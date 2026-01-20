Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»

Чего бы мы могли ждать от встречи «Флориды» и «Сан-Хосе» ещё каких-то полгода назад? Наверняка уверенной победы чемпиона последних двух лет. Но ситуация в НХЛ может меняться стремительно – обе команды это прекрасно и наглядно показывают.

«Пантерз» после второй победы в финале потеряли из-за травм несколько лидеров и не очень удачно вошли в сезон. Более того, «пантеры» и сейчас не вернулись в зону плей-офф. «Шаркс» же после долгих прозябаний на дне быстро прогрессируют и имеют возможность сыграть в постсезоне.



У «Флориды» в состав вернулся Мэттью Ткачук, который в этом сезоне на льду в официальных играх ещё не появлялся. Защитник «Сан-Хосе» Венсан Деарне решил поприветствовать коллегу, усадив того на пятую точку силовым приёмом уже в первом периоде. Американцу это, естественно, не понравилось – чуть позже он начал донимать канадца.

Градус напряжения продолжи расти во втором периоде. По-другому быть не могло, «Флорида» по всем статьям уступала молодой команде, уже на седьмой минуте периода получив 0:3. Две голевые передачи отдал Игорь Чернышов, который продолжает адаптироваться в НХЛ.

Одна потасовка случилась во втором периоде, но самая главная произошла уже в середине третьего. Игроки начали толкаться у борта, но тут решил вмешаться вратарь «Сан-Хосе» Алекс Неделькович. Сергей Бобровский, частичка спокойствия буйной «Флориды», такого не вытерпел и полетел через всю площадку разбираться. Драка особо красивой не получилась, но из-за эффекта неожиданности смотрелась бодро. Но первым на лёд упал россиянин, который не смог удержать равновесие.

«Флориду» такой поступок вдохновил, она пошла яростно отыгрываться, но воодушевился и Неделькович, который удержал ворота в неприкосновенности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» одержал уверенную победу и закрепился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе, «Флорида» в Атлантическом – лишь на седьмом.