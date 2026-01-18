Перспективный тренер покинул НХЛ из-за скандала. Теперь он возглавил «Шанхай»

Перед сезоном почти все жутко переоценили «Шанхай». Такое ощущение, что сработала аналогия: если Жерар Галлан вывел в плей-офф «Вегас», на который никто не ставил, то сможет сделать это и в другом клубе-андердоге. Однако ситуация отличалась очень сильно: у «Вегаса» была куча времени, чтобы просто подготовиться к драфту расширения. «Шанхай» же собирался второпях, состав команды скорее походил на лоскутное одеяло.

Кроме того, это была весьма возрастная команда, которая не провела нормальной предсезонки, не имела скамейки запасных (из-за чего защитники почти не получали отдыха), не имела своей фарм-системы. Если первые пару месяцев «драконы» бодро бегали, то потом топливо просто закончилось, а ахаэловцы снова показали, что уровень этой лиги всё-таки будет пониже нашего. Галлан уехал домой, и его проблемы со здоровьем — это не стандартная отговорка при увольнении сторон.

Казалось, что «драконы» просто докатают сезон, как это делал и «Куньлунь»: отрыв от восьмёрки растёт. По потерянным очкам ЦСКА не так уж и далеко, но команда Игоря Никитина за счёт плотной обороны свои очки в овертаймах цеплять может. Однако «Шанхай» всё-таки нашёл полноценного главного тренера, а не оставил и. о. — и им неожиданно для многих стал 41-летний Митч Лав. Хотя это имя мало кому что скажет, КХЛ в потенциале получила топового тренера, но с одним огромным «но».

Лав, как и большинство тренеров новой волны, не был хоть сколько-то заметным хоккеистом и рано сменил работу. За 10 сезонов в юниорском хоккее и матчах фарм-лиг защитник чаще дрался, набрал почти две тысячи штрафных минут и уже в 27 стал ассистентом главного тренера «Эверетта» из юниорской Западной лиги. В 2018-м Лав возглавил «Саскатун»: хотя эта команда не выиграла трофеев, однако прыгала выше головы с составом, где практически не было молодых звёздочек. Благодаря этому тренер дважды входил в штаб сборной на МЧМ.

В бытность игроком Лав часто скидывал краги Фото: Michael Paulsen/AP/ТАСС

В 2021-м 37-летний на тот момент тренер возглавил фарм-клуб «Калгари». За два сезона с Лавом команда одержала 96 побед в регулярках, хотя не имела в составе сильной молодой поросли. Тренер помог дойти до основы «огоньков» нескольким не самым звёздным, но заметным хоккеистам — и это в плане тренерской работы даже важнее, чем победы в фарм-лиге. Лав вполне мог стать главным тренером основной команды после ухода Дэррила Саттера, однако клуб сделал выбор в пользу Райана Хаски. Лав же перешёл в «Вашингтон», где тренер-новичок Спенсер Карбери доверил другому молодому тренеру руководить защитой.

В чём Лав видел свою тренерскую философию? «На что я смотрю в качестве тренера? Насколько сильно ты выкладываешься в единоборствах, насколько сильно ты выкладываешься при игре под воротами, какое усердие ты проявляешь, чтобы отобрать шайбу и вернуть её своему форварду? Это тренды современного хоккея, посмотрите на «Флориду»: они габаритные, они всегда идут в стык и доводят все игровые моменты до конца». Во время работы Лава в фарме «Калгари» болельщики называли его стиль модернизированной версией агрессивного хоккея Дэррила Саттера, где у форвардов есть чуть больше свободы.

Лав особенно отмечает важность правильного использования клюшки в защитных действиях: «В составе не всегда много парней, которые готовы постоянно идти в силовую, и я хочу показать, что можно хорошо защищаться, при этом не играя в тело. Иногда я говорю ребятам, что их клюшка находится в неверной позиции, а они смотрят на меня, будто я марсианин, и не понимают, что это значит. Это значит, что шайба прошла мимо тебя, попала к сопернику и зашла в сетку — а у тебя в протоколе «-1».

Казалось бы, это звучит как само собой разумеющееся, однако в коллективном бессознательном пока живёт идея, что всегда лучше пойти в силовую, когда есть возможность. «Северсталь» довела идеи, которые высказывал Лав, до полного абсурда, почти отказавшись от силовых, однако компенсируя это качественной работой в прессинге (по крайней мере в регулярном сезоне). «Вашингтон» во время работы Лава от хитов не отказался, но шёл лишь в третьем десятке лиги по этому показателю. Забавно, кстати, что и Лав, и Андрей Козырев в своей карьере много и часто дрались, однако теперь проповедуют игру, не основанную на постоянном физическом контакте.

Защита «столичных» при Лаве прибавила — особенно если мы говорим про конкретных игроков. Джейкоб Чикран, который в «Аризоне» и «Оттаве» постоянно оставался где-то в тени, раскрыл свой давний потенциал и получил большое продление контракта, продолжили развиваться парни типа Расмуса Сандина и Мартина Фехервари. Работа Лава получала множество хвалебных отзывов, тренер фигурировал во многих списках будущих главных тренеров лиги. При этом Митч получал внимание не только от журналистов, но и от генменеджеров: он прошёл как минимум одно собеседование в «Сиэтле», фигурировал в списках «Бостона» и «Питтсбурга».

Митч Лав (в центре) Фото: Candice Ward/Getty Images

Однако всё пошло под откос осенью, когда «Вашингтон» сначала отстранил Лава, а потом и уволил из-за обвинений в домашнем насилии. Обвинения поступили в письме от бывшей партнёрши Лава, и лига отстранила тренера. При этом чёткой информации о том, что конкретно случилось, не поступало. Даже король инсайдеров НХЛ Эллиотт Фридман говорил: «Вся эта история возникла как будто из ниоткуда. Лав вёл переговоры по вакансии главного тренера в одном из клубов НХЛ этим летом, когда в лигу и ту команду пришли письма от потерпевшей. Я и ещё несколько человек изучали этот вопрос, и нам просто не удалось получить хоть какую-то информацию о случившемся».

Лав, конечно же, все обвинения отрицает, да и до суда это дело не дошло. Внутреннее расследование вела непосредственно НХЛ, которая отстранила Лава от работы вплоть до следующего сезона — то есть как раз до момента истечения контракта тренера с «Шанхаем». Можно в очередной раз задаться вопросом, не превратилась ли КХЛ в аналог Австралии XIX века, куда отправляют американских хоккейных «каторжников». С другой стороны, если в России в целом институт репутации не работает, то в отдельно взятой лиге он не может работать идеально.

А с чисто хоккейной точки зрения «Шанхай» сделал очень грамотный выбор, поставив на компетентного тренера с современным видением игры, которому надо ещё кое-что доказать, а не просто приехать в Россию на почётную пенсию. Лав успеет подержать в руках нынешних игроков и сможет прикинуть, кого из этих хоккеистов оставить на следующий сезон, когда у «Шанхая» будет возможность провести полноценную трансферную работу летом. И вот тогда, возможно, китайский проект получит шанс перестать быть турнирным статистом.