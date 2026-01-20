«Автомобилист» и «Лада» синхронно засушили своих соперников в домашних матчах.

«Авангард» разобрался с Уфой, «Шанхай» теряет последние шансы на плей-офф. Итоги дня в КХЛ

20 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Авангарда» — голы забили Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов. Во втором периоде «Салават Юлаев» размочил счёт благодаря голу в большинстве Шелдона Ремпала. В середине третьего периода Игумнов и Шарипзянов оформили дубли. Вторую шайбу «Салавата Юлаева» в концовке матча забросил Александр Хохлачёв.

«Авангард» одержал третью победу подряд. Омский клуб одержал три победы в четырёх встречах с «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 55-й минуте — счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров с передач Рида Буше и Джесси Блэкера. Сергей Зборовский забросил шайбу в пустые ворота. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Автомобилист» одержал победы во всех четырёх встречах текущего сезона с «Сибирью». Екатеринбургский клуб одержал четвёртую победу кряду.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу забросил нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, которому ассистировали Райли Савчук и Артём Земчёнок. Вторую шайбу «Лады» в пустые ворота забросил Артур Тянулин. Вратарь «Лады» Александр Трушков оформил «сухой» матч.

«Лада» впервые с начала ноября одержала две победы подряд. Это была первая игра между командами в текущем сезоне. Ответная встреча пройдёт 14 февраля в Астане.

На 24-й минуте счёт открыл хоккеист «Спартака» Демид Мансуров с передачи Дмитрия Вишневского. Через пару минут гости удвоили преимущество благодаря голу Адама Ружички, которому ассистировали Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. На старте третьего периода двойной численный перевес реализовал нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Никита Коростелёв и Дмитрий Вишневский. В концовке матча форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сумел размочить счёт.

«Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение подряд.

Матчи 21 января

