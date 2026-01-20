«Честно, ищу новый вызов». Громкая сделка в КХЛ — в «Спартак» едет рекордсмен «Адмирала»

До дедлайна обменов КХЛ – меньше недели: до 25 января остаются считаные дни, а активности на рынке далеко не так много, как того, вероятно, хотелось бы болельщикам. По-настоящему громкий обмен в последнее время был всего один, но и там единственной интригой оказался лишь пункт назначения – было очевидно, что Даниэль Спронг покинет ЦСКА до закрытия окна переходов, однако едва ли не до последнего времени оставался вопрос «куда?».

И вот 20 января по-настоящему громкую сделку провернул «Спартак» – красно-белые, которые замыкают кубковую восьмёрку на Западе, приобрели у «Адмирала» лучшего снайпера в истории клуба и рекордсмена по количеству очков за одну регулярку Даниила Гутика.

Чуть более четырёх лет назад нападающий, прошедший через школы «Локомотива» и московского «Динамо», в которых он завоевал по одному Кубку Харламова, в 20-летнем возрасте вернулся с западной части России на Дальний Восток. Но не в родной Хабаровск, где он делал свои первые шаги в хоккее, а во Владивосток.

Через несколько дней после подписания контракта с «моряками» он дебютировал в КХЛ, получив солидные для новичка 15 минут игрового времени в матче с «Торпедо». Однако затем айс-тайм Даниила начал сокращаться, и после шести встреч в сезоне-2021/2022 ему пришлось ждать ещё довольно долго, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне.

Регулярка-2022/2023 тоже получилась для Гутика скомканной – какую-то её часть он провёл в ВХЛ и только ближе к концу пробился в основу «Адмирала», а затем дебютировал в плей-офф КХЛ.

А затем Леонид Тамбиев, который прибыл во Владивосток практически одновременно с Даниилом, помог ему стать звездой лиги. Начиная с сезона-2023/2024, Гутик стал показывать тот хоккей, который и привлёк внимание не только «Спартака», но и большей части клубов КХЛ, а заодно и их болельщиков – изящный дриблинг, отличное видение площадки и прицельный бросок заметно выделяли молодого форварда на фоне одноклубников.

Навыки Даниила стремительно подняли его на одно из первых мест в иерархии самых важных игроков «Адмирала» – если в первом полноценном сезоне в лиге он поделил звание лучшего бомбардира команды с опытным Александром Горшковым, то через год с огромным отрывом оказался самым результативным «моряком». Именно тогда он и установил рекорд клуба по очкам в одном сезоне – Гутик приложил руку к 53 голам владивостокцев.

Из «Адмирала» Даниил уходит в качестве лучшего бомбардира и этой регулярки – правда, у Степана Старкова, который отстаёт от него на два результативных действия, есть все шансы его обогнать. Если, конечно, сам не будет обменян – а такой вариант очень даже возможен.

Продуктивность Гутика в этом сезоне слегка упала, однако в этом не стоит винить одного только нападающего – уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что «моряки» провалили регулярный чемпионат, что также отразилось и на статистике их лидера, который в третий раз за три года поедет на Матч звёзд КХЛ.

Даниил Гутик Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Главная претензия, которую предъявляли Даниилу – его катание. Но и тут он добился прогресса: «Когда я только пришёл в «Адмирал», он как раз приехал к нам из фарм-клуба в Высшей лиге, и с ногами у него действительно были проблемы. Однако он талантливый и креативный хоккеист, который за счёт работы смог исправить эту ситуацию. Своей работой смог заслужить доверие главного тренера. Я пришёл в ноябре, а ближе к началу плей-офф он стал стабильно играть. Не скажу, что в тот момент Даниил уже стал лидером, но он железно занял место в основном составе. Потом ему начали доверять ещё и большинство – он добился всего благодаря своей работе», – рассказывал «Чемпионату» работавший с Гутиком во Владивостоке Ильнур Гизатуллин.

Теперь Даниил будет доказывать свою состоятельность в команде с бо́льшими амбициями, чем у «Адмирала» – при всём уважении к «морякам», «Спартак» является куда более масштабным клубом. Оттого и внимания к Гутику будет больше – и не только в Москве, но и во Владивостоке, с которым он уже успел тепло попрощаться: «Честно скажу, действительно хотел обмена. Я спортсмен и ищу новый вызов. Соревнования у меня в крови! Однако уезжать из Владивостока тяжело и очень непросто. Этот город, люди и арена стали частью моей жизни. Я уезжаю с благодарностью и теплом и всегда буду рад вернуться сюда. Спасибо, «моряки». До встречи на льду», – гласит последнее обращение Даниила к болельщикам «Адмирала».

За Гутика красно-белые отдали «морякам» троих молодых хоккеистов – нападающих Егора Чезганова и Даниэля Усманова и защитника Никиту Ефремова, – а также права на форварда Максима Мусорова, который сейчас играет в чемпионате Казахстана. Так что здесь и сейчас в этой сделке очевидна победа «Спартака».

Главный вопрос заключается в том, что случится через несколько месяцев – летом Даниил станет ограниченно свободным агентом, а московский клуб в последнее время известен своим специфическим подходом к переговорам. Как будут договариваться стороны, пока неясно.

Но в оставшейся части сезона Гутик должен стать отличным дополнением к и без того неплохому спартаковскому нападению – возможно, это именно тот форвард, который вдохнёт новую жизнь в звено Ивана Морозова и Павла Порядина.