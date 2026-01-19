Такого мы в КХЛ ещё не видели. Безумный автогол капитана «Адмирала»!

Скидки
Невероятный автогол Либора Шулака в матче КХЛ, видео, капитан Адмирала забил в свои ворота

Дмитрий Сторожев
Невероятный автогол Либора Шулака
О чём думал Либор Шулак?

«Адмирал» никак не может одержать первую победу под руководством Олега Браташа. Последний раз «моряки» выигрывали 3 декабря – за день до назначения 59-летнего специалиста на пост главного тренера. А вместе с ним дальневосточный клуб пока набрал лишь одно очко за пять матчей – на выезде в Нижнекамске.

Очередная попытка добыть первую победу пришлась на домашнюю встречу с «Ак Барсом» – казанцы прилетели во Владивосток после двух побед над «Амуром» в соседнем Хабаровске, чтобы продлить белую полосу до трёх встреч. И без Дмитрия Яшкина – на фоне слухов о возможном обмене до дедлайна Анвар Гатиятулин вывел форварда из состава.

«Адмирал» тоже оказался без лидера в составе – Даниил Гутик, судя по всему, уже сыграл свой последний матч за «моряков» и находится на пути в «Спартак» в обмен на трёх игроков красно-белых.

Но даже он вряд ли чем-нибудь помог бы своей команде, которая в отсутствие двух основных вратарей продолжает надеяться на Арсения Цыбу. Иногда он совершает действительно хорошие сейвы, однако выручать на постоянной основе у него не получается. Вот и в первом периоде встречи с «Ак Барсом» он пропустил сразу три шайбы – 11 бросков казанцам оказалось достаточно, чтобы уйти в комфортный отрыв по итогам стартовых 20 минут.

После перерыва начался камбэк дальневосточной команды – уже на второй минуте после выхода из раздевалок Владимир Брюквин забросил первую шайбу в сезоне и открыл счёт своих результативных действий за «Адмирал». А в середине матча Дмитрий Тимашов сократил отставание хозяев до минимума.

Отличный шанс сравнять счёт «моряки» получили в начале третьего периода, когда в штрафной бокс на две минуты отправился Илья Сафонов. Но возможность реализовать большинство обернулась настоящим кошмаром. И такое лучше один раз увидеть.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Гол записали на Илью Карпухина, который в момент пересечения шайбой линии ворот даже не находился на площадке – такого вы точно ещё не видели. И он оказался ключевым в этой встрече – от этого удара «Адмирал» уже не оправился и в самой концовке встречи пропустил ещё одну шайбу в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)     0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5)     0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5)     1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5)     2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5)     2:4 Карпухин – 43:59 (4x5)     2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)    

5:2 – «Ак Барс» победил в третий раз подряд. А капитану «моряков» эта игра ещё долго будет сниться в кошмарах.

