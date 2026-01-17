СКА снова лихорадит. Отказались от легионера и проиграли аутсайдеру КХЛ

СКА весь нынешний регулярный чемпионат выступает с переменным успехом: не просто так армейцы занимают непривычное для себя седьмое место (правда, по потерянным очкам петербуржцы идут лучше) в Западной конференции. В плей-офф, конечно, команда попадёт, но в регулярке от неё явно ожидали не такой игры и результата. Да, состав серьёзно обновился, много молодёжи, однако спрос и требования к СКА по-прежнему высокие.

Это прекрасно понимают в руководстве, поэтому отрядили в помощь к главному тренеру Игорю Ларионову опытного ассистента Юрия Бабенко. При нём игра немного выровнялась и стабилизировалась, но, как видим, провалы продолжают случаться, а команду периодически лихорадит.

Например, накануне армейцы во второй раз в сезоне уступили одному из аутсайдеров лиги в лице «Сочи», который ранее был разгромлен «Металлургом» со счётом 9:0. При этом СКА не показывал какого-то выразительного и умного хоккея, как любит Ларионов, а выглядел обыкновенным середняком. Что, разумеется, не может не настораживать: в плей-офф соперников уровня «леопардов» не предвидится, там будут наказывать за куда более мелкие ошибки.

«Значит, надо глубже анализировать, глубже говорить, чётче доносить мысли. Чтобы игра была более целостной, чтобы начиналась с самого старта, чтобы был инстинкт победителя, который необходим, когда команда набирает ход и играет неплохо. С другой стороны, результат, конечно, разочаровал. Хотя я скажу, что по броскам и по рисунку это была не самая плохая игра», — заявил после матча главный тренер хозяев.

Неудивительно, что по итогу встречи хоккеисты СКА во второй раз в сезоне провели закрытое собрание в раздевалке без тренеров. Армейцы уже собирались в раздевалке без тренеров после поражения от ЦСКА (3:4) в октябре 2025 года. Значит, механизм по-прежнему сбоит, с ним не всё в порядке.

При этом на вчерашней же пресс-конференции Ларионов едва не сорвался на иногороднего журналиста, который подключился удалённо и задал вопрос Игорю Николаевичу. «Где вы находитесь, в Москве? «Сапсан»-то ходит до Питера? Попросите вашего редактора, чтобы потратился на то, чтобы вы приехали на матч и сидели вместе с коллегами. Сейчас нет пандемии», — сказал рулевой армейцев.

Игорь Ларионов Фото: ХК СКА

Но вопросы через Zoom — это одна из фишек КХЛ, чтобы каждый корреспондент из любого города мог поучаствовать в дискуссии, а отправлять на все подряд встречи своего журналиста ни одна редакция не будет. Странно, что некоторые тренеры по-прежнему этого не понимают либо делают вид, что не понимают.

Ранее, напомним, в СКА успели попрощаться с французским нападающим Пьерриком Дюбе, за которого, между прочим, «Трактору» была заплачена немаленькая денежная компенсация. При этом Ларионов ещё в то время, когда форвард официально был в клубе, категорически заявил, что «у нас такого хоккеиста нет, а в команде он просто числится». Поговаривали, что между Ларионовым и Дюбе возник конфликт, однако высказывание в любом случае не слишком лицеприятное.

Последим, как будут идти дела у СКА дальше и станут ли армейцы активничать до дедлайна, намеченного на 25 января. Пока же игра команды и атмосфера внутри коллектива вызывают большие вопросы. Чемпионским амбициям они точно не соответствуют.