Владимир Тарасенко оформил второй дубль подряд за Миннесоту, видео, Тарасенко перезагрузил карьеру в НХЛ

Русский снайпер снова забивает пачками в НХЛ! Как Тарасенко ожил в «Миннесоте»
Лев Лукин
Тарасенко ожил в «Миннесоте»
У Владимира второй дубль подряд, но в Монреале «дикари» обидно проиграли.

Владимир Тарасенко был одним из главных разочарований прошлого сезона НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли весьма слабо выглядел в «Детройте», и было логичным даже предположить, что 33-летнему форварду, который после эпохи в «Сент-Луисе» потух и вроде бы покатился с ярмарки по клубам лиги, уже можно и вернуться в Россию.

Какими были итоги прошлого сезона для Тарасенко:
Главное российское разочарование сезона. Тарасенко обменяют из «Детройта»?
Главное российское разочарование сезона. Тарасенко обменяют из «Детройта»?

Но сам Тарасенко, вероятно, ни о чём таком не думал, да и на Владимира ещё был спрос. К тому же, «Детройт» оказался готов расстаться с россиянином за бесценок – в «Миннесоту» Тарасенко ушёл в обмен на будущие активы. Билл Герин – генменеджер «Уайлд» — называл плюсы от приобретения Владимира: увеличение глубины состава, а также кубковый опыт Тарасенко. Кроме того, было понятно, что это и возможность сделать приятное Кириллу Капризову, да и новичку Даниле Юрову не помешает русскоязычный дядька-наставник.

Короче, в подписании Тарасенко в «Миннесоте» видели одни сплошные преимущества, рассчитывали на возвращение его бомбардирского таланта. И знаете что? Пока всё срабатывает. За половину регулярки Владимир набрал почти столько же очков, сколько за весь сезон в «Детройте» и по статистике идёт на лучшие цифры с момента ухода из «Сент-Луиса».

В последних же играх Тарасенко просто в огне. Травмы Йоэля Эрикссона Эка и Мэтта Болди увеличили значимость Владимира для атаки «Миннесоты», открыли ему двери в ведущую бригаду большинства, и вот уже в компании с Капризовым, Цукарелло и Куинном Хьюзом Тарасенко становится джокером Power Play «дикарей». В последних трёх матчах у россиянина пять голов, три из них в большинстве. В прошлой игре Владимир оформил дубль в ворота «Торонто», а сегодня аналогичным образом пострадал «Монреаль».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp)     1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22     2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08     2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16     3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35     3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45    

В середине первого периода Тарасенко броском сходу в противоход Якубу Добешу открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в третьем периоде Владимир снова в большинстве уже сравнивал счёт: спустился ниже к воротам и послал шайбу за спину вратарю с острого угла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Увы, для «Миннесоты» голевые подвиги Тарасенко оказались фактически бесполезными. «Монреаль» — нынче один из лидеров Атлантического дивизиона – вырвал победу у «дикарей» буквально за 15 секунд до конца основного времени. Коул Кофилд броском издалека забил Йесперу Валльстедту, шведу наглухо закрыли обзор на пятачке. Кстати, Тарасенко в этот момент находился на площадке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так что продолжить серию побед «Миннесота» не смогла, но у «дикарей» есть определённый запас в таблице, и в целом они уже сейчас могут готовиться к серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом».

Ну а за Тарасенко можно только порадоваться, а также пожелать российскому форварду не сбавлять темп. Видимо, Владимир наконец-то после «Блюз» попал в комфортную среду.

