Два мощных обмена в КХЛ. Клубы начали проявлять активность перед дедлайном

25 января — последняя дата, когда команды КХЛ смогут усилить свои составы, произвести обмены и совершить другие сделки. Активность, что логично, началась уже сейчас. Так, накануне в лиге произошли сразу два крупных обмена с участием нескольких клубов. Рассказываем, как они состоялись и кто от них выиграл.

Сделка между «Адмиралом» и «Спартаком»

«Спартак» и «Адмирал» совершили сделку — в обмен на Никиту Ефремова, Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также на права на Максима Мусорова клуб из Владивостока отправил в Москву нападающего Даниила Гутика.

Конечно, ключевой актив в этом обмене — Гутик, который являлся лучшим бомбардиром «моряков» в нынешнем сезоне. Он набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах. Однако нужно последить, сможет ли Даниил, обладая далеко не лучшим в лиге катанием, вписаться в быстрый и энергозатратный хоккей Алексея Жамнова.

Кроме того, у Гутика после нынешнего сезона заканчивается контракт, и форвард выходит на рынок неограниченно свободных агентов. Подпишет ли он новое соглашение с красно-белыми? Большой вопрос, а вот получить излюбленную спартаковцами заградительную квалификацию вполне может.

В свою очередь, дальневосточники получили от «Спартака» сразу трёх хоккеистов: защитника и двух нападающих. Все трое очень мотивированы и голодны до побед. Видимо, в «Адмирале» уже работают на будущее, спасти нынешний сезон практически нереально.

Тем более что сегодня, 21 января, в клубе официально объявили о расставании с форвардом Егором Петуховым и выменяли у «Сочи» молодого защитника Семёна Ибрагимова.

Сделка между «Адмиралом» и «Торпедо»

«Торпедо» и «Адмирал» также произвели обмен. Состав нижегородской команды пополнили вратарь Дмитрий Шугаев и нападающий Игорь Гераськин. В обратном направлении отправился голкипер Иван Кульбаков.

Когда-то Шугаев считался сильным и перспективным вратарём, вызывался из «Северстали» в сборную России, но затем прилично сдал. То же самое можно сказать и про форварда Гераськина, кочующего из одного клуба лиги в другой. Обоим нужна была серьёзная встряска, которую они, надеемся, получат в «Торпедо».

Игорь Гераськин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Кульбаков проиграл в Нижнем Новгороде конкуренцию Денису Костину, а после обмена белоруса в «Адмирал» место в заявке торпедовцев наверняка получит талантливый Дмитрий Дагестанский. Вот только не очень понятно, зачем «морякам» – при наличии прогрессирующего Арсения Цыбы и залечившего травму Адама Гуски – понадобился третий голкипер. Вероятно, Владивосток не конечная точка для Кульбакова. Им давно интересовались в «Тракторе», и в Челябинске как раз нужен второй опытный вратарь в пару к Сергею Мыльникову. Иначе в плей-офф делать будет попросту нечего.