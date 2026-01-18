Андрей установил рекорд века в «Каролине» и вернул её на вершину Востока.

Первый хет-трик Свечникова в регулярке НХЛ за 2 года! Два из трёх голов он забил за минуту

«Каролина» после разгрома действующих чемпионов НХЛ из «Флориды» и параллельных результатов вернулась в число лидеров Восточной конференции. Следом за самой громкой победой в сезоне «Харрикейнз» приехали в гости к «Нью-Джерси», который сам не так давно пропустил девять шайб за один матч от «Айлендерс», но в последних двух играх сумел набрать четыре очка.

Без них «дьяволы» были бы на последнем месте Востока – снизу команду Шелдона Кифа до начала очередного игрового дня подпирали не только «Коламбус» с «Оттавой», но и ближайшие соседи из «Рейнджерс», которые во встрече с «Филадельфией» смогли прервать чёрную полосу из пяти матчей и подобрались к «Дэвилз» на расстояние двух очков.

Подарить «Нью-Джерси» очередные два балла отчаянно пытался защитник «ураганов» Шон Уокер – он удалился в начале первого, а затем и второго периодов, но реализовать большинство хозяева в обоих случаях не сумели.

Других шансов подопечным Рода Бриндамора «дьяволы» довольно долгое время не давали, но и своими при этом не пользовались – удаление Пола Коттера в середине матча также осталось безнаказанным, да и в равных составах Фредерик Андерсен был безупречен. И тогда дело в свои руки взяли «Харрикейнз».

А если конкретнее, то Андрей Свечников. В игре с «Флоридой» россиянин прервал шестиматчевую безголевую серию, добавив к точному броску ещё и результативный пас, а в «Пруденшиал-центре» открыл счёт вскоре после того, как основное время перевалило через экватор.

И сделал это дважды в течение 57 секунд! В первом голе всю черновую работу выполнил Себастьян Ахо – финский форвард перехватил шайбу в средней зоне, протащил её ближе к воротам и поделился пасом со Свечниковым. Принять шайбу Андрею было непросто, но он справился с этим максимально быстро и следующим касанием прошил Якоба Маркстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта же связка, но ещё и с участием Уокера, сработала и спустя минуту – защитник нашёл Ахо пасом из своей зоны, финн оставил шайбу Свечникову, а тот нашёл брешь между щитков шведского голкипера. Иначе, как нокдауном, это не назовёшь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Нокаута сразу не получилось, хотя Андрей очень пытался – в начале третьего периода он заходил на лакросс-гол, однако совокупными усилиями Ковачевич и Маркстрём отбили угрозу. А через пару минут Уокер всё-таки схватил результативное удаление – чуть больше минуты потребовалось «Дэвилз», чтобы реализовать третий малый штраф канадца, но в результате с этим справился Тимо Майер.

Интрига была возрождена всего на несколько минут – ещё до середины заключительной трети Джексон Блейк восстановил преимущество «Каролины» в два гола, а за четыре минуты до сирены Свечников оформил-таки хет-трик и установил окончательный счёт встречи. И снова с передачи Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Андрея это первый хет-трик с апреля 2025 года – в плей-офф от его руки пострадал как раз «Нью-Джерси». А вот в регулярных чемпионатах Свечников не забрасывал трижды за матч аж с декабря 2023-го, когда российский нападающий стал главной звездой встречи с «Монреалем».

Форвард вошёл в историю клуба: Андрей Свечников установил рекорд XXI века в «Каролине»

Усилия Андрея помогли «Каролине» вернуть себе единоличное первое место на Востоке. А «Дэвилз» по итогам игрового дня обогнал и «Коламбус», и «Оттава».