Василевский – уже легенда! Одержал 20 побед в сезоне и вошёл в элитный список в НХЛ

«Тампа» заглянула в Даллас через день после того, как «Сент-Луис» прервал её грандиозную победную серию. «Лайтнинг» шли без поражений на протяжении 11 матчей, но визит в Миссури закончился для них неудачей в серии буллитов – подопечные Джона Купера совершили камбэк с 0:2, однако не реализовали ни одного броска.

«Старз» же после яркого старта под руководством Глена Галуцена немного сбавил обороты – на рубеже месяцев «звёзды» выдали отрезок из шести поражений подряд, а перед очной встречей с «молниями» они проиграли два раза и забросили всего две шайбы в играх с «Анахаймом» и «Ютой». Что, впрочем, не помешало им сохранить второе место на Западе.

«Тампа» продолжает биться за лидерство на Востоке – поражение «Сент-Луису» лишило их места на вершине конференции, однако по потерянным очкам они всё ещё опережали «Каролину» и имели шанс сравняться с ними по очкам реальным. Хотя начало матча в Техасе для «Лайтнинг» выдалось не лучшим – хозяева запрессинговали «молний» в их зоне, отняли шайбу и открыли счёт на исходе четвёртой минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Столько же времени потребовалось «молниям», чтобы восстановить равновесие – на этот раз гости успешно выбрались из-под прессинга «Далласа» и образцово выбежали втроём против двоих защитников соперника. Джейк Гюнцель и Доминик Джеймс разыграли небольшую комбинацию, и последний стал автором точного броска по воротам Джейка Эттингера.

Ключевым в этом матче стал второй период – именно в нём была заброшена решающая шайба. Произошло это событие практически в самой середине – Даррен Рэддиш пытался проверить Эттингера фирменным щелчком, но его бросок оказался заблокирован.

На счастье «Тампы», шайбу подобрал Никита Кучеров – он быстро поделился ей с Брэндоном Хагелем, а тот буквально завёл её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На второй перерыв «Лайтнинг» ушли при преимуществе в два гола, и на этот раз снова постаралась связка Гюнцель – Джеймс: Доминик едва не оформил дубль, но с его попыткой Эттингер справился. А вот на добивание от тёзки среагировать уже не успел – тот с неудобной руки сделал отрыв «молний» более комфортным.

Уже в самой концовке встречи Галуцен заменил вратаря шестым полевым игроком, однако отыграться «Далласу» не удалось. Более того, «Старз» получили ещё одну шайбу в пустые ворота – точку в матче поставил Понтус Хольмберг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первой звездой игры был признан Андрей Василевский – российский голкипер отразил 19 бросков в створ и одержал уже 20-ю победу в этой регулярке. Этой отметки он достиг в 10-й раз подряд – Андрей стал лишь шестым вратарём в истории лиги, который сумел покорить такое достижение.

Василевский встал в один ряд с легендами – Жаком Плантом, Крисом Осгудом, Тони Эспозито (12), Мартином Бродо (12) и Хенриком Лундквистом (13). С учётом того, что Андрею в июле исполнится лишь 32 года, хотя бы повторить показатель Лундквиста ему по силам. Но кажется, что только здоровье может стать причиной, которая помешает ему это сделать.

Даже если догнать великого шведа не удастся, Василевского и без этого можно уже сейчас назвать легендой. Как минимум в масштабах отечественного хоккея.