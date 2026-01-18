Топ-события понедельника: Медведев на Australian Open, «Локо» и СКА в КХЛ, футбол и НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Время в материале указано по Москве.
🏀 3:00: «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Егору Дёмину важно доказать, что его зря списали со счетов
В конце прошлой встречи «Бруклина» с «Чикаго» (112:109) Егор Дёмин уже не играл — за несколько минут до конца его заменили, а концовку проводил другой новичок — Нолан Траоре. После матча тренер сказал, что Дёмину пока не хватает стабильности и физической формы. Ответная встреча с «Буллз» — его шанс доказать, что он может быть полезен команде.
🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды), Australian Open, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: продолжит ли Медведев победную серию, начатую в Брисбене?
Даниил Медведев начал сезон с победы на турнире в Брисбене. Теперь россиянин стартует на Australian Open матчем с нидерландцем Йеспером де Йонгом, занимающим 73-е место в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Алехандро Табило.
🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: начнёт ли Макдэвид новую серию?
Коннор Макдэвид разошёлся так, что выдал лучшую результативную серию в своей карьере, набирая очки в 20 встречах подряд. Однако конец ей положил Илья Сорокин, засушивший «Эдмонтон» в последнем матче. Тем не менее такие осечки у Коннора случаются крайне редко, и после них обычно следует очередное яркое выступление. «Сент-Луису» — приготовиться.
🏒 19:00: «Локомотив» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш?
На прошлой неделе «Торпедо» в Нижнем Новгороде обыграло одного из лидеров Запада благодаря «сухарю» Дениса Костина и трём голам. Счёт по личным встречам в сезоне – 2-1 в пользу команды Алексея Исакова. Сможет ли Хартли взять реванш на домашней площадке?
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сможет ли «Северсталь» забить «Динамо» впервые в сезоне?
Московское «Динамо» потерпело три поражения подряд и шесть – в последних семи встречах. Оптимизма перед игрой с «Северсталью», возглавляющей конференцию, добавляет то, что два предыдущих очных матча в этой регулярке динамовцы выиграли, причём оба раза – с сухим счётом. Получится ли сделать это ещё раз или «Северсталь» всё же найдёт пути в атаке?
🏒 19:30: СКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: подействует ли на игроков СКА разговор в раздевалке без тренеров?
После домашнего поражения от «Сочи» игроки СКА провели собрание в раздевалке – отдельно от тренеров. Игорь Ларионов считает, что это должно плодотворно сказаться на игре и результатах. Возможно, уже в матче с минским «Динамо»?
🏒 21:30: «Каролина Харрикейнз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продолжат ли в «Каролине» штамповать хет-трики?
«Баффало» мощным рывком в декабре-январе дорвался до зоны плей-офф, а справится ли он с лучшей командой Восточной конференции – «Каролиной», где игроки один за другим штампуют хет-трики? Недавно «ураганы» укатали в лёд «Флориду» 9:1, а три гола забил Николай Элерс. В последнем матче с «Нью-Джерси» трюк со шляпами показал уже Андрей Свечников. Сподобится ли ещё кто-то из команды Рода Бриндамора на такое яркое выступление?
🏀 22:30: «Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «Оклахома» опять проиграет?
Сезон начинался с мыслей, что «Оклахома» может переписать рекорд, который до сих пор держит «Голден Стэйт» (73 победы за сезон). Но в последние недели побед стало меньше, а поражений — больше. Вот и в последнем матче с «Майами» они пропустили «трёшку» в концовке и проиграли. Впереди теперь «Кливленд», и будет очень тяжело — расслабляться некогда. Посмотрим, как действующие чемпионы справятся в дальнейших встречах на Востоке.
⚽️ 22:45: «Лацио» — «Комо», Серия А, 21-й тур
Интрига: Сарри против Фабрегаса
Олдскульная тренерская школа против современной — это всегда интересно. Особенно в контексте борьбы за еврокубковые места: «Комо» идёт на шестом месте, «Лацио» — не прочь сместить его оттуда. Эти соперники встречались сразу же в 1-м туре, и тогда Сеск уверенно взял своё (2:0). С другой стороны, римляне прервали четырёхматчевую серию без побед (1:0 с «Вероной»), тогда как парни Фабрегаса не побеждают с начала января. Битва намечается знатная.