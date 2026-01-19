«Динамо» М избежало позора, СКА проиграл из-за детской ошибки вратаря. Итоги дня в КХЛ

«Амур» и «Адмирал» забыли про победы, «Локомотив» снова оказался слабее «Торпедо».

19 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

«Амур» в Хабаровске принимал разогнавшийся «Металлург», лидера сезона КХЛ. Гости смогли открыть счёт, отличился Сергей Толчинский – самый забивной форвард уральцев в последних матчах. Однако затем игра полностью перешла под контроль «тигров», и во втором периоде им удалось забросить две шайбы в ворота Ильи Набокова. В начале третьего отрезка шальной рикошет помог Дереку Бараку сравнять счёт, но «Амур» вновь вышел вперёд – дубль оформил Олег Ли. Однако в результате победу, причём в основное время, одержал «Металлург». Руслан Исхаков в классном проходе сравнял счёт, а за 77 секунд до финальной сирены Данило Паливко ухнул издалека в позиционной атаке, и шайба нашла путь в ворота. «Металлург» продолжает держать 10-очковый отрыв от ближайшего преследователя в таблице, «Амур» проиграл в седьмой раз подряд, однако зона плей-офф от «тигров» по-прежнему на расстоянии лишь одной победы.

Во Владивостоке терпящий бедствие «Адмирал» принимал «Ак Барс», и уже к концу первого периода счёт был 3:0 в пользу казанцев. Во втором отрезке «моряки» пришли в себя, забили быстрый гол, а в середине матча Дмитрий Тимашов забросил первую шайбу в сезоне, сократив отставание в счёте до минимума. «Адмирал» обнадёжил болельщиков, но на 44-й минуте игры случилась трагикомедия: при большинстве «моряков» капитан команды Либор Шулак нелепейшим образом отправил шайбу в собственные ворота.

Этот гол выбил «Адмирал» из колеи, и затем «Ак Барс» спокойно довёл дело до победы.

В Ярославле «Локомотив» встречался с набравшим ход «Торпедо». Недавно команды играли в Нижнем Новгороде, и тогда хозяева всухую одолели действующих чемпионов. Сегодня «Локомотив» смог-таки прервать «сухую» серию голкипера Дениса Костина, однако больше поводов для радости у ярославцев не было. После быстрого обмена шайбами в середине второго периода «Торпедо» удалось забросить дважды в конце отрезка, а в третьем периоде – удержать нужный результат. Нижегородцы, одержавшие четыре победы кряду, подобрались к «Локомотиву» на расстояние в три очка.

Московское «Динамо» принимало лидера Запада «Северсталь» и к началу третьего периода уверенно побеждало 3:0. А когда череповчане отыграли всё же одну шайбу, то бело-голубые тут же восстановили разницу в три гола. До 53-й минуты всё шло у «Динамо» хорошо, но потом команда Вячеслава Козлова умудрилась в очередной раз с треском провалиться в концовке. «Северсталь» очень легко превратила 1:4 в 4:4, потратив на это чуть более пяти минут. Однако дожать соперника гости не смогли: безголевой овертайм сменили буллиты, в которых победу «Динамо» принесли две успешные попытки Никиты Гусева.

Минское «Динамо» приехало в гости к СКА. Белорусы открыли счёт в первом периоде, во втором сделали его 2:0, но армейцы смогли показать характер и отыгрались. Под занавес второго периода забил Вадим Шипачёв, однако вновь СКА уравнял главные цифры матча. Казалось, что эта игра справедливо уйдёт в овертайм, но на 59-й минуте вратарь питерцев Сергей Иванов выбросил шайбу за пределы площадки в безобидной ситуации, и минчане успели реализовать большинство ещё в основное время. Дубль и победная шайба на счету Станислава Галиева.

Матчи 20 января

