Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 16 января 2026 года: Рейнджерс не будут продлевать контракт с Артемием Панариным, СКА проиграл Сочи

СКА уступил аутсайдеру КХЛ, Панарин покинет «Рейнджерс». Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 16 января 2026 года
Два клуба КХЛ расстались с тренерами, московское «Динамо» выменяло нападающего из стана санкт-петербургских армейцев.

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 16 января 2026 года.

Сергей Кривокрасов покинул тренерский штаб «Лады»

Тренер Сергей Кривокрасов покидает хоккейный клуб «Лада». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Благодарим Сергея Владимировича за работу и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении клуба.

51-летний специалист вошёл в штаб «Лады» в октябре 2025 года. Тренерскую карьеру начал в сезоне-2009/2010, работал в ангарском «Ермаке», финском «Юкурите». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Сибири». После отставки Дэвида Немировски в декабре 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды, проработав на этом посту до конца сезона-2023/2024.

«Адмирал» расторг контракты с тренерами Костючёнком и Громовым

ХК «Адмирал» расторг по соглашению сторон контракты с тренерами Сергеем Громовым и Виктором Костючёнком. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Благодарим Сергея Владимировича и Виктора Павловича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

Клуб из Владивостока занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка за 43 игры. В следующем матче «Адмирал» на своём льду примет магнитогорский «Металлург». Игра во Владивостоке состоится 17 января и начнётся в 10:00 мск.

Ранее «Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой.

Форвард системы СКА Иван Зинченко перейдёт в московское «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о переходе нападающего Ивана Зинченко. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». В результате обмена со СКА в обратном направлении отправятся Макар Ханин из «Динамо» Санкт-Петербург и Роман Соболев из МХК «Динамо».

Двухсторонний контракт Зинченко с бело-голубыми заключён до 31 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард за СКА ещё не играл. Иван провёл 21 матч за СКА-ВМФ в ВХЛ, где набрал 10 (7+3) очков. Всего же на счету Ивана в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь» и СКА 136 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-12».

В НХЛ высказались о возможном уходе Александра Овечкина из лиги

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможный уход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из лиги после нынешнего сезона.

«Надеюсь, это не произойдёт в ближайшем будущем. Но это дело Алекса, и его любое решение мы уважаем. Если вы намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — приводит слова Беттмэна журналист Тарик Эль Башир на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Овечкин забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Александра 1664 очка.

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин провёл первую тренировку после травмы

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл первую тренировку после травмы. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно в социальной сети Х. Отмечается, что хоккеист занимался индивидуально.

Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков. Также в активе вратаря один шат-аут в этом сезоне.

Шестёркин мог бы попасть в состав сборной России на Олимпиаду-2026:
«Он сдулся. Можно же снова всё потерять». Экс-форвард «Спартака» раскритиковал И. Морозова

Бывший нападающий «Спартака» Алексей Костылев подверг критике игру форварда красно-белых Ивана Морозова.

«Морозов после возвращения выбежал на эмоциях, всё нехорошее завершилось в его пользу, клуб дал ему второй шанс, и тогда всё пошло. И шайбу держал, и технически был хорош, и броски были отменные — и, как следствие, голы. А потом время чуть прошло, и он сдулся. Совсем не тот стал. Первые эмоции схлынули, началась рутинная работа. И в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Ляпы появились серьёзные. Плюс прибавились неоправданные удаления, что тоже не красит. Команда страдает из-за этого.

И при этом тренерский штаб ему доверяет и выпускает в большинстве в решающие минуты. В матче с «Динамо» он больше всех провёл на льду — где отдача, где показатели? Расслабился Иван, но всё же можно снова потерять, если не учиться на своих ошибках. Считаю, что Морозов в долгу перед командой, ему нужно много работать, чтобы оправдать оказанное ему клубом доверие», — сказал Костылев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта — Sportsnet

«Нью-Йорк Рейнджерс» не будет продлевать контракт с российским нападающим команды Артемием Панариным. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, генеральный менеджер клуба Крис Друри встретился индивидуально с членами руководящей группы и обратился к команде в целом. В рамках этого процесса Панарину сообщили, что ему не предложат продление контракта. Отмечается, что Друри был готов работать с ним и агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять хоккеиста.

Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

На 10-й минуте защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер забил первый гол. На 40-й минуте нападающий Николай Поляков удвоил преимущество южан. На 49-й минуте форвард Марат Хайруллин сократил отставание СКА и установил окончательный счёт — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 34 очками после 43 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

