Главная Хоккей Статьи

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ с учётом плей-офф, сколько голов у Ови, отставание от Гретцки

Овечкин всё же не догонит Гретцки? Сможет ли Восьмёрка побить великий рекорд НХЛ по голам
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
Шансы не так велики, но есть фактор, который должен сыграть на руку суперзвезде «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Александр Овечкин выступает довольно нестабильно. 40-летний нападающий чередует сумасшедшие результативные серии с полнейшим затишьем.

Так, он уже умудрился повторить личный антирекорд, забросив всего две шайбы в 12 первых встречах чемпионата. После этого во второй половине ноября Ови за шесть матчей забил семь голов, включая один хет-трик и суммарно шесть — за четыре игры. В декабре капитан «Вашингтона» повторил свою третью по продолжительности сухую серию — форвард не мог отличиться в девяти встречах подряд.

А вот в январе Александр вернулся на прежние рельсы, за четыре матча наколотив пять шайб.

Короче говоря, крайне нестабильно.

Однако главный вопрос сохраняется: а что там с общим рекордом по количеству голов в НХЛ? Сумеет ли Овечкин в итоге его побить или всё же такие мечты пора оставить?

На данный момент ситуация вот какая.

На счету нападающего 994 гола в НХЛ с учётом плей-офф. У Уэйна Гретцки — 1016. Ови не хватает 22 шайбы до того, чтобы сравняться с Величайшим, и 23 — чтобы побить рекорд. И при этом, вероятно, на всё про всё у Александра останется только этот сезон — будет ли он продлевать контракт, до сих пор неизвестно.

До конца регулярного чемпионата остаётся всего 44 встречи, и прямо сейчас нападающий «столичных» – на пути к тому, чтобы завершить сезон с 34 голами. Это +14 точных бросков. То есть до нового рекорда останется всего девять шайб, и их придётся оформить уже в плей-офф. Если, конечно, «Вашингтон» сумеет завершить чемпионат в топ-8.

При таких раскладах Овечкин с огромной вероятностью не сумеет добраться до нужного результата. За всю карьеру форвард лишь дважды забивал 9+ голов за один розыгрыш — в сезоне-2008/2009, когда отметился 11 точными бросками в 14 матчах, и в чемпионском сезоне-2017/2018 — тогда на его счету было 15 шайб в 24 встречах.

Тем не менее тут стоит делать поправку на то, что в первом случае Алексу было 23 и он находился на пике, а во втором «Вашингтон» дошёл до финала — то есть матчей было больше. Но Ови уже не так молод — на плей-офф сил может и не хватить, — а о борьбе за Кубок Стэнли, как и о поздних раундах, «столичным» приходится только мечтать. Так что нужно по максимуму сработать в регулярном чемпионате.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что же может сыграть на руку Великой восьмёрке?

Если искать какие-либо закономерности, то в целом довольно чётко подсвечивается тот факт, что Александр не просто то разрывает НХЛ, то проваливается — его успехи чередуются каждый месяц.

Смотрите сами: за 11 матчей октября он забил два гола (0,18 шайбы за встречу), в 15 встречах ноября — 10 (0,67), в 14 матчах декабря — три (0,21), в восьми встречах января — уже пять (0,63).

Видно, что Овечкин «включается» через месяц, причём средние показатели чётных и нечётных (для простоты назовём их так) примерно равны. Если продолжить эту мысль, то можно надеяться на ударное завершение января. В этом месяце у «Кэпиталз» остаётся всего семь матчей, и если нападающий сохранит нынешний темп, то добавит в свою копилку ещё около четырёх голов. В таком случае после 55 встреч у Ови будет 24 шайбы.

А затем настанет февраль, на который запланировано всего шесть матчей. При средней результативности в 0,2 гола за встречу Александр начнёт март с 999 шайбами за карьеру в НХЛ. В дальнейшем, если форварду удастся продолжить забивать в нынешнем темпе с разбивкой на один успешный и один не очень успешный месяц, он оформит девять голов в марте и ещё один – в апреле (в рамках регулярки). То есть к плей-офф он подойдёт с 1009 шайбами — в восьми от нового рекорда.

Впрочем, это по-прежнему не очень оптимистичный сценарий. Особенно если учесть, что ближе к кубковой весне Овечкин наверняка пропустит пару-тройку матчей, чтобы лучше восстановиться к играм на вылет.

Однако есть один фактор, который может сыграть решающую роль в погоне за рекордом Гретцки. В феврале НХЛ уйдёт на паузу на Олимпийские игры, благодаря чему у Александра будет время отдохнуть, перезагрузиться и подготовиться к завершающей части сезона. Два года назад, когда нападающий провалил первую половину регулярки, именно перерыв помог ему вернуться на свой уровень. Ну, сами помните — восемь голов за 43 первые встречи и 23 — за оставшиеся 36.

Так что фактор отдыха нельзя недооценивать. Овечкин уже показал, что умеет грамотно распоряжаться такими перерывами. Да и не приходится сомневаться, что капитан «Вашингтона» направит все свои силы на мощную подготовку: вероятно, это его последний шанс завоевать второй Кубок Стэнли — исполнить мечту, о которой он неустанно напоминает в ответ на любой вопрос про его цель и рекорды.

Вопрос лишь в том, насколько эффективным в итоге окажется этот перерыв и сумеют ли одноклубники поддержать запал своего седовласого лидера.

Если после перерыва (то есть включая три последние встречи февраля) у Ови получится показать лучшую среднюю результативность за месяц в нынешнем сезоне — около 0,65 гола за матч, то он завершит регулярку с 1014 шайбами. А вот идти в плей-офф, отставая всего на три гола от единоличного рекорда, — это уже довольно-таки позитивная ситуация.

Так что шансы побить рекорд в нынешнем сезоне всё ещё есть, и они совершенно не призрачные.

Хотя сейчас впору подумать: а если Ови всё-таки побьёт рекорд, каковы шансы, что он ещё на годик задержится в НХЛ?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист»
