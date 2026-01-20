Канадский защитник заберёт «Колдер» у Демидова? Шефер вдохнул жизнь в «Айлендерс»

Как всё быстро меняется в НХЛ! Ещё полтора года назад «Рейнджерс» уверенно начинали новый сезон и виделись одним из фаворитов лиги, «Дэвилз» с парой суперзвёздных центров усилились летом 2024-го и тоже стартовали с побед в регулярке, а «Айлендерс» потихоньку сползали в царство вечной посредственности со скучной игрой, стареющим составом и прогалами пустых мест на трибунах.

Однако теперь положение в регионе кардинально поменялось. «Рейнджерс» официально объявили не перестройку, но «пересборку» и уже не будут продлевать контракт Артемия Панарина, «Дэвилз» застряли на одном месте и не могут сдвинуться с него. Зато «Айлендерс» получили новое дыхание и достаточно уверенно для нынешнего Востока идут в зоне плей-офф, опережая своих географических соседей.

Шансы «Айлендерс» на первый общий номер драфта прошлой весной были минимальны, 3%. Если бы болельщики узнали об этом перед стартом прошлого сезона, то наверняка были бы рады увидеть в составе Джеймса Хэгенса, который весной 2024-го побил рекорд ЮЧМ. Хэгенс рос на Лонг-Айленде, болел за «Айлендерс», и это был бы голливудский сценарий. Однако американский снайпер свои котировки в преддрафтовом сезоне уронил, и «Айлс» получили другого игрока.

Мэттью Шефер в первой половине прошлого сезона котировался стабильно высоко, но где-то после МЧМ оттеснил всех конкурентов с первого места. При этом — случай уникальный — в преддрафтовом сезоне Шефер сыграл всего лишь 19 встреч (17 в юниорской лиге и две – на МЧМ, где он получил травму, выбившую его до конца сезона), ни одна из них не была матчем плей-офф, однако всё равно сохранил первый номер до летней церемонии.

Мэттью Шефер на драфте Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Талант Шефера оказался слишком очевиден. «Давно не было защитников, которые получали бы такую высокую оценку экспертов. Шефер обладает выдающимся уровнем катания и способен контролировать темп игры. В зоне атаки он представляет тройную угрозу благодаря тому, что может и бросить, и отдать пас, и взять игру на себя. При этом в защите он действует агрессивно, предугадывает развитие игры, плотно действует с оппонентами, правильно выбирает позицию и удачно действует клюшкой», — писал автор сайта Dobber Prospects Дэвид Саад.

Иногда защитники, которых выбрали под №1, лишний год развиваются вне НХЛ: например, Эрик Джонсон (драфт-2006) и Оуэн Пауэр (драфт-2021) дебютировали в лиге лишь спустя год после своего выбора. Однако «Айлендерс» были так уверены в своём выборе, что обменяли Ноа Добсона в «Монреаль»: этот шаг пополнил запас активов «островитян» и открывал Шеферу дверь в основу. И клуб с этим не ошибся.

Уже чисто статистически то, что сделал Шефер, поражает. Мэттью набрал 34 очка за 49 игр и идёт на сезон с 57 очками. Например, Аарон Экблад, который уже в дебютном сезоне выглядел взрослым бородатым мужиком, набрал 39. При этом Шефер играет по 24 минуты за матч, в числе которых и 1.15 в меньшинстве, а штаб Патрика Руа не прячет Мэттью от тяжёлых смен, часто выпуская его на вбрасывания при игре в обороне.

С первых же встреч Мэттью стал бить рекорды: в 12-й игре в лиге он оформил дубль в ворота «Коламбуса» и побил рекорд Бобби Орра по самому юному дублю от защитника. Чуть позже Шефер обогнал Сидни Кросби и стал самым молодым автором гола в овертайме. Каждое новое очко, каждая новая шайба позволяла обгонять великих. До 66 очков 18-летнего Фила Хаусли защитник уже вряд ли успеет дотянуться, однако с большой вероятностью обгонит Орра и Далина.

В общем-то, Шефер пока по стилю прямо не напоминает Куинна Хьюза или Кейла Макара. Нельзя сказать, что он определяет всю атакующую игру команды, возя шайбу в одиночку, не всегда его передачи — это гениальные обострения. Однако защитник успешно использует своё катание и на взрослом уровне, благодаря чему уходит от более сильных и взрослых оппонентов, не тушуется в прессинге и разгоняет атаки за счёт индивидуальных проходов. Ну и отметим классный бросок: 13 шайб — третий показатель в команде.

Что ещё более важно — непосредственно игра в защите. Игра Шефера выглядит очень взрослой, он не суетится, не теряет позицию, спокойно выходит из-под прессинга, пусть далеко не всегда он идёт в тело. Уже сейчас Мэттью — лидер команды по успешным перехватам. Мы уже упомянули про игровое время: второй по айстайму защитник (Райан Пулок) отстаёт на три минуты.

Мэттью Шефер Фото: Michael Reaves/Getty Images

«Что мне нравится в его игре? У него нет ни капли колебаний, он просто идет и делает. И знаете что? Мне плевать, если он ошибётся. Он продолжает играть — именно это мы твердим всем нашим защитникам: «Парни, никаких сомнений». На него просто приятно смотреть», — говорил прессе главный тренер команды Патрик Руа. Его коллега из «Виннипега» Скотт Арниэль рад тому, что Шефер играет не в его конференции, и сравнивает катание Мэттью с тем, что есть у Макара.

«У него на лбу написано «будущий капитан». То, как он держится, его зрелость… это не просто талант, это характер», — говорит Бо Хорват, один из лидеров «Айлендерс» в целом и раздевалки в частности. Если верить местным инсайдерам, ветераны очень ценят рабочую этику Шефера — об этом говорил и генменеджер Мэттью Дарш. Не просто так речь шла и о включении Шефера в олимпийскую сборную команды, однако менеджмент сделал ставку на опыт.

В общем, Шефер котируется как кандидат №1 на приз новичка года. При этом Иван Демидов тоже проводит шикарный сезон: 41 очко в 49 матче, «Монреаль» в таблице идёт чуть выше «Айлс». Однако недавний опрос сайта НХЛ показывает, что голосующие пока ставят Беккетта Сеннеке выше, чем русского вингера. Это решение оставим на совести голосующих, но конкретно Шефер пока вполне заслуженно идёт первым.

В XXI веке вообразить, что защитник в дебютном сезоне наберёт 50 очков, очень сложно. Это удавалось лишь четырём игрокам: Хьюзу, Макару, Лэйну Хатсону и Морицу Зайдеру. Хьюзу не повезло в том, что он зашёл в лигу одновременно с Кейлом — троица выше получила свой приз, а в стандартный год и Куинн наверняка бы забрал «Колдер». Более того, никто из этих парней не играл так много, как Шефер сейчас.

Кроме того, в глазах голосующих молодость Шефера и тот факт, что он и в прошлом году толком не играл, будут выступать в его пользу на фоне того, что Демидов старше и уже поиграл с мужиками. Самое главное, что стоит признать: Шефер оказывает большее влияние на игру своей команды, чем русский вингер. Чтобы забраться в этой гонке на первое место, Ивану нужен либо резкий форсаж, либо резкий спад в действиях своего канадского конкурента.