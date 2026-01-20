Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 20 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 21 января

«Авангард» разобрался с Уфой, «Шанхай» теряет последние шансы на плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 20 января 2026 года
«Автомобилист» и «Лада» синхронно засушили своих соперников в домашних матчах.

20 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Авангарда» — голы забили Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов. Во втором периоде «Салават Юлаев» размочил счёт благодаря голу в большинстве Шелдона Ремпала. В середине третьего периода Игумнов и Шарипзянов оформили дубли. Вторую шайбу «Салавата Юлаева» в концовке матча забросил Александр Хохлачёв.

«Авангард» одержал третью победу подряд. Омский клуб одержал три победы в четырёх встречах с «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шаров (Буше, Блэкер) – 54:42 (5x4)     2:0 Зборовский – 59:37 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 55-й минуте — счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров с передач Рида Буше и Джесси Блэкера. Сергей Зборовский забросил шайбу в пустые ворота. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Автомобилист» одержал победы во всех четырёх встречах текущего сезона с «Сибирью». Екатеринбургский клуб одержал четвёртую победу кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Алтыбармакян (Савчук, Земчёнок) – 53:06 (5x5)     2:0 Тянулин (Савчук) – 58:25 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу забросил нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, которому ассистировали Райли Савчук и Артём Земчёнок. Вторую шайбу «Лады» в пустые ворота забросил Артур Тянулин. Вратарь «Лады» Александр Трушков оформил «сухой» матч.

«Лада» впервые с начала ноября одержала две победы подряд. Это была первая игра между командами в текущем сезоне. Ответная встреча пройдёт 14 февраля в Астане.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Вишневский) – 23:28 (5x5)     0:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 25:20 (5x4)     0:3 Порядин (Коростелёв, Вишневский) – 44:11 (5x3)     1:3 Лабанк (Меркли, Кареев) – 57:16 (5x5)    

На 24-й минуте счёт открыл хоккеист «Спартака» Демид Мансуров с передачи Дмитрия Вишневского. Через пару минут гости удвоили преимущество благодаря голу Адама Ружички, которому ассистировали Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. На старте третьего периода двойной численный перевес реализовал нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Никита Коростелёв и Дмитрий Вишневский. В концовке матча форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сумел размочить счёт.

«Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение подряд.

Матчи 21 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо М
Москва
