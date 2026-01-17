Вот и всё. Эпоха Панарина в «Рейнджерс» подошла к концу

Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в последнее время ужасны – команда проигрывает матч за матчем, а от «Бостона» и «Оттавы» пропустили 18 шайб за две игры. Безропотно наблюдать за такими «достижениями» в организации не могли.

Генеральный менеджер «копов» Крис Друри обратился к болельщикам клуба и анонсировал ближайшие изменения в команде:

«Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с нашими преданными и страстными фанатами. Мы знаем и чувствуем ваше разочарование тем, как проходит сезон. Мы так же разочарованы, никто в организации не доволен тем, что происходит — от руководства до тренеров и игроков. За последние несколько лет у нас было несколько успехов и моментов, которыми мы дорожили, но в конечном счёте это не было конечной целью. Мы неустанно работаем каждый день, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк, потому что это то, чего заслуживают наши болельщики.

Учитывая наше положение в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть реалистами. Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность проявить смекалку и оппортунизм при переоснащении команды. Оно будет основано на наших ключевых игроках и перспективах. Мы будем ориентироваться на игроков, которые отличаются упорством, мастерством и скоростью, уделяя особое внимание привлечению молодых игроков, выбору на драфте, что позволит нам двигаться вперёд. Возможно, это означает прощание с игроками, которые на протяжении многих лет дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты. Эти игроки достойно представляли «Рейнджерс» и всегда будут частью нашей семьи».

Упомянутые Друри «изменения» явно касались Артемия Панарина, который сейчас мелькает в большом количестве слухов об обмене. Догадки почти сразу же были подтверждены, об этом сообщил Sportsnet.

По информации источника, генеральный менеджер клуба Крис Друри встретился индивидуально с членами руководящей группы и обратился к команде в целом. В рамках этого процесса Панарину сообщили, что ему не предложат продление контракта. Отмечается, что Друри был готов работать с ним и агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять хоккеиста.

Немного о деталях соглашения: у Артемия в контракте действует полный запрет на перемещение, это означает, что менеджменту «Рейнджерс» нужно получить согласие и частичное снятие запрета на обмен от самого Панарина. Сумма соглашения составляет $ 11,6 млн в год.

Какие есть варианты дальнейшего развития событий? Да, их несколько.

Первый – стороны («Рейнджерс» и Панарин с агентом) договорятся об обмене в организацию, которая устроит самого игрока. Не секрет, что Артемий хочет выиграть Кубок Стэнли, поэтому команду будет выбирать соответствующую. Это, конечно, снизит размер компенсации для «синерубашечников», но это положение было прогнозируемо.

Однако тут открывается проблема, доселе невиданная – в этом сезоне потолок зарплат действует и в плей-офф, что в разы усложняет задачу для претендентов на кубок. То есть у команды, которая пожелает заполучить Панарина, либо должно быть свободное место под потолком (условно $ 6 млн, если мы предположим, что «Рейнджерс» удержат половину зарплаты), либо возможность его освободить.

Если не брать во внимание потенциальное расчищение платёжки под Артемия, круг претендентов на Панарина резко сужается. Остаётся «Каролина», у которой достаточно места под «кепкой», «Детройт», который впервые за несколько лет может попасть в плей-офф, и «Лос-Анджелес», который находится на границе восьмёрки.

Но есть и второй вариант, о котором мало говорят – Панарин может доиграть сезон в «Рейнджерс», не получив предложения, которое его устроит. Повторимся, свою судьбу Артемий сейчас решает сам, клуб без его ведома никуда не сможет его отправить. Поэтому если претенденты на Кубок Стэнли не будут заинтересованы Панариным сейчас, то россиянин подождёт лета и выслушает все предложения. Но, скорее всего, сценарий маловероятный.

Поэтому можно констатировать, что эпоха Панарина в «Рейнджерс» подходит к концу. Артемий каждый сезон становился лучшим бомбардиром команды, дважды помогал клубу дойти до финала конференции, однако сейчас пришло время двигаться дальше. Всем.