Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 19 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Медведев на Australian Open, «Локо» и СКА в КХЛ, футбол и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 января 2026 года
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: итальянская Серия А, «Кливленд» против «Оклахомы», «Динамо» Москва — «Северсталь», а ещё «Каролина» — «Баффало»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Егору Дёмину важно доказать, что его зря списали со счетов

В конце прошлой встречи «Бруклина» с «Чикаго» (112:109) Егор Дёмин уже не играл — за несколько минут до конца его заменили, а концовку проводил другой новичок — Нолан Траоре. После матча тренер сказал, что Дёмину пока не хватает стабильности и физической формы. Ответная встреча с «Буллз» — его шанс доказать, что он может быть полезен команде.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как прошёл тот самый матч для россиянина:
Егор Дёмин концовку просидел, а «Бруклин» выиграл нервную встречу. Что произошло?
Егор Дёмин концовку просидел, а «Бруклин» выиграл нервную встречу. Что произошло?

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Интрига: продолжит ли Медведев победную серию, начатую в Брисбене?

Даниил Медведев начал сезон с победы на турнире в Брисбене. Теперь россиянин стартует на Australian Open матчем с нидерландцем Йеспером де Йонгом, занимающим 73-е место в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Алехандро Табило.

Подробное теннисное расписание дня на AO-2026:
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Australian Open
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Australian Open

🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли Макдэвид новую серию?

Коннор Макдэвид разошёлся так, что выдал лучшую результативную серию в своей карьере, набирая очки в 20 встречах подряд. Однако конец ей положил Илья Сорокин, засушивший «Эдмонтон» в последнем матче. Тем не менее такие осечки у Коннора случаются крайне редко, и после них обычно следует очередное яркое выступление. «Сент-Луису» — приготовиться.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Капитан «Ойлерз» идёт на два личных приза в этом сезоне:
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ

🏒 19:00: «Локомотив» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш?

На прошлой неделе «Торпедо» в Нижнем Новгороде обыграло одного из лидеров Запада благодаря «сухарю» Дениса Костина и трём голам. Счёт по личным встречам в сезоне – 2-1 в пользу команды Алексея Исакова. Сможет ли Хартли взять реванш на домашней площадке?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Личность тренера играет огромную роль в успехах команд:
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Северсталь» забить «Динамо» впервые в сезоне?

Московское «Динамо» потерпело три поражения подряд и шесть – в последних семи встречах. Оптимизма перед игрой с «Северсталью», возглавляющей конференцию, добавляет то, что два предыдущих очных матча в этой регулярке динамовцы выиграли, причём оба раза – с сухим счётом. Получится ли сделать это ещё раз или «Северсталь» всё же найдёт пути в атаке?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Динамо» неплохо бы усилиться центром:
Команду на прокачку. Какие трансферы нужны топам КХЛ в дедлайн?
Команду на прокачку. Какие трансферы нужны топам КХЛ в дедлайн?

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подействует ли на игроков СКА разговор в раздевалке без тренеров?

После домашнего поражения от «Сочи» игроки СКА провели собрание в раздевалке – отдельно от тренеров. Игорь Ларионов считает, что это должно плодотворно сказаться на игре и результатах. Возможно, уже в матче с минским «Динамо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Менелл рассказал, что обсуждали за закрытыми дверями:
Защитник СКА высказался о собрании команды без тренеров после матча с «Сочи»

🏒 21:30: «Каролина Харрикейнз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 21:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли в «Каролине» штамповать хет-трики?

«Баффало» мощным рывком в декабре-январе дорвался до зоны плей-офф, а справится ли он с лучшей командой Восточной конференции – «Каролиной», где игроки один за другим штампуют хет-трики? Недавно «ураганы» укатали в лёд «Флориду» 9:1, а три гола забил Николай Элерс. В последнем матче с «Нью-Джерси» трюк со шляпами показал уже Андрей Свечников. Сподобится ли ещё кто-то из команды Рода Бриндамора на такое яркое выступление?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Свечников — главный ураган последнего матча:
Первый хет-трик Свечникова в регулярке НХЛ за 2 года! Два из трёх голов он забил за минуту
Первый хет-трик Свечникова в регулярке НХЛ за 2 года! Два из трёх голов он забил за минуту

🏀 22:30: «Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Оклахома» опять проиграет?

Сезон начинался с мыслей, что «Оклахома» может переписать рекорд, который до сих пор держит «Голден Стэйт» (73 победы за сезон). Но в последние недели побед стало меньше, а поражений — больше. Вот и в последнем матче с «Майами» они пропустили «трёшку» в концовке и проиграли. Впереди теперь «Кливленд», и будет очень тяжело — расслабляться некогда. Посмотрим, как действующие чемпионы справятся в дальнейших встречах на Востоке.

«Трёшка», похоронившая «Тандер»:
Видео
Точный трёхочковый бросок предрешил очередное поражение «Оклахомы» в матче НБА

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Комо», Серия А, 21-й тур

Италия — Серия А . 21-й тур
19 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сарри против Фабрегаса

Олдскульная тренерская школа против современной — это всегда интересно. Особенно в контексте борьбы за еврокубковые места: «Комо» идёт на шестом месте, «Лацио» — не прочь сместить его оттуда. Эти соперники встречались сразу же в 1-м туре, и тогда Сеск уверенно взял своё (2:0). С другой стороны, римляне прервали четырёхматчевую серию без побед (1:0 с «Вероной»), тогда как парни Фабрегаса не побеждают с начала января. Битва намечается знатная.

Статистика Серии А
Сеск заманивает воспитанника «Барсы»:
18-летний воспитанник «Барселоны» близок к трансферу в «Комо» — Скира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android