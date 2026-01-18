Большой юбилей Панарина в НХЛ! Сыграл 800-й матч и высказался о своём будущем

Набрал три очка и готов выкладываться в каждой игре, но всё ещё в замешательстве относительно перестройки команды.

Всё повторяется – руководство «Рейнджерс», как и восемь лет назад, опубликовало очередное письмо, возвещающее о перестройке команды. Тогда это привело к нескольким громким обменам, а также подписанию контракта с Артемием Панариным на рынке свободных агентов. Сейчас круг замкнулся – «копы» уходят на новый виток трансформации, а время Панарина в Нью-Йорке уже точно подходит к концу. Крис Друри сообщил ему, что продлевать контракт с ним не будут.

Эти тектонические события произошли накануне большого юбилея Панарина. Сегодня он провёл свой 800-й матч в НХЛ, став всего лишь 25-м россиянином, которому покорилась эта отметка.

Большая часть матчей – 478 – пришлась на эпоху в «Рейнджерс». Здесь же, ещё пару лет назад, он выдал свой лучший сезон с 49 голами и 120 очками. И сегодня тоже показал классный перфоманс, набрав три очка. Команда Майка Салливана прервала пятиматчевую серию поражений (свою худшую в нынешнем сезоне) и одержала яркую победу над «Филадельфией» со счётом 6:3.

Панарин своим фирменным броском в касание сравнял счёт в первом периоде сразу после того, как «Флайерз» забили первыми. Во втором поучаствовал в рекордном голе Мики Зибанеджада, который вышел на чистое первое место в истории клуба по количеству шайб в большинстве (117).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Швед в итоге закончил встречу с хет-триком, а Панарин позже оформил дубль. Эта игра стала 67-й для россиянина в составе «копов», в которой Панарин набрал минимум три очка, что помогло ему выйти на третье место по этому показателю в истории франшизы, сравнявшись с Жаном Рателем. Рекорд он уже точно не побьёт – времени не хватит, но в теории ещё может успеть догнать Энди Батгейта (72 матча с 3+ очками), который занимает второе место.

Панарин летал по льду с лёгкостью и куражом – но внутри он всё ещё в смятении. После игры он впервые высказался о грядущих переменах в «Рейнджерс» и своём, пока туманном, будущем.

«Трудно сказать, что я чувствую. Я всё ещё в замешательстве, но генеральный менеджер решил пойти в другом направлении. Я нормально к этому отношусь. Сейчас я игрок «Рейнджерс», поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%», — сказал он.

На вопрос о том, в какие команды он был бы готов одобрить обмен (напомним, в его контракте есть пункт о полном запрете на переходы, и обмен может случиться только при согласии самого игрока) Артемий отвечать не стал, заявив: «Я уже сказал всё, что хотел сказать по этой ситуации. Давайте говорить о хоккее. Я впервые в жизни пытаюсь быть умным».