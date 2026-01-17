Команду на прокачку. Какие трансферы нужны топам КХЛ в дедлайн?

Вчера мы говорили о том, каких игроков могут продать клубы, которые фактически потеряли шансы на попадание в плей-офф. Однако на дедлайне что НХЛ, что КХЛ традиционно интереснее следить не за продавцами, а за покупателями — и в нынешнем сезоне, где на Западе вообще нет явного фаворита, а на Востоке традиционно всё очень ровно, хорошая закупка может многое решить.

Кто же нужен топ-клубам на дедлайне? Важно: в этом тексте под «топами» мы подразумеваем в первую очередь клубы с потенциалом кого-то купить. Например, «Северсталь», которая прямо сейчас возглавляет Запад, наверняка хотела бы хорошо усилиться и наконец пройти первый раунд, однако вряд ли располагает финансовыми возможностями для этого.

ЦСКА

Даниэль Спронг всё ещё остаётся лучшим бомбардиром ЦСКА, хотя не надевал красно-синий свитер с конца ноября и уже успел набрать очки за «Автомобилист». ЦСКА даже после своих последних успехов вымучивает шайбы с трудом: большинство летних приобретений не сыграло, вписавшийся в новый клуб Дмитрий Бучельников надолго выбыл. По потерянным очкам ЦСКА всё ещё восьмой на Западе.

Какие игроки нужны Игорю Никитину? Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Скорее всего, нынешняя атакующая апатия ЦСКА — это долгая подстройка под систему Игоря Никитина, для которого первый год и в «Локомотиве» получился, скорее, мучением. Клуб получил большую компенсацию за Спронга, и приближённые к клубу источники уже известили, что армейцы потратят их на подходящих под стиль игры хоккеистов. За деньги нового Окулова уже не вернуть, а вот упоминавшегося в слухах габаритного центра Тимура Хафизова — вполне.

СКА

Селекция СКА имеет свои особенности, которые мы видели на примере Пьеррика Дюбе. Питерский клуб заплатил «Трактору» за француза лишь для того, чтобы тот уселся в запас без объяснения причин. В результате Дюбе пролетел мимо Олимпиады и ни в какую не захотел оставаться в КХЛ. В общем, здесь всё зависит от того, что решит Игорь Ларионов, а критерии его оценки во многом остаются загадкой.

У СКА сейчас интересное молодое трио вратарей, шикарные вингеры, относительно сбалансированная защита. Травму Тревора Мёрфи компенсировать просто невозможно, таких защитников в лиге раз-два и обчёлся. А вот линия центров СКА выглядит на фоне разнообразия крайков бледно — особенно на фоне травмы Матвея Короткого и неудачного сезона Андрея Локтионова. Центр СКА нужен, однако нужен ли он будет главному тренеру?

«Авангард»

Совершенству, конечно, нет предела — но даже сложно представить, какой реально громкий трансфер мог бы провести нынешний «Авангард», особенно с учётом забитой платёжки. Алексей Сопин уже подтвердил «Чемпионату», что бэкапа для Никиты Серебрякова покупать не будут, вторым номером останется Андрей Мишуров. Да, Александр Волков пропустит какое-то время, однако к плей-офф вернётся. Есть ощущение, что омичам нужна в первую очередь дешёвая и работящая глубина, потому что стремление Ги Буше играть одной обоймой может ударить в самый неподходящий момент.

«Локомотив»

«Локо» сохранил чемпионский состав с такой тщательностью, что даже вернул Рихарда Паника — однако у словака 0 голов в сезоне. В общем-то, не он один страдает от низкой результативности: за спиной лидеров команды сдали многие, Максим Берёзкин забросил лишь четыре шайбы за две трети сезона. Кому-то явно нужна смена места — как Степану Никулину, который при Хартли присел в запас.

Ситуация здесь чем-то схожа и с ЦСКА, и с «Авангардом»: низкая результативность скорее объясняется тактическими нюансами, но при этом клуб фактически играет одной узкой обоймой — однако так давно было и при Никитине. «Локо» давно связывают с загрустившим в «Динамо» Максом Комтуа, и стилистически это было бы попаданием в десятку, но пойдёт ли на такой шаг «Динамо»?

Что ждёт Максима Комтуа? Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Автомобилист»

В Екатеринбурге всегда стремились отдавать за игроков деньги, а не других игроков. Однако, скорее всего, бо́льшая часть трансферной кубышки ушла на покупку Спронга. Это хорошо видно и в комментариях Максима Рябкова для «Чемпионата»: директор «Автомобилиста» заявил, что клуб в первую очередь рассматривает обмен игрока на игрока. Правда, такие случаи в истории современного «Авто» крайне редки.

Слова Максима Рябкова: Эксклюзив Директор «Автомобилиста» оценил вероятность дальнейших трансферов клуба

Ещё в межсезонье было ясно, что «Автомобилисту» не хватает атакующего защитника: время шло, вариантов становилось всё меньше, и в середине января найти реально хорошую опцию на внутреннем рынке крайне сложно. Опыт с Дарреном Дицем, который после расторжения контракта с ЦСКА ничего не показал в Екатеринбурге, вряд ли забыт. Дополнительная интрига — статус Кёртиса Волка, ведь высокооплачиваемый центр пропустил два последних матча из-за ротации.

«Трактор»

Если перечислить имена всех вратарей, которые в последнее время упоминались в связи с «Трактором», то хватило бы на целую конференцию КХЛ. Хрестоматийный пример с сорвавшимся обменом Тертышного показывает нам, что такие трансферы могут решиться в последний момент. Однако челябинцам прямо сейчас и не нужен элитный вратарь — нужен спокойный человек, который без провалов брал бы своё. Юхан Маттссон в «Автомобилисте» так и играл, но прошло уже три года.

Конечно, нужен и защитник-домосед, который перекрывал бы нынешний крен в оборонительном корпусе челябинцев. Джейк Масси из «Барыса» уже подписался на «Трактор» в соцсетях — логично, что он продолжит траекторию челябинцев на бывших игроков «Херши». Однако пока в ЦИБ не нажата кнопка, ни о каком трансфере нельзя говорить официально.

«Динамо»

Ещё перед сезоном состав бело-голубых выглядел перекошенно: между высокооплачиваемыми лидерами и молодёжью на минималках была очень тонкая средняя прослойка. У клуба возникли проблемы с управлением потолком, из-за которых на старте сезона Максим Моторыгин был вынужден играть почти без замен. И проблема для бело-голубых в том, что не все дорогие форварды (тот же Комтуа, Максим Мамин) показывают то, что от них ждали, а атака клуба едет в основном на одном звене.

Эту проблему частично, но явно не полностью закрыл обмен Джиошвили — Дер-Аргучинцев, где «Динамо» получило креативного игрока за высокооплачиваемого силовика. Однако есть ощущение, что бело-голубым нужна ещё одна недорогая опция в центр, где в случае травмы Джордана Уила нет ни одного игрока сопоставимого класса.

«Ак Барс»

Казанцы за последнее время отправили так много вратарей за океан (Мифтахов, Ахтямов, Пекса), что остались без проверенного бэкапа. Эксперимент с Михаилом Бердиным провалился, и пока что дублёр «Ак Барса» — 22-летний Максим Арефьев. Но рискнут ли в Казани пойти в плей-офф лишь с одним опытным вратарём? Казанские коллеги пишут, что клуб хотел бы вернуть кого-то из уехавших, однако пока они не готовы. Вариантов именно на роль бэкапа на дедлайне должно быть немало.

Доверится ли «Ак Барс» Максиму Арефьеву? Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Однако нужно усиление и для глубины: как и в прошлом сезоне, Казань сильно зависит от лидеров, не все новички показывают то, что от них ждали. В прошлом сезоне не сыграла ставка на Егора Коршкова, в этом — на Брэндона Биро. Со стороны отличным вариантом для того, во что сейчас играет «Ак Барс», кажется Уилл Биттен из «Сочи», который готов запрессинговать любого оппонента.

«Металлург»

Своей весёлостью «Магнитка» иногда вызывает ассоциации с «Вашингтоном» Брюса Будро или с другими чисто «регулярочными» доминаторами из НХЛ. Но есть два важных отличия. Во-первых, схожая тактика и стиль у «Магнитки» уже успешно работали в плей-офф. Во-вторых, Андрей Разин показывал: когда необходимость припрёт, «Металлург» может сыграть крайне ответственно и чётко.

Проблемы «Металлурга» этого созыва были вполне характерны и для созыва-2024: и плохая игра на точке, и малая габаритность. Впрочем, необходимость в рабочем центре явно ощущается, и варианты на эту позицию в КХЛ сейчас доступны. Всё запутаннее с вратарём: понятно, что камбэк Ильи Самсонова в его нынешней форме выглядит скорее невероятным, а к форме Ильи Набокова прямо сейчас очень много вопросов.