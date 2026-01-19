Капитан «Северстали» будет с медалью Олимпиады? Словакия надеется на лидеров из КХЛ

Сборная России по хоккею не допущена до Олимпиады даже в нейтральном статусе – решение международной федерации водного поло, где пошли против первоначальных рекомендаций МОК, для ИИХФ не аргумент. Кроме того, сильнейшие европейские сборные против того, чтобы их игроки выступали в КХЛ. А если кто и едет в российскую лигу, то лишается права выступать за национальную команду. Как случилось, например, с чехом Дмитрием Яшкиным из «Ак Барса».

В таких условиях решение КХЛ отказаться от паузы на время Олимпиады выглядит совершенно логичным – для большинства команд Игры в Милане не станут проблемой. Но не для всех – «Северсталь», «Локомотив» и «Спартак» почти на месяц лишаются своих лидеров. С кем будет играть крупнейший десант КХЛ и какие перспективы у этой команды?

Адам Лишка Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Хоккей в Чехословакии был настолько мощным, что первое время никто даже не заметил раздела страны – просто к претендующей на золото любого старта Чехии добавилась не менее крутая Словакия. В 2000 году в Санкт-Петербурге две части некогда единого государства даже сыграли между собой в финале ЧМ. Если вы следили за НХЛ в нулевые, то наверняка помните словацких нападающих – Жигмунда Палффи, Павола Демитру, Мирослава Шатана, Йозефа Штумпела, Мариана Габорика, Мариана Госсу, Рихарда Зедника. Если чехи брали своё системной игрой, строгой обороной и крепкой вратарской линией, то словаки – залихватскими действиями в чужой зоне, чем влюбляли в себя многих нейтральных болельщиков. Но сейчас и чехи, и словаки испытывают серьёзные кадровые проблемы. Нет не то что большого выбора игроков в НХЛ, а даже в лучших лигах Европы сильных хоккеистов не хватает.

Только вот если чехи, несмотря на очевидные трудности, отказываются от услуг Дмитрия Яшкина и Либора Шулака, то Словакия хоть и не сразу, но связалась со своими представителями в КХЛ. На Олимпиаду в Милан в составе бронзовых призёров Пекина-2022 едут Мартин Гернат – важнейшая единица чемпионского «Локомотива», Адам Ружичка – габаритный форвард первого звена «Спартака» и Адам Лишка – капитан и главная звезда «Северстали». Для каждого клуба это существенная потеря, ярославцам придётся искать опции в первую пару обороны и большинство, без Ружички креативному нападению красно-белых будет не хватать пробивной мощи на пятачке, а роль Лишки в составе команды Андрея Козырева ярко показал недавний матч с минским «Динамо», в котором Адам оформил хет-трик. Выбывают легионеры почти что на месяц, но никто лишать своих хоккеистов мечты не стал.

Адам Ружичка Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Был, правда, один самоотвод – вратарь Патрик Рыбар сам заявил в разговоре с представителями Федерации хоккея Словакии, что выбирает игру за клуб. Его «Шанхайские Драконы» отчаянно бьются за плей-офф, и он не может покинуть расположение команды. Впрочем, недавно Рыбар получил серьёзную травму, так что на Играх-2026, вероятно, не сыграл бы в любом случае. Как не будет в Милане и вратаря «Адмирала» Адама Гуски, сроки восстановления которого не обнадёживают. И это существенные потери, ведь вратари — именно та линия, из-за проблем в которой сложно всерьёз говорить о каких-либо надеждах словаков хотя бы на полуфинал. Первым номером наверняка будут наигрывать Самуэля Главая. 24-летний голкипер играет за фарм-клуб «Миннесоты», однако шанс в первой команде получит нескоро. В случае чего его подменит другой игрок из Миннесоты, точнее, из университета Миннесоты – Адам Гаян.

Гаян – проспект «Чикаго» и в свои 21 выдаёт приличную статистику в NCAA, однако едва ли он готов сейчас к большим подвигам против топ-команд. 29-летний Станислав Шкорванек из чемпионата Чехии попал в состав только из-за отсутствия Гуски с Рыбаром и вряд ли выйдет на лёд. В обороне – грамотный сплав опыта и молодости. Основное внимание приковано к Шимону Немецу из «Нью-Джерси». На свой третий сезон Немец доказывает на деле, что второй драфт-пик 2022 года не был авансом, однако прямо сейчас он травмирован. Следом по степени значимости идёт 28-летний Эрик Чернак из «Тампы». Его чемпионский опыт наверняка поможет тому же Немецу, хотя, возможно, Чернака будут наигрывать и с Мартином Фехервари из «Вашингтона». Мартина здорово перезагрузил в прошлом году Спенсер Карбери, но чудес в чужой зоне от него ждать не стоит – Фехервари скорее про надёжные действия у своих ворот.

Шимон Немец Фото: Sarah Stier/Getty Images

Гернат должен рассчитывать в этом составе на место в топ-4, а возможно, и в спецбригадах большинства. Мартин так и не пробился в состав задрафтовавшего его «Эдмонтона», однако здорово проявлял себя в европейских лигах и не побоялся поехать в «Локомотив» в 2023-м. С учётом того, что Гернату удалось найти себе место в строгом хоккее Игоря Никитина, тут впору говорить о правильном балансе между авантюрой и пассивностью. Первый пас, видение площадки, бросок – всё при нём. В третью пару стоит рассмотреть двух ребят с большим североамериканским опытом: Мартина Маринчина, отыгравшего семь лет за «Эдмонтон» с «Торонто», и Патрика Коха, безуспешно бившегося в двери «Аризоны». Сейчас они выступают вместе за «Тршинец» и выглядят здорово с поправкой на уровень чешской лиги. В Чехии играют и Михаил Иван с Петром Черешняком, но, вероятно, им тренер Владимир Орсаг если и даст игровое время, то минимальное.

За голы отвечать будет Юрай Слафковски. Многие критиковали «Монреаль» за выбор словака первым на драфте 2022 года, однако постепенно Юрай показывает (не без помощи нашего Ивана Демидова), почему его называли в юниорские годы особенным хоккеистом. К слову, именно Слафковски вёл за собой словацкую сборную четыре года назад к медалям Пекина. Хоть Игры-2022 и проходили без участия игроков НХЛ, перформанс 17-летнего на тот момент парня с семью заброшенными шайбами смотрелся мощно, что не могли не заметить и скауты «Канадиенс». Любопытно будет посмотреть на взаимодействие Слафковски с 20-летним Далибором Дворски. Ему наконец-то начали доверять в «Сент-Луисе», и, хоть пока статистика не впечатляет – 7+3 в 39 встречах, потенциал у парня огромный, главное — найти ему правильное применение. К ним в тройку так и просится Мартин Поспишил, однако он пока не провёл в этом сезоне ни одной игры.

Юрай Слафковски Фото: Sarah Stier/Getty Images

Поспишила, как и Немеца, включили в заявку с надеждой, что они восстановятся и наберут кондиции уже по ходу Игр. Впрочем, альтернатив, кроме как верить в подобный сценарий, у штаба Орсага нет. Дальше из НХЛ только Павол Регенда, игрок ротации «Сан-Хосе», а остальная атака состоит из не самых молодых европейцев. Помимо Лишки и Ружички, которых в подобных обстоятельствах могут и в первые звенья поставить, хватает знакомых россиянам имён – это и Либор Гудачек, игравший за «Слован», «Нефтехимик» и минское «Динамо», и Петер Цегларик, засветившийся в «Авангарде», и Марек Гривик, в послужном списке которого рядом с «Рейнджерс» и «Калгари» значатся «Витязь» и «Торпедо». 35-летнему Томашу Татару немного не хватило до 1000 матчей в НХЛ, с этого года он в швейцарском «Цуге», хотя все мы, разумеется, ждём его в «Ак Барсе».

Выделим Татара, Цегларика и Оливера Окульяра. Томаш выбрал Швейцарию, Петер с Оливером – Швецию, и эти лиги вызывают уважение. К нападающим из чешской Экстралиги, а именно к Гудачеку, Гривику, Милошу Келемену и Матушу Сукелю, относился бы с настороженностью, впрочем, для нижних звеньев наверняка и их будет достаточно. Из местного чемпионата только один игрок — нападающий Самуэль Такач, но и он едва ли получит заметную роль. На бумаге перспективы Словакии выглядят хуже, чем даже у Швейцарии и Германии, не говоря уж про Швецию, Финляндию, США и Канаду. Однако эти ребята уже не раз доказывали, что умеют удивлять. Так почему бы не случиться большой сенсации на этом олимпийском турнире? Болельщики из России точно будут не против. Лидеры «Северстали» и «Спартака» против Сидни Кросби и компании – достойный повод, чтобы включить трансляцию.