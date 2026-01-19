Причина встряски? Внезапные тренерские отставки в КХЛ не дают эффекта

Прямо сейчас, когда я начинаю этот текст, «Адмирал» проигрывает «Ак Барсу» 0:3 после первого периода. Клуб открыл 2026-й с победы во встрече с «Амуром», но после этого уступил в шести матчах подряд (с учётом итога игры с «Ак Барсом»), в том числе пропустив восемь шайб от «Металлурга».

Параллельно менеджеры «Адмирала» начинают удивительно странную перестройку — они отправили Даниила Гутика в «Спартак». На бумаге красно-белые с их суперглубокой системой — замечательный вариант для того, чтобы обменивать состоявшихся игроков на хорошую молодёжь. Только прекрасно известно и то, что требования у «Спартака» зашкаливают, и за своего игрока запаса у вас они (условно) потребуют трёх лучших молодых.

В обратную сторону это тоже работает, и «Адмирал» за своего лучшего бомбардира и молодого лидера, который бы мог оставаться во Владивостоке ещё несколько лет в качестве ОСА, получил трёх игроков — но ни одного сопоставимого по потенциалу с Гутиком. Никите Ефремову, Егору Чезганову и Даниэлю Усманову уже по 23-24 года, и они из той же возрастной категории, что и сам Гутик. Случаи с игроками вроде Антона Косолапова, который прибавил ещё в фарм-клубе «Торпедо», а потом попал к своему тренеру — редкость, поэтому так сильно и выделяются на общем фоне.

В общем, с каждым новым матчем появляется один вопрос: а зачем вообще надо было увольнять Леонида Тамбиева? Вы вот помните, что представлял собой «Адмирал» до его прихода в клуб? Отвечаем: 2:8 во встрече с «Сочи» на своём льду, последнее место в конференции и ёмкий комментарий от и. о. Олега Горбенко: «Мне кажется, эта команда может любого тренера закопать». Возможно, игроки устали и из-за этого не показывали результат? Ну, мы видим, как команда «побежала» после отставки, хотя на тот момент отставание от зоны плей-офф было минимальным. Сейчас клуб как будто возвращается в ту прекрасную эру, набрав шесть очков в 13 матчах после смены тренера.

Олег Браташ Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

В эту же канву ложится и отставка Алексея Кудашова. В ней было настолько мало логики, что генеральному директору московского «Динамо» Сергею Сушко приходилось на ходу придумывать что-то не очень логичное: «Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел». Может, тогда было проще с парашютом прыгнуть или в пейнтбол на сплочение скататься, а не увольнять тренера?

Стало ли «Динамо» хуже с Вячеславом Козловым? В турнирном плане радикального отката не наступило, однако и радикального улучшения — тоже. В какой-то момент команда начала выгрызать очки в максимально прагматичном стиле, и с таким набором исполнителей это делать проще всего. Зато те игроки, что неудачно проводили первую половину чемпионата, особо лучше не стали и продолжают получать критику.

Ситуация со сверхранней отставкой Бориса Миронова из «Лады» чуть иная, но схожая. Конечно, команда в первых матчах чемпионата выглядела жутко, однако это были первые игры сезона. И приход Павла Десяткова тоже в этом плане ничего не изменил, как и многочисленные перетасовки в штабе. Пожалуй, смена помощников даже более актуальна в этом плане: «Лада» со своими 10% реализации большинства и 63% нейтрализации меньшинства идёт на вечный антирекорд КХЛ по игре спецбригад, который будет нереально перебить.

В какой-то момент менеджеры лиги перестали прибегать к тренерской отставке как к инструменту, магически решающему все проблемы – и селекционные в том числе. Сначала на это влиял ковидный фактор, затем в дело вступила ограниченность рынка. Правда, за последнее время на рынке не стало сильно больше тренеров, но при этом картинки с надписью «спасибо за работу» снова вошли в регулярное меню клубных соцсетей.

Помогает? Да не особо. Более-менее эффективно сработали перестановки разве что в «Сибири» и в «Амуре», но есть нюанс. Вячеслав Буцаев так «эффективно» поработал в Новосибирске, что после этого короткого отрезка лучше смотрелся бы абсолютно любой — не умаляя заслуг Ярослава Люзенкова, он получил классический «эффект низкой базы». Александр Андриевский сменил Александра Гальченюка, в назначении которого изначально тоже никто логики не видел, ведь тренерского опыта у экс-форварда сборной СССР практически не было.

Кстати, а сколько менеджерских отставок случилось в этом сезоне в КХЛ? Куда меньше, де-юре – только в «Адмирале». Де-факто она произошла в «Сибири», где генеральный директор Лев Крутохвостов практически забрал селекционную власть в свои руки, изъяв её у Виктора Меркулова — и, надо признать, «Сибирь» довольно грамотно смогла омолодить свой костяк почти на всех позициях.

При этом ответственность менеджера в современной КХЛ становится в разы выше, чем за 10 лет до этого. Это касается любых команд — с маленьким, средним, большим бюджетом. Посмотрите на «Северсталь», которая оперирует минимально возможными по регламенту деньгами, и при этом не только попала в точку с тренером (а ведь казалось, что привезти в Череповец кого-то сопоставимого с Андреем Разиным уже не получится), но и проводит грамотную селекционную политику с учётом стиля Козырева. А упомянутая выше «Лада» после прихода новых спонсоров тратила по принципу «пренебречь, вальсируем» и оказалась там, где оказалась.

«Сибирь» стала редким примером удачной перестройки Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Можно сказать, что и в НХЛ теперь отставки тренеров тоже максимально часты. Однако там они случаются скорее из-за того, что стиль в лиге максимально унифицировался, и тренеры уходят не из-за того, что перестают быть стратегами. Кроме того, в НХЛ и менеджеры теряют работу куда чаще, чем в КХЛ, причём обычно по чисто спортивным причинам. Зато в нашей лиге, как показали отставка Алексея Сопина из московского «Динамо» и уход Максима Гафурова из «Торпедо» пару лет назад, спортивный принцип может вообще не работать.

Остаётся только надеяться, что в КХЛ сформируется полноценный рынок (а не так, как сейчас, когда цены на игроков выглядят довольно рандомными), и у менеджеров появится ответственность за свои действия, селекция же будет скоординирована на внутреннем уровне. Опять же, посмотрите, что случилось в СКА: клуб заплатил хорошие деньги за Пьеррика Дюбе, который не был нужен Игорю Ларионову – тренер просто проигнорировал его существование. Зачем же тогда были потрачены все эти деньги?

Скажете, что это невозможно? А представляли ли вы себе лет пять назад, что «Северсталь» после двух третей сезона будет идти первой на Западе, а СКА и ЦСКА у границы восьмёрки? Однако для этого нужно время, пока же оно не пришло, многие клубы будут мучиться и учиться не на чужих ошибках, а на своих.