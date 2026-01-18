Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 18 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Трактор» провалил экзамен, капитан «Авангарда» вошёл в историю лиги. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 18 января 2026 года
Комментарии
«Лада» крупно обыграла «Сочи», а её голкипер Александр Трушков оформил шат-аут.

18 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Коротко подводим итоги игр.

Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» обыграть «Трактор» в гостевом матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Чеккони) – 10:56 (5x5)     1:1 Кадейкин (Низамеев) – 16:14 (5x5)     1:2 Лажуа (Потуральски, Шарипзянов) – 28:35 (5x4)     1:3 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 37:36 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чеккони, Пономарёв) – 38:40 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 49:24 (5x4)     2:5 Светлаков (Григоренко, Дронов) – 51:09 (6x4)    

На 11-й минуте счёт открыл капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов с передачи Джозефа Чеккони. Через несколько минут Александр Кадейкин сравнял счёт. Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили три безответные шайбы — отличились Максим Лажуа, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, оформивший дубль. В третьем периоде Шарипзянов забросил свою третью шайбу в матче. За «Трактор» гол забил Андрей Светлаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Авангард» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Трактор». Любопытно, что челябинский клуб блестяще начал 2026 год, выдав четырёхматчевую победную серию. Однако в последней встрече уральцы потерпели первую неудачу в новом году, на выезде уступив «Автомобилисту» (1:4). Сегодня челябинцы потерпели ещё одно поражение в матче с принципиальным соперником.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился хет-триком в этой встрече, благодаря чему стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата. Ранее в карьере Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА в игре, прошедшей 2 ноября 2023 года, которая завершилась победой хоккеистов омской команды со счётом 5:3.

Материалы по теме
Ги Буше прокомментировал гостевую победу «Авангарда» в матче с «Трактором»

«Лада» всухую обыграла «Сочи» на домашней площадке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчук (Михайлов, Уильямс) – 12:25 (5x4)     2:0 Морозов (Сетдиков, Романов) – 25:31 (5x5)     3:0 Савчик (Уильямс, Алтыбармакян) – 27:59 (5x5)     4:0 Обидин (Чивилёв) – 55:00 (5x5)    

На 13-й минуте счёт открыл Райли Савчук с передач Никиты Михайлова и Колби Уильямса. На 26-й минуте вторую шайбу «Лады» забросил Егор Морозов, которому ассистировали Никита Сетдиков и Иван Романов. Через несколько минут счёт 3:0 сделал Иван Савчик с передач Колби Уильямса и Андрея Алтыбармакяна. В концовке третьего периода четвёртую шайбу тольяттинской команды забросил Андрей Обидин с передачи Андрея Чивилёва. Голкипер «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матчи на 19 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android