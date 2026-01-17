Овечкин всё же не догонит Гретцки? Сможет ли Восьмёрка побить великий рекорд НХЛ по голам

Шансы не так велики, но есть фактор, который должен сыграть на руку суперзвезде «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин выступает довольно нестабильно. 40-летний нападающий чередует сумасшедшие результативные серии с полнейшим затишьем.

Так, он уже умудрился повторить личный антирекорд, забросив всего две шайбы в 12 первых встречах чемпионата. После этого во второй половине ноября Ови за шесть матчей забил семь голов, включая один хет-трик и суммарно шесть — за четыре игры. В декабре капитан «Вашингтона» повторил свою третью по продолжительности сухую серию — форвард не мог отличиться в девяти встречах подряд.

А вот в январе Александр вернулся на прежние рельсы, за четыре матча наколотив пять шайб.

Короче говоря, крайне нестабильно.

Однако главный вопрос сохраняется: а что там с общим рекордом по количеству голов в НХЛ? Сумеет ли Овечкин в итоге его побить или всё же такие мечты пора оставить?

На данный момент ситуация вот какая.

На счету нападающего 994 гола в НХЛ с учётом плей-офф. У Уэйна Гретцки — 1016. Ови не хватает 22 шайбы до того, чтобы сравняться с Величайшим, и 23 — чтобы побить рекорд. И при этом, вероятно, на всё про всё у Александра останется только этот сезон — будет ли он продлевать контракт, до сих пор неизвестно.

До конца регулярного чемпионата остаётся всего 44 встречи, и прямо сейчас нападающий «столичных» – на пути к тому, чтобы завершить сезон с 34 голами. Это +14 точных бросков. То есть до нового рекорда останется всего девять шайб, и их придётся оформить уже в плей-офф. Если, конечно, «Вашингтон» сумеет завершить чемпионат в топ-8.

При таких раскладах Овечкин с огромной вероятностью не сумеет добраться до нужного результата. За всю карьеру форвард лишь дважды забивал 9+ голов за один розыгрыш — в сезоне-2008/2009, когда отметился 11 точными бросками в 14 матчах, и в чемпионском сезоне-2017/2018 — тогда на его счету было 15 шайб в 24 встречах.

Тем не менее тут стоит делать поправку на то, что в первом случае Алексу было 23 и он находился на пике, а во втором «Вашингтон» дошёл до финала — то есть матчей было больше. Но Ови уже не так молод — на плей-офф сил может и не хватить, — а о борьбе за Кубок Стэнли, как и о поздних раундах, «столичным» приходится только мечтать. Так что нужно по максимуму сработать в регулярном чемпионате.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что же может сыграть на руку Великой восьмёрке?

Если искать какие-либо закономерности, то в целом довольно чётко подсвечивается тот факт, что Александр не просто то разрывает НХЛ, то проваливается — его успехи чередуются каждый месяц.

Смотрите сами: за 11 матчей октября он забил два гола (0,18 шайбы за встречу), в 15 встречах ноября — 10 (0,67), в 14 матчах декабря — три (0,21), в восьми встречах января — уже пять (0,63).

Видно, что Овечкин «включается» через месяц, причём средние показатели чётных и нечётных (для простоты назовём их так) примерно равны. Если продолжить эту мысль, то можно надеяться на ударное завершение января. В этом месяце у «Кэпиталз» остаётся всего семь матчей, и если нападающий сохранит нынешний темп, то добавит в свою копилку ещё около четырёх голов. В таком случае после 55 встреч у Ови будет 24 шайбы.

А затем настанет февраль, на который запланировано всего шесть матчей. При средней результативности в 0,2 гола за встречу Александр начнёт март с 999 шайбами за карьеру в НХЛ. В дальнейшем, если форварду удастся продолжить забивать в нынешнем темпе с разбивкой на один успешный и один не очень успешный месяц, он оформит девять голов в марте и ещё один – в апреле (в рамках регулярки). То есть к плей-офф он подойдёт с 1009 шайбами — в восьми от нового рекорда.

Впрочем, это по-прежнему не очень оптимистичный сценарий. Особенно если учесть, что ближе к кубковой весне Овечкин наверняка пропустит пару-тройку матчей, чтобы лучше восстановиться к играм на вылет.

Однако есть один фактор, который может сыграть решающую роль в погоне за рекордом Гретцки. В феврале НХЛ уйдёт на паузу на Олимпийские игры, благодаря чему у Александра будет время отдохнуть, перезагрузиться и подготовиться к завершающей части сезона. Два года назад, когда нападающий провалил первую половину регулярки, именно перерыв помог ему вернуться на свой уровень. Ну, сами помните — восемь голов за 43 первые встречи и 23 — за оставшиеся 36.

Так что фактор отдыха нельзя недооценивать. Овечкин уже показал, что умеет грамотно распоряжаться такими перерывами. Да и не приходится сомневаться, что капитан «Вашингтона» направит все свои силы на мощную подготовку: вероятно, это его последний шанс завоевать второй Кубок Стэнли — исполнить мечту, о которой он неустанно напоминает в ответ на любой вопрос про его цель и рекорды.

Вопрос лишь в том, насколько эффективным в итоге окажется этот перерыв и сумеют ли одноклубники поддержать запал своего седовласого лидера.

Если после перерыва (то есть включая три последние встречи февраля) у Ови получится показать лучшую среднюю результативность за месяц в нынешнем сезоне — около 0,65 гола за матч, то он завершит регулярку с 1014 шайбами. А вот идти в плей-офф, отставая всего на три гола от единоличного рекорда, — это уже довольно-таки позитивная ситуация.

Так что шансы побить рекорд в нынешнем сезоне всё ещё есть, и они совершенно не призрачные.

Хотя сейчас впору подумать: а если Ови всё-таки побьёт рекорд, каковы шансы, что он ещё на годик задержится в НХЛ?

