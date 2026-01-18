Скидки
Хоккей Статьи

Что известно о будущем Овечкина в НХЛ, подпишет ли Овечкин новый контракт с Вашингтоном, комментарии клуба о будущем Овечкина

«Нет причин ставить грядущее под удар». Что сейчас известно о будущем Овечкина в НХЛ?
Владимир Лаевский
Что известно о будущем Овечкина в НХЛ
В «Вашингтоне» и в лиге поделились свежей информацией.

Позади уже более половины регулярного чемпионата НХЛ — а «Вашингтон» всё ещё продолжает отчаянную погоню за место в плей-офф. Получается пока с переменным успехом: «столичные» то возвращаются в топ-8, то опять выпадают оттуда.

Тем не менее самый важный вопрос до сих пор остаётся без ответа: станет ли этот сезон последним для Александра Овечкина в лиге или он всё же продлит контракт?

«Алекс, похоже, очень сосредоточен на краткосрочной перспективе, на том, чтобы команда попала в плей-офф и получила ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что да, вам придётся подождать», — на днях заявил генеральный менеджер Крис Патрик.

У Ови подходит к концу пятилетний контракт, подписанный в 2021 году. Капитану «Кэпиталз» уже 40 лет, но он всё ещё хорош. Форвард вновь добрался до отметки в 20 голов — в 21-й раз. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забрасывавшим не менее 20 шайб за регулярку в 21 сезоне от старта карьеры.

Впрочем, несмотря на такую хорошую форму, планы Овечкина на будущее пока неизвестны — в том числе и для самого клуба.

«Планы Алекса после сезона-2025/2026? У нас не было таких разговоров. Мы немного поговорили о том, в каком состоянии находится команда, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не стали слишком углубляться в его будущее за пределами этого сезона», — сказал Патрик.

Несмотря на постепенное старение, Овечкин сохранял свою результативность — а во многом благодаря этому и «Вашингтону» удавалось оставаться конкурентоспособным. За последние 11 сезонов «столичные» лишь раз не попали в плей-офф, а после неудач при Питере Лавиолетте ещё и умудрились на ходу «переснарядиться». «Кэпиталз» избежали перестройки и в прошлом сезоне, к удивлению многих, даже финишировали первыми в Восточной конференции и вторыми — в НХЛ.

А ещё впервые с чемпионского сезона-2017/2018 прошли первый раунд плей-офф.

Параллельно Овечкин продолжал свою погоню за рекордом по количеству голов в регулярках НХЛ. В чемпионате-2024/2025 39-летний нападающий забросил 895-ю шайбу и обогнал Уэйна Гретцки, перехватив у того корону лучшего снайпера в истории.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Harry How/Getty Images

«Овечкин может завершить карьеру в НХЛ? Надеюсь, этого не произойдёт в ближайшем будущем. Но это дело Алекса, и его любое решение мы уважаем. Если вы намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — признался комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

В НХЛ, очевидно, ценят свою главную звезду и хотят, чтобы он задержался в лиге ещё на немного. Это неудивительно — каждым новым голом Алекс обновляет величайший рекорд лиги. Он уже серьёзно оторвался от Величайшего — на его счету 917 шайб.

Тем не менее дела команды оставляют желать лучшего. «Вашингтон» после неплохого старта и серии из шести побед на рубеже ноября и декабре 2025 года ни разу не выигрывал два матча подряд — уже больше месяца. Сейчас они близки к тому, чтобы вовсе не попасть в плей-офф — конкуренция на Востоке слишком велика.

Однако генеральный менеджер посылает чёткие сигналы: «столичные» будут находиться в поиске помощи до дедлайна обменов 6 марта.

«Безусловно, мы активно ищем усиление. Учитывая, сколько команд сейчас борется за плей-офф, они пытаются выждать правильное время и понять, что им нужно сделать и когда они хотят это сделать», — сказал Патрик.

Впрочем, за «Кэпиталз» говорят некоторые факты. Несмотря на травмы некоторых ключевых игроков, они делят 8-10-е места на Востоке. Пьер-Люк Дюбуа не играл с 31 октября 2025-го и только-только вернулся к тренировкам. Том Уилсон не выходил на лёд с 3 января.

«Считаю, что больше всего мы нуждаемся в техничном крайнем нападающем с отличным завершением. Такие игроки не всегда есть на рынке в дедлайн. Мы станем продолжать пытаться заполучить этих ребят, если они будут доступны», — отметил Патрик.

Впрочем, несмотря на тот факт, что будущее Овечкина по-прежнему покрыто туманом, это, как кажется, не сильно повлияет на планы «Вашингтона» в дедлайн. В то время как недавний чемпион регулярки «Рейнджерс» прощается с надеждами на кубковую весну и начинает распродажу, «столичные» продолжают гонку за плей-офф и нацеливаются на то, чтобы к началу марта подойти в качестве покупателя.

«Но даже если уход Овечкина на пенсию неизбежен, многие ключевые игроки команды имеют долгосрочные контракты, поэтому нет причин слишком сильно ставить будущее под удар», — считает ESPN.

Как будто бы об этом же говорят и в руководстве «Вашингтона».

«Надеюсь, что мы сможем сделать что-то, что поможет нам в краткосрочной перспективе, чтобы команда снова попала в плей-офф, чтобы Алекс снова поборолся в плей-офф, а также поможет в долгосрочной перспективе, когда он покинет команду, — сказал Патрик. — Я надеюсь, что всё, что мы сделаем, будет соответствовать обоим сценариям».

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
