У Владимира второй дубль подряд, но в Монреале «дикари» обидно проиграли.

Русский снайпер снова забивает пачками в НХЛ! Как Тарасенко ожил в «Миннесоте»

Владимир Тарасенко был одним из главных разочарований прошлого сезона НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли весьма слабо выглядел в «Детройте», и было логичным даже предположить, что 33-летнему форварду, который после эпохи в «Сент-Луисе» потух и вроде бы покатился с ярмарки по клубам лиги, уже можно и вернуться в Россию.

Но сам Тарасенко, вероятно, ни о чём таком не думал, да и на Владимира ещё был спрос. К тому же, «Детройт» оказался готов расстаться с россиянином за бесценок – в «Миннесоту» Тарасенко ушёл в обмен на будущие активы. Билл Герин – генменеджер «Уайлд» — называл плюсы от приобретения Владимира: увеличение глубины состава, а также кубковый опыт Тарасенко. Кроме того, было понятно, что это и возможность сделать приятное Кириллу Капризову, да и новичку Даниле Юрову не помешает русскоязычный дядька-наставник.

Короче, в подписании Тарасенко в «Миннесоте» видели одни сплошные преимущества, рассчитывали на возвращение его бомбардирского таланта. И знаете что? Пока всё срабатывает. За половину регулярки Владимир набрал почти столько же очков, сколько за весь сезон в «Детройте» и по статистике идёт на лучшие цифры с момента ухода из «Сент-Луиса».

В последних же играх Тарасенко просто в огне. Травмы Йоэля Эрикссона Эка и Мэтта Болди увеличили значимость Владимира для атаки «Миннесоты», открыли ему двери в ведущую бригаду большинства, и вот уже в компании с Капризовым, Цукарелло и Куинном Хьюзом Тарасенко становится джокером Power Play «дикарей». В последних трёх матчах у россиянина пять голов, три из них в большинстве. В прошлой игре Владимир оформил дубль в ворота «Торонто», а сегодня аналогичным образом пострадал «Монреаль».

В середине первого периода Тарасенко броском сходу в противоход Якубу Добешу открыл счёт в матче.

А в третьем периоде Владимир снова в большинстве уже сравнивал счёт: спустился ниже к воротам и послал шайбу за спину вратарю с острого угла.

Увы, для «Миннесоты» голевые подвиги Тарасенко оказались фактически бесполезными. «Монреаль» — нынче один из лидеров Атлантического дивизиона – вырвал победу у «дикарей» буквально за 15 секунд до конца основного времени. Коул Кофилд броском издалека забил Йесперу Валльстедту, шведу наглухо закрыли обзор на пятачке. Кстати, Тарасенко в этот момент находился на площадке.

Так что продолжить серию побед «Миннесота» не смогла, но у «дикарей» есть определённый запас в таблице, и в целом они уже сейчас могут готовиться к серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом».

Ну а за Тарасенко можно только порадоваться, а также пожелать российскому форварду не сбавлять темп. Видимо, Владимир наконец-то после «Блюз» попал в комфортную среду.