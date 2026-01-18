«Лада» крупно обыграла «Сочи», а её голкипер Александр Трушков оформил шат-аут.

«Трактор» провалил экзамен, капитан «Авангарда» вошёл в историю лиги. Итоги дня в КХЛ

18 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Коротко подводим итоги игр.

Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 11-й минуте счёт открыл капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов с передачи Джозефа Чеккони. Через несколько минут Александр Кадейкин сравнял счёт. Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три безответные шайбы — отличились Максим Лажуа, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, оформивший дубль. В третьем периоде Шарипзянов забросил свою третью шайбу в матче. За «Трактор» гол забил Андрей Светлаков.

Таким образом, «Авангард» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Трактор». Любопытно, что челябинский клуб блестяще начал 2026 год, выдав четырёхматчевую победную серию. Однако в последней встрече уральцы потерпели первую неудачу в новом году, на выезде уступив «Автомобилисту» (1:4). Сегодня челябинцы потерпели ещё одно поражение в матче с принципиальным соперником.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился хет-триком в этой встрече, благодаря чему стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата. Ранее в карьере Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА в игре, прошедшей 2 ноября 2023 года, которая завершилась победой хоккеистов омской команды со счётом 5:3.

«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте счёт открыл Райли Савчук с передач Никиты Михайлова и Колби Уильямса. На 26-й минуте вторую шайбу «Лады» забросил Егор Морозов, которому ассистировали Никита Сетдиков и Иван Романов. Через несколько минут счёт 3:0 сделал Иван Савчик с передач Колби Уильямса и Андрея Алтыбармакяна. В концовке третьего периода четвёртую шайбу тольяттинской команды забросил Андрей Обидин с передачи Андрея Чивилёва. Голкипер «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

Матчи на 19 января

