Овечкин чуть не сцепился с канадцем! И отдал шикарную передачу

«Колорадо», который с запасом лидирует в НХЛ и почти наверняка выиграет Президентский Кубок, в последних двух матчах проиграл «Нэшвиллу» и «Торонто». Неужто всё-таки первый спад в сезоне? До этого «лавины» были почти неуязвимы на своей площадке, а тут уступили командам, которые даже в зоне плей-офф не находятся.

У «Вашингтона» же ситуация усложняется с каждым днём – команда Спенсера Карбери чаще проигрывает, чем выигрывает, и постепенно отдаляется от зоны плей-офф. Александр Овечкин после четырёхматчевой серии с голами немного сбавил обороты, отметившись в трёх последних встречах лишь одной голевой передачей?

А как Ови провёл этот матч?

Александр находился на площадке в моменте с первым голом «Вашингтона», который был забит в большинстве, однако в протокол не попал. А в конце первого периода едва не подрался с канадцем! Овечкин поехал заступаться За Ника Дауда и чуть не подрался с Джошем Мэнсоном, который явно не ожидал от россиянина такой прыти. Но до кулачного столкновения дело не дошло.

В конце второго периода имя Овечкина всё-таки попало в протокол. В самый нужный момент Александр сочинил шикарную передачу спиной из-за ворот, а Этен Фрэнк спокойно разобрался с Уэджвудом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин стал одним из трёх игроков «Вашингтона», кто закончил матч с положительным показателем полезности. К тому же самым бросающим.

Но «столичным» это никак не помогло. Если первый период получился равным, то во втором «лавины» смяли оппонента, раз за разом принуждая трудиться Линдгрена, который, как мог, держал команду в игре. Даже на решающий отрезок гости собраться не смогли, хотя уступали всего в одну шайбу. К моменту четвёртой шайбы «Колорадо» счёт по броскам в третьем периоде был 12:1. Так матч не вытащить.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» проиграл третий матч подряд, а «Колорадо» прервал серию из двух поражений.