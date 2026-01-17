Скидки
Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 17 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Мазохизм» «Магнитки», первое поражение ЦСКА в Астане за девять лет. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 17 января 2026 года
«Автомобилист» крупно обыграл «Салават», «Спартак» не смог забить «Торпедо».

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Марченко) – 39:54 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Комков) – 45:06 (5x5)     0:3 Барабанов (Миллер) – 54:14 (5x5)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды голов не забили. За шесть секунд до конца второго периода Дмитрий Кателевский открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Семён Терехов удвоил преимущество казанского клуба. На 15-й минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0. Для «Амура» данное поражение стало шестым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Михайлис) – 02:17 (5x5)     0:2 Толчинский (Вовченко, Пресс) – 04:35 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Гутик) – 06:32 (5x5)     1:3 Барак (Яковлев, Силантьев) – 08:56 (5x3)     2:3 Шэн (Завгородний) – 11:15 (5x5)     2:4 Коротков (Джонсон, Хабаров) – 15:29 (5x5)     2:5 Барак (Вовченко, Яковлев) – 20:54 (5x5)     3:5 Основин (Кудашов) – 28:40 (5x5)     4:5 Сошников (Шулак) – 30:47 (5x4)     4:6 Толчинский (Вовченко, Барак) – 55:25 (5x5)     4:7 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 58:09 (5x4)     4:8 Орехов (Фёдоров, Коротков) – 58:56 (5x5)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В составе уральской команды шайбы на свой счёт записали Руслан Исхаков, Сергей Толчинский (дубль), Дерек Барак (дубль), Никита Коротков, Люк Джонсон, Валерий Орехов. У «Адмирала» голы забили Степан Старков, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Никита Сошников. «Металлург» продлил победную серию до семи матчей.

«Игра очень сильно не понравилась, потому что, можно сказать, занимались мазохизмом. Вместо того чтобы играть по счёту, мы очень много глупых ошибок наделали. И если бы не шестой гол, который Толчинский забил, всё могло бы и по-другому закончиться», — прокомментировал победу главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Жафяров, Крощинский) – 17:41 (5x5)     0:2 Белозёров (Федотов, Хоружев) – 38:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Жафяров, Пастухов) – 57:41 (5x5)     1:3 Кошелев (Абрамов, Пьянов) – 58:12 (5x5)    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода Евгений Митякин открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Андрей Белозёров удвоил преимущество нижнекамского клуба. В конце игры Андрей Белозёров и Семён Кошелев установили окончательный счёт. «Нефтехимик» продлил свою победную серию до пяти матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Трямкин (Денежкин, Голышев) – 07:17 (5x4)     2:0 Да Коста (Зборовский) – 08:03 (5x5)     3:0 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 11:41 (5x5)     3:1 Сучков (Алалыкин, Ефремов) – 37:26 (5x4)     4:1 Буше (Да Коста, Зборовский) – 37:55 (4x4)     5:1 Буше (Да Коста, Голышев) – 42:23 (5x5)     5:2 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 45:39 (5x3)     6:2 Спронг (Буше, Шаров) – 52:48 (5x5)    

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 6:2.

На восьмой минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На девятой минуте нападающий Стефан Да Коста удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 12-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 38-й минуте нападающий Егор Сучков сократил отставание уфимцев. На 38-й минуте форвард Рид Буше забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте Буше укрепил преимущество «Автомобилиста», оформив дубль. На 46-й минуте нападающий Шелдон Ремпал отыграл одну шайбу гостей. На 53-й минуте Спронг оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Томпсон (Морелли) – 13:00 (5x5)     2:0 Веккионе (Уолш, Морелли) – 53:24 (5x4)     2:1 Соркин (Полтапов, Карнаухов) – 56:37 (6x5)     3:1 Веккионе (Шил) – 59:22 (en)    

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На 54-й минуте форвард Майк Веккионе удвоил преимущество астанинцев. На 57-й минуте нападающий Максим Соркин сократил отставание ЦСКА. На последней минуте Веккионе оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:1.

Казахстанский клуб прервал серию из пяти поражений. Как сообщает пресс-служба КХЛ, астанинцы обыграли армейцев на домашнем льду впервые с ноября 2017 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Пугачёв – 28:53 (5x5)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 1:0.

На 29-й минуте нападающий «Торпедо» Глеб Пугачёв забросил единственную шайбу в этой встрече. Таким образом, нижегородский клуб одержал третью победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Волков (Николаев) – 15:53 (5x5)     2:0 Каюмов (Полунин, Береглазов) – 18:32 (5x5)    

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Каюмов удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов – 35:52 (5x5)     1:1 Галиев (Стась, Мелош) – 49:20 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Смит) – 50:44 (5x4)     2:2 Ожиганов (Пыленков, Мамин) – 53:57 (5x5)     2:3 Мороз (Пинчук, Энас) – 54:42 (5x5)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На 36-й минуте нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов забил первый гол. На 50-й минуте форвард минчан Станислав Галиев сравнял счёт. На 51-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минское «Динамо» вперёд. На 54-й минуте защитник москвичей Игорь Ожиганов восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Вадим Мороз вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 18 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
