выбор. У «Лады» гигантское количество НСА, причём на всех позициях — чуть ли не полтора десятка. Скорее всего, трогать российских ОСА пока что никто не будет, а вот многочисленные ветераны могут сменить клуб, пусть и вряд ли сразу все, кто-то же должен будет доиграть сезон.

Самая дефицитная позиция на рынке — праворукие защитники. Здесь у Тольятти есть в наличии Колби Уильямс и Артём Земчёнок. Да, оба варианта не про атаку, но свою основную функцию выполняют надёжно. Канадец после обмена из ЦСКА умудряется зарабатывать в команде с серией поражений положительный показатель полезности и историю успешной игры в паре с более атакующим компаньоном, Земчёнок — это опыт, в том числе и в плей-офф. Истекают контракты и у пары вратарей Иван Бочаров — Александр Трушков.

Райли Савчук Фото: Андрей Холомов, photo.hkl.ru

Самый интересный вариант в атаке — лучший бомбардир команды Райли Савчук. Обычно легионеры с таким профилем (канадская университетская лига, один сезон в Финляндии) в КХЛ не заигрывают, однако дальний родственник легендарного вратаря показал себя универсальным форвардом, нацеленным на ворота и умеющим действовать в меньшинстве. У «Лады» оно, правда, идёт на антирекорд КХЛ, однако в таких тяжёлых случаях это уже вина в первую очередь не игроков, а схем.

Ещё один интересный вариант — Андрей Алтыбармакян, который впервые становится НСА: хоккеист провёл в Тольятти свои лучшие сезоны, однако спрос на него окажется хорошим, многим надо будет усилить второе или третье звено. Артур Тянулин после обмена из «Сочи» набирает около очка за встречу, и технарь заслужил поиграть в команде уровня плей-офф, потому что у нет пока нет опыта матчей на вылет в КХЛ.

«Сочи»

У «леопардов» ситуация совсем иная. У них один из самых молодых составов в лиге (уже не первый год), каждый год есть ощущение, что им не хватает опытных игроков, которые раньше с удовольствием ехали на Чёрное море. Правда, здесь вопросы уже к финансовым возможностям южного клуба.

Многие ждали, что Илья Самсонов сменит клуб на дедлайне, особенно после его ярких перформансов после возвращения в Россию. Однако вслед за ними едет череда вопросов по той самой рабочей этике, которая как будто и стоила вратарю, выбранному в первом раунде, места в НХЛ — да и процент сейвов после яркого старта тоже упал. Зато Павел Хомченко тихо проводит весьма достойный сезон с 91,6% сейвов: выглядит как надёжный вариант для тех клубов, которым нужен опытный дублёр.

В защите уже не так много вариантов. У Кэмерона Ли в числе достоинств есть российский паспорт, относительно небольшой контракт и шикарное катание — однако их во многом нивелирует непосредственно игра в обороне. Ноэль Хёфенмайер, которому отдают бо́льшую часть большинства, проводит противоречивый сезон со взлётами и падениями.

Тимур Хафизов (справа) Фото: РИА Новости

А что касается форвардов, то уже можно встретить слухи об интересе ЦСКА к Тимуру Хафизову. Здесь ничего удивительного: габаритный (193/96), обученный и работоспособный центр, который много играет в меньшинстве и забирает около 55% на точке — это идеальный кандидат для хоккея Игоря Никитина. Классный вариант для любого третьего звена — Уилл Биттен. Канадец уже не показывает той результативности, которую мы видели сразу после перехода в «Сочи», но он не выключается ни в одной смене, всегда лезет в борьбу и готов создавать моменты для партнёров.

Есть и классические варианты с арендой ветеранов. Когда Дмитрий Кагарлицкий посреди сезона подписывал контракт именно с «Сочи», это сразу выглядело как трансфер с расчётом на дедлайн, а за это время форвард и форму успел бы набрать. Павел Дедунов и в свои 36 — это надёжный вариант для ротации, глубины и раздевалки. Причём, вполне вероятно, сочинцев устроит и денежная компенсация.

«Адмирал»

Одно из главных разочарований регулярки лично для автора. Казалось, что после интересного прошлого сезона, когда «моряки» крайне напрягли «Трактор» и перестроились на агрессивный хоккей (по крайней мере, в домашних матчах), «Адмирал» продолжит поступательное движение вперёд. Однако оказалось, что каждый год превращать ненужных другим клубам игроков в звёзд не получается, и Леонид Тамбиев получил отставку — при этом нельзя сказать, что «Адмирал» играл совсем плохо, однако же имел худшую реализацию бросков в лиге.

Теперь во Владивостоке совсем другая власть. На мостике Олег Браташ, а в офисе Александр Ардашев — люди, которые наверняка знакомы ещё по совместной работе в системе «Локомотива». Можно вообразить, что теперь «Адмирал» будет больше похож на позапрошлогоднюю «Ладу»: кусачую, неуступчивую, чью среднюю зону было пройти нелегко. И ведь откровенных креативщиков в том составе было не так уж и много, хотя тот сезон оказался последним всплеском Сергея Шумакова.

Несмотря на то что Тамбиев считался (по инерции) оборонительным тренером, в его схемах раскрывались многие креативные хоккеисты. Теперь на обмен якобы стоят минимум двое из них: Даниил Гутик, от которого в своё время как раз в Ярославле отказались, и не перезагрузивший карьеру после обмена из «Металлурга» Игорь Гераськин. В общем-то, называются не они одни: у «Адмирала» теперь явная смена парадигмы, и для обмена доступны зажигавший в скромных командах Степан Старков, опытный домосед Павел Коледов и другие интересные игроки.

Аркадий Шестаков Фото: РИА Новости

Если думать именно о плей-офф, то один из самых интересных вариантов — Аркадий Шестаков. Форвард сборной Казахстана — один из лучших игроков КХЛ по игре на вбрасываниях, где выигрывает почти 61% единоборств. Работоспособный Шестаков может и в меньшинстве действовать, усилив нижние звенья почти любого претендента на что-то хорошее, однако получает немаленькую для игрока такого ранга зарплату, и у него есть контракт на будущий год.

Однако «Адмиралу» явно будут нужны игроки: понятно, что добровольно молодой игрок на Дальний Восток не поедет, если у него есть предложения из других мест. Интересно, смогут ли договориться новые менеджеры как раз с «Локомотивом», которому явно не помешало бы усилить глубину и у которого при этом предостаточно молодёжи в системе?