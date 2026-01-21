Скидки
Главная Хоккей Статьи

Алекс Лимож — о химии в звене с Пинчуком и Энасом, переезде в Беларусь и рекордах результативности

«После переезда в Минск ел драники каждый день». Интервью с легионером «Динамо»
Тамара Харинская
Алекс Лимож
Алекс Лимож рассказал о разнице между КХЛ и АХЛ, сравнил рекорды Шипачёва и Овечкина, а ещё поделился опытом перелётов на Дальний Восток.

В межсезонье американский форвард Алекс Лимож стал игроком минского «Динамо». Ранее нападающий играл за «Херши» в АХЛ и показывал высокую результативность – в сезоне-2024/2025 он за 53 встречи набрал 44 (17+27) очка.

28-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате образовал грозное звено с Виталием Пинчуком и Сэмом Энасом, которое набирает очки почти в каждом матче. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лимож поведал о путешествиях по городам России, поддержке родных и минских ресторанах.

«Нам хорошо вместе с Энасом и Пинчуком»

— Перед игрой с московским «Динамо» у вас был неудачный отрезок – четыре поражения в пяти матчах. Можно ли сказать, что победа во встрече с московскими одноклубниками одна из самых важных в этой регулярке?
— Да, у нас выдался небольшой спад, очень и очень важно вернуться на правильный путь. Это наша первая победа в гостях в 2026 году, поэтому было необходимо добиться её.

— Можно ли сказать, что вы полностью адаптировались к КХЛ?
— С самого старта сезона я сильно начал. Потом был период затишья, однако с помощью тренерского штаба мы с партнёрами во всём разобрались, получаем удовольствие от игры вместе и бьёмся за победу в каждом матче.

Фото: Пресс-служба минского «Динамо»

— Ваша тройка с Энасом и Пинчуком – одна из самых результативных КХЛ. В чём секрет?
— На мой взгляд, у нас одинаковое отношение к хоккею. Нам просто очень хорошо вместе, думаю, это самое главное. Мы довольно креативные игроки – если видим какие-то действия по телевизору или на льду, всегда обсуждаем и пытаемся повторить. Таким образом, у нас очень быстро сложилось взаимопонимание, получается дополнять друг друга.

«Момент с рекордом Шипачёва – это как в кино»

— Ранее вы довольно долго играли в АХЛ. В чём разница между лигами?
— Мне кажется, что главное различие – в физической составляющей. Здесь играют намного более квалифицированно, всё делают довольно быстро. В АХЛ все больше ориентируются на игру от ворот до ворот – вброс шайбы, форчек, больше силовых приёмов.

— Так как вы долго находились в системе «Вашингтона», то успели пересечься и с Александром Овечкиным. В прошлом году он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Недавно Вадим Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ. Сравнимы ли для вас эти достижения?
— Думаю, да. Имею в виду, что оба невероятные игроки, просто невероятно видеть, как они это делают. Шипа – первый, кто набрал 1000 очков, первый в лиге, это уже история, он навсегда останется первым. Было очень здорово выйти на лёд ради этого. Просто помню, что всё произошло так быстро, победили в домашнем матче. Этот момент выглядел как в настоящем литературном произведении, как в кино.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Вы уже успели поездить по разным городам, где базируются команды КХЛ. Может, какой-то особенно удивил или показался необычным?
— Сложный вопрос. Мне просто нравится исследовать Россию и Казахстан, что очень интересно. На самом деле, раньше я никогда не был за пределами Северной Америки. Так что для меня это отличный опыт, приятно видеть разные города и то, как болельщики поддерживают каждую команду. Думаю, в Астане было действительно круто, очень понравилось в Москве и Санкт-Петербурге.

— Многих иностранных игроков шокируют перелёты на Дальний Восток. Каким был этот опыт для вас?
— О да, безумный опыт, никогда не делал ничего подобного. Ребята из команды предупреждали меня об этом. Но помню, что было весело. Подумал тогда: надо просто получать удовольствие от игры, как бы я себя ни чувствовал. Интересная история, которую смогу рассказывать вечно. Это потрясающе – не ложиться спать до шести утра, потом лечь и после сна сразу выходить на матч. В общем, мне понравилось.

«Сильно удивился, насколько вкусная еда в Беларуси»

— Как ваша семья отреагировала на переезд в Беларусь? Удивились?
— Очень удивились. Ко мне проявляли большой интерес ещё до того, как я стал свободным агентом в НХЛ и АХЛ, а потом перестали выходить на связь. Никто не звонил, казалось, свободных мест в командах уже нет, и я не хотел ждать. Когда принимали решение о переходе, родственники оказали мне большую поддержку, это очень много значило для меня, я бы не справился без их помощи.

— Семью в Минск перевезли?
— Нет, в Минске живу только я. Но в гости приезжали мои отец и брат. Скоро приедет и моя невеста, мы не виделись с декабря, когда у нас был небольшой перерыв.

Фото: Из личного архива хоккеиста

— Но, наверное, по городу уже гуляли. Есть ли любимые места?
— Мы часто ходим в рестораны, понравились Marbl и Fabriq. Ещё часто посещаю спа-салон, который находится рядом с ареной. В свободное время расслабляюсь и исследую окрестности.

— Если говорить о ресторанах, как вам белорусская кухня?
— Сильно удивился тому, насколько вкусной была еда. Тут можно пойти куда угодно и насладиться невероятной кухней. Люблю вкусно поесть и находить новые места, где это можно сделать.

— А какое любимое блюдо для себя нашли?
— Любимым блюдом можно назвать, пожалуй, драники. Какое-то время после переезда ел их каждый день.

— Понимаю, что у вас спортивный режим, но многие иностранцы пробуют в России и Беларуси водку, даже говорят, что есть различия. Быть может, успели продегустировать во время паузы?
— Должен признаться, не пробовал ни белорусскую, ни российскую. Слышал, что она славится своим вкусом. Однако пока не было возможности попробовать.

