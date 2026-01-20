«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым

«Салават Юлаев», несмотря на скромные бюджет и возможности, показывает хорошую игру и уверенно идёт в зоне плей-офф Восточной конференции. Удачное выступление уфимцев во многом связано с качественной работой главного тренера. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Виктор Козлов рассказал о положении дел в команде, игре звёздного новичка Евгения Кузнецова, сроках его восстановления от травмы и первом легионерском звене юлаевцев.

«Кузнецов делал правильные вещи, которые помогали нам побеждать»

— Как самочувствие у Евгения Кузнецова, когда его ждать в строю?

— Он восстанавливается, пропустит несколько недель. Характер его повреждения требует времени для лечения и возвращения в строй.

— Как оцените это приобретение, вас устраивает игра Евгения?

— Всё хорошо, мы с ним выигрывали матчи, а сам Женя делал правильные вещи, которые помогали нам побеждать. Кроме того, Кузнецов тоже набирал баллы за результативность, старался помочь команде.

— Его физическая форма до травмы была в порядке?

— В целом неплохая, будет больше играть и постепенно наберёт её ещё лучше.

— Согласны, что он помогает развиваться молодым Жаровскому и Сучкову в тройке с ними?

— Поэтому мы его туда и поставили. Женя помогает молодым ребятам, а они — ему. У них неплохо получается.

— Евгений же может сыграть и с краю.

— Думаю, что от него всё же больше пользы в центре.

— Есть вариант, при котором вы можете поднять Кузнецова в первую тройку к иностранцам?

— Иностранная тройка неплохо выглядит, плюс они говорят на одном языке, играют в один североамериканский хоккей. Не хотелось бы её ломать.

Евгений Кузнецов в «Салавате Юлаеве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ремпал очень здорово вернулся, учитывая всё то, через что он прошёл»

— Очень здорово после возвращения из Северной Америки выглядит Шелдон Ремпал. Знаю причину его вынужденного временного отъезда, поэтому вдвойне похвально, что человек сразу взялся за дело.

— Да, Шелдон — парень с характером, не любит проигрывать. Он очень здорово вернулся, учитывая всё то, через что он прошёл. Проделана хорошая и большая работа.

— Родевальд и Броссо вас устраивают?

— Стараются, неплохо выглядят, понимают друг друга с полуслова. Девин вообще очень компанейский парень, коммуникабельный, сразу нашёл общий язык и с молодыми, и со взрослыми ребятами, в раздевалке стал своим.

— А Григорий Панин, наверное, следит, чтобы не было никаких разногласий.

— Гриша всех держит в тонусе и в раздевалке, и в тренировочном процессе. Если зазевался, то рефлексы у Панина работают очень хорошо.

— Да, у него не забалуешь.

— Поэтому он и наш капитан.

«Фокусироваться на том, что уже проделали, сейчас нецелесообразно»

— Вы говорили, что по команде ходит вирус, как сейчас ситуация?

— Все по очереди болеют и передают друг другу. Кто-то в тяжёлой форме, кто-то в лёгкой.

— Алексей Василевский в своём телеграм-канале сообщил, что скоро восстановится после травмы.

— Я тоже узнал об этом из его телеграм-канала. Рад, что у Алексея всё хорошо и он готовится к возвращению на лёд.

— Даже несмотря на всех заболевших и травмированных, команда последние игры провела хорошо. Чего только стоит победа в Омске.

— Да, но это всё уже история. Фокусироваться на том, что уже проделали, сейчас нецелесообразно, нужно двигаться вперёд. Важно готовиться к следующим матчам физически и ментально, потому что впереди главная часть чемпионата.

Виктор Козлов в «Салавате Юлаеве» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— На 25 января запланирован дедлайн в КХЛ. Ждёте усиления состава?

— В процессе, варианты есть, руководство смотрит, работает над этим вопросом.

— Уже покинул команду Антон Берлёв, которого сперва брали на просмотр. А как вам Александр Хохлачёв и Владимир Бутузов?

— Ребята потихоньку вливаются, привыкают к новым требованиям, стараются, работают.

— Когда ждать Джоша Хо-Сэнга, он ещё не в команде?

— Нет, он в процессе получения рабочей визы.