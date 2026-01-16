Топ-события субботы: дерби Манчестера, Кубок Африки, НХЛ, Мирра в финале и финиш «Дакара»

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Бобровский «пантерам» вернуться в борьбу за плей-офф?

Обладатель Кубков Стэнли двух последних лет «Флорида» неожиданно провалила первую половину сезона. «Пантерз» осели на дне конференции и только сейчас постепенно приходят в себя. Команда Сергея Бобровского одержала две победы подряд и приблизилась к топ-8 на расстояние всего трёх очков. Тем не менее в соперниках будет второй клуб Востока. Устроит ли «Флорида» под натиском такого мощного противника?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Егор Дёмин проведёт 35-ю встречу в НБА

Егор Дёмин уже успел наиграть достаточно матчей в НБА, и встреча с «Чикаго» станет для него 35-й по счёту — маленький юбилей. Декабрь для Дёмина и всего «Бруклина» выдался удачным: семь побед и четыре поражения. Зато в январе дела пошли хуже — только одна победа при семи неудачах. Несмотря на это, сам Егор стабильно хорош: в последних 10 играх он в среднем приносит команде 15 очков, 3,8 передачи и 3,3 подбора. Интересно, сколько очков набросает он на этот раз?

🏆 🎾 5:00*: Мирра Андреева (Россия, 3) — Виктория Мбоко (Канада, 8), Аделаида, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Мирра первый титул в сезоне-2026?

18-летняя Мирра Андреева не выступала в решающих матчах 10 месяцев — с мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллсе-2025. Теперь на «пятисотнике» в Аделаиде на пути к первому титулу нового сезона у неё осталась только канадка Виктория Мбоко, которая всего на год её старше. Девушки на уровне WTA-тура ещё не встречались, хотя знакомы с 12 лет. Мирра уже по ходу Аделаиды поднялась с восьмого на седьмое место в рейтинге WTA и в случае успеха только увеличит отрыв от итальянки Жасмин Паолини. А если Виктория Мбоко завоюет титул, то с 17-го места поднимется на рекордное для себя 14-е.

🏆 🚗 9:00: «Дакар», финишный этап

Интрига: кто поднимет над головой «Золотого бедуина»?

Подходит к финишу главный ралли-марафон планеты «Дакар», который в последние годы принимает Саудовская Аравия. Кто же станет победителем? В мотоциклетном зачёте Рики Брабек опережает Лусиано Бенавидеса всего на три минуты – у аргентинца остаются шансы. Нассер Аль-Аттия очень близок к тому, чтобы принести «Дачии» первую в истории победу в классе внедорожников – у катарца задел в 15 минут. Наконец, близки мы к первому триумфу представителя Литвы: Вайдотас Жала лидирует в грузовом зачёте.

🎯 11:30: Кубок России, этап 3, гонки преследования, мужчины, 12,5 км и женщины, 10 км

Интрига: сумеют ли Логинов и Шевченко выиграть пасьюты?

В мужском пасьюте Кирилл Бажин, Роман Ерёмин и Александр Поварницын попробуют атаковать Александра Логинова с первых же метров дистанции. Логинов был хорош в спринте — он продемонстрировал стабильность не только в стрельбе, но и на лыжне, поэтому атаковать ветерана соперникам будет непросто.

В гонке преследования у женщин под первым номером уйдёт Наталия Шевченко, которой придётся вновь защищать звание сильней биатлонистки страны. Её главная соперница — Анастасия Халили.

Удастся победителям спринта оформить «золотые» дубли?

🎿 13:55: Кубок России, этап 6, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Интрига: сможет ли Большунов одержать вторую победу подряд?

После первой победы в сезоне трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов явно нацелен повторить успех и в классическом спринте. Однако тут главный фаворит — Александр Терентьев. Хотя бронзовый призёр ОИ-2022 и «слил» последний спринт прошлого года, не сумев пройти квалификацию, вряд ли он повторит ту ошибку. У женщин фаворитом можно считать Наталью Крамаренко, но лишь потому, что она выиграла предыдущий классический спринт.

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлят ли уфимцы успешную серию?

«Салават» после провала на старте сезона, кажется, пришёл в себя. Юлаевцы одержали пять побед подряд и вырвались уже на шестое (!) место на Востоке. А до четвёртой строчки – всего пять очков. Там как раз и располагается «Автомобилист», который чередует успешные и не очень успешные серии. Екатеринбургская команда выиграла два последних матча, так что сейчас также находится в неплохой форме. Но хватит ли этого, чтобы остановить «Салават»?

⚽️ 15:30: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 22-й тур

Интрига: как «МЮ» проведёт первое дерби под руководством Кэррика?

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии после поражения во встрече с «Брайтоном» (1:2) в 1/32 финала. Спустя пару дней клуб объявил о назначении Майкла Кэррика главным тренером до конца сезона. Первый матч — дерби с «Манчестер Сити», который находится на втором месте в таблице и не проигрывает во всех турнирах с 25 ноября 2025 года. В последних пяти очных встречах «Сити» одолел «Юнайтед» в основное время только один раз.

⚽️ 16:00: «Реал» Мадрид — «Леванте», Примера, 20-й тур

Интрига: одержит ли «Реал» первую победу под руководством Арбелоа?

На этой неделе «Реал» поменял главного тренера. Альваро Арбелоа занял место Хаби Алонсо. Первая игра после перестановки — настоящий шок. «Реал» уступил «Альбасете» (2:3) и вылетел из Кубка Испании. Столичная команда занимает второе место в таблице Примеры, а её отставание от «Барсы» составляет четыре очка. «Леванте» находится на предпоследней строчке. В 2021 году эта команда обыграла «Реал» в столице (2:1). Однако в следующих трёх встречах «Реал» забил в общей сложности 13 мячей.

🥇 ⛸️ 16:00: Фигурное катание, чемпионат Европы

Интрига: кто победит среди мужчин?

Чемпионат Европы — 2026 вышел на финишную прямую! Осталось разыграть всего два комплекта наград — и первыми в субботу это сделают мужчины. После короткой программы лидирует грузинский фигурист Ника Эгадзе, который на три балла опережает двух эстонцев – братьев Селевко. Но в мужском одиночном катании и не такое отыгрывается.

В танцах на льду лидерство ожидаемо захватил олимпийский чемпион Гийом Сизерон в паре с новой партнёршей. Остальные расположились достаточно плотно, так что борьба за медали ещё не окончена. Однако кажется, что мало кто способен лишить французский дуэт первой большой победы в новом тандеме.

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, мужчины, 10 км, спринт

Интрига: догонит ли Перро лидера общего зачёта?

В Рупольдинге Томмазо Джакомель может увеличить отрыв от соперников в борьбе за тотал Кубка мира. У него неплохие шансы на очередную победу в спринте. Высока вероятность того, что в топ-3 попадёт и один из его главных соперников — Эрик Перро. Талантливый француз в этом году ещё ни разу не побеждал в гонке на 10 км. Прямо сейчас Эрик отстаёт от Томмазо в общем зачёте на 82 очка. Проигрыш нужно сокращать, но получится ли это у Перро?

⚽️ 17:00: «Удинезе» — «Интер», Серия А, 21-й тур

Интрига: продлит ли «Интер» серию без поражений в Серии А?

После поражения в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» провёл пять матчей в Серии А — четыре победы, одна ничья. В трёх из этих встречах миланский клуб отыграл «на ноль». Команда Кристиана Киву возглавляет таблицу и опережает ближайшего преследователя на три очка. «Удинезе» находится в середине — на 10-й строчке. В последних пяти турах клуб из Удине одержал всего лишь одну победу. В прошлом сезоне «Интер» уступил сопернику дома (1:2), однако до этого одолел его шесть раз подряд.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: преодолеют ли москвичи минское проклятие?

Подопечные Вячеслава Козлова уже четыре матча подряд не могут обыграть своих минских одноклубников. Серия началась ещё в конце декабря 2024 года и длится до сих пор. В 2025-м москвичи так и не сумели разрушить проклятие, но, может быть, удастся в 2026-м? По крайней мере, подопечные Дмитрия Квартальнова сейчас находятся не в лучшем состоянии, так что шансы на это есть.

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Бёрнли», АПЛ, 22-й тур

Интрига: прервёт ли «Ливерпуль» серию из трёх ничьих в АПЛ?

Несколько дней назад «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии — разгромил дома «Барнсли» 4:1. Перед этим команда Арне Слота три раза подряд сыграла вничью в чемпионате страны. Сейчас мерсисайдцы находятся на четвёртом месте в таблице, но их отставание от первой строчки составляет уже 14 очков. «Бернли» ведёт отчаянную борьбу за выживание. Команда занимает второе место с конца в таблице. Она отстаёт от спасительной зоны уже на восемь очков, так что ситуация достаточно тревожная. В последнее время мерсисайдцы очень хорошо играют против «Бёрнли» — шесть побед подряд.

⚽️ 18:00: «Челси» — «Брентфорд», АПЛ, 22-й тур

Интрига: обойдёт ли «Челси» в таблице «Брентфорд»?

Возможно, вы удивитесь, но «Брентфорд» располагается в таблице выше, чем «Челси». Команда Лиама Росеньора находится на седьмой строчке. На этой неделе она неудачно провела первую полуфинальную встречу Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:3), однако перед этим разгромила «Чарльтон» (5:1) в Кубке Англии. «Брентфорд» взлетел на пятое место. В последних шести матчах во всех турнирах команда одержала пять побед. Отличная форма! В последних пяти очных встречах соперники одержали только по одной победе.

🏐 18:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, 19-й тур

Интрига: битва преследователей Казани

Важный матч для турнирной таблицы. И те и другие находятся в топ-4 и надеются подняться как можно выше. У динамовцев три поражения, у петербуржцев – четыре, но «Зенит» пока выше, потому что сыграл на одну встречу больше. Так что в случае победы команда Владимира Алекно обойдёт конкурента уже не только по потерянным очкам. У «Динамо» предыдущий тур из-за болезни пропустил Максим Сапожков. В Петербурге он наверняка появится, но в какой форме? В первом круге «Зенит» победил в Москве, будет ли реванш от команды Константина Брянского?

🥇 ⚽️ 19:00: Египет — Нигерия, Кубок африканских наций, матч за третье место

Интрига: Мохамед Салах или Виктор Осимхен — кто станет бронзовым призёром Кубка Африки?

Обе сборные не добрались до финала Кубка африканских наций. Египет, как и в 2021-м, проиграл Сенегалу. Только тогда команда во главе с Мохамедом Салахом уступила в финале, а на этот раз — в 1/2 финала. Нигерийцы отчаянно сражались с Марокко, но проиграли сопернику в серии пенальти. Как итог — остаётся борьба только за третье место. Кто станет победителем предпоследнего матча на турнире?

🏐 19:00: «Локомотив» Калининград — «Ленинградка», Суперлига, женщины, 18-й тур

Интрига: поможет ли «седьмой» игрок «Локомотиву»?

Битва двух соседей по турнирной таблице обещает быть жаркой, тем более что повторная встреча будет проходить в Калининграде. Там болельщики умеют завести свою любимую команду и вдохновить её на победу. Это будет как раз кстати, потому что в 18-м туре соперник у «Локомотива» непростой — «Ленинградка» — команда с характером, которая тоже любит действовать на эмоциях. И они им точно понадобятся в матче с действующим чемпионом страны. Да и отыграться команде Александра Кашина точно захочется за обидное поражение на своей площадке в первом круге. Однако состоится ли реванш или железнодорожницы и повторной встрече окажутся сильнее?

🎿 19:20: Кубок мира, этап 6, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Интрига: кто выиграет в отсутствие лидеров?

Этап в Оберхофе пропускают многие сильнейшие лыжники, включая норвежца Йоханнеса Клебо. В отсутствие главных претендентов шанс на победу выпал тем, кто вряд ли добрался бы до вершины, если бы участвовали фавориты.

Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелёв в спринтерской гонке также не примут участия. Наставник спортсменов Егор Сорин предпочёл не тратить силы подопечных на коньковый спринт с минимальными шансами, а сосредоточиться на классических разделках.

⚽️ 20:30: «Ноттингем Форест» — «Арсенал», АПЛ, 22-й тур

Интрига: обыграет ли лидер АПЛ одну из худших команд турнира?

Команды решают абсолютно разные задачи. «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей на шесть очков. «Ноттингем» находится только на 17-м месте. Правда, он оторвался от зоны вылета на семь очков. «Арсенал» набрал неплохой ход. Он не проигрывает во всех турнирах с 6 декабря 2025 года. А вот соперник потерпел уже пять поражений в шести предыдущих встречах. Фаворит понятен и очевиден. Но не споткнётся ли «Арсенал» во встрече с аутсайдером?

⚽️ 🎦 20:30: «РБ Лейпциг» — «Бавария», Бундеслига, 18-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Бавария» одержит очередную победу?

Топовая игра по меркам Бундеслиги. «Бавария» с большим запасом лидирует в турнире. Ближайший преследователь отстаёт уже на 11 очков. Мюнхенский клуб забил 66 мячей — с огромным запасом лучший результат турнира. «Лейпциг» занимает третье место, но при этом дважды проиграл три предыдущие встречи в чемпионате Германии. А ещё команда ни разу не справилась с «Баварией» в пяти предыдущих очных матчах — две ничьих, три поражения.