«Мазохизм» «Магнитки», первое поражение ЦСКА в Астане за девять лет. Итоги дня в КХЛ

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды голов не забили. За шесть секунд до конца второго периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Семён Терехов удвоил преимущество казанского клуба. На 15-й минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0. Для «Амура» данное поражение стало шестым подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В составе уральской команды шайбы на свой счёт записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов. У «Адмирала» голы забили Степан Старков, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Никита Сошников. «Металлург» продлил победную серию до семи матчей.

«Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счёту, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, всё могло бы и по-другому закончиться», — прокомментировал победу главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода Евгений Митякин открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Андрей Белозёров удвоил преимущество нижнекамского клуба. В конце игры Андрей Белозёров и Семён Кошелев установили окончательный счёт. «Нефтехимик» продлил свою победную серию до пяти матчей.

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 6:2.

На восьмой минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На девятой минуте нападающий Стефан Да Коста удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 12-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 38-й минуте нападающий Егор Сучков сократил отставание уфимцев. На 38-й минуте форвард Рид Буше забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте Буше укрепил преимущество «Автомобилиста», оформив дубль. На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал отыграл одну шайбу гостей. На 53-й минуте Спронг оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:2.

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На 54-й минуте форвард Майк Веккионе удвоил преимущество астанинцев. На 57-й минуте нападающий Максим Соркин сократил отставание ЦСКА. На последней минуте Веккионе оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:1.

Казахстанский клуб прервал серию из пяти поражений. Как сообщает пресс-служба КХЛ, астанинцы обыграли армейцев на домашнем льду впервые с ноября 2017 года.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 1:0.

На 29-й минуте нападающий «Торпедо» Глеб Пугачёв забросил единственную шайбу в этой встрече. Таким образом, нижегородский клуб одержал третью победу подряд.

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Каюмов удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На 36-й минуте нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов забил первый гол. На 50-й минуте форвард минчан Станислав Галиев сравнял счёт. На 51-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минское «Динамо» вперёд. На 54-й минуте защитник москвичей Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Вадим Мороз вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Расписание матчей 18 января

