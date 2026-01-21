Да Коста вместо Овечкина, Малкина и Кучерова. Сборная Франции едет на ОИ по квоте России

Самые непробиваемые международные спортивные федерации – хоккея и биатлона, где находят любые отмазки, только бы не видеть на своих соревнованиях представителей России. У сборной России по хоккею, чьи рейтинговые очки оказались замороженными до последнего, был теоретический шанс поехать на Олимпиаду в Милан, только в итоге нашу квоту отдали сборной Франции.

По факту – французы провалили квалификацию, но стали лучшей командой среди тех, кто не прошёл отбор, поэтому им и досталась вакантная 12-я квота на ОИ в Италии. Так первые за 12 лет Олимпийские игры с участием игроков НХЛ пройдут без Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова и других российских суперзвёзд. И на кого же их променяли?

Стефан Да Коста Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Всего из КХЛ на Олимпиаду должны отправиться четыре человека. Трое в составе сборной Словакии, ещё один хоккеист будет представлять сборную Франции. Речь о Стефане Да Косте из «Автомобилиста», вероятно, самом талантливом французе этого поколения. Причём далеко не самая хоккейная страна первые годы международной спортивной изоляции России решила продолжить общеевропейский тренд и заявляла, что в услугах своей главной звезды не нуждается. Здравый смысл вернулся к французам только в 2024 году, когда Стефана всё-таки позвали на чемпионат мира. Не стали отказываться от Да Косты тренеры сборной Франции и в контексте Олимпиады. Теперь главное, чтобы игрока отпустил «Автомобилист», поскольку Николай Заварухин хоть и поздравил Стефана с вызовом в национальную команду, однако отвечать на вопрос, дадут французу отгул в Милан или нет, не стал.

Мог быть в итоговом составе и второй представитель КХЛ – Пьеррик Дюбе. Креативный нападающий потерял веру в то, что пробьётся в состав «Вашингтона», и подписал летом контракт с «Трактором». Однако, несмотря на не самую провальную статистику (7+7 в 21 игре), своим в Челябинске Дюбе так и не стал, поэтому, когда в «Тракторе» срочно стали искать защитника, французского легионера отправили в СКА. Но этот трансфер менеджеры питерских армейцев провернули без участия главного тренера Игоря Ларионова. Так что единственным шансом Пьеррика закрепиться в Санкт-Петербурге был разрывной хоккей с первых же смен. Две передачи в семи встречах, и уже в середине декабря Профессор в своей манере заявляет, что в его команде нет такого хоккеиста, хотя формально он ещё был в клубе. В итоге в России Пьеррик разочаровался и возвращается в Северную Америку.

Пьеррик Дюбе Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако главное – Дюбе потерял игровую практику ровно в тот момент, когда тренеры сборной Франции решали, кто поедет на Олимпийские игры. Для французского хоккеиста Игры в Италии, вероятно, единственный шанс в карьере. Последний раз «трёхцветные» играли на главном хоккейном турнире в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, да и то тогда квалификацию проходили 14 команд, а не 12, как на всех последних Олимпиадах. Формально французы не должны были играть и в Милане. В финальном раунде отбора подопечные Йорика Трея заняли второе место в своей подгруппе, уверенно одолев Словению с Украиной, но особо без шансов отлетев от сборной Латвии. Дальше смотрим правила отбора на Игры. Квота гарантируется хозяевам – итальянцам. Дальше напрямую без отбора приглашаются первые восемь команд рейтинга ИИХФ и три – по результатам квалификации. Только вот Россию не допустили, и одна квота стала вакантна.

Объявили, что в Милан отправится лучшая команда среди тех, кто занял второе место в своей группе. У Казахстана, Норвегии и Франции было равное количество очков, но по разнице шайб французы вырвались вперёд. Не будем сейчас играть в конспирологию и напоминать, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф – француз. Куда важнее понять, кого, кроме Да Косты, мы увидим на Олимпиаде. Из заметных ребят сразу отметим двух нападающих с большим опытом в НХЛ – Пьер-Эдуара Белльмара и Александра Тексье. Первый провёл 700 игр за «Филадельфию», «Вегас», «Колорадо», «Тампу» и «Сиэтл». Запомнился как неуступчивый двусторонний форвард, полезный на обеих сторонах площадки. Отметился Белльмар и игрой за сборную Европы на Кубке мира – 2016, когда вместо команд второго эшелона собрали сборную солянку Евросоюза. Которая, впрочем, сенсационно дошла тогда до финала.

Пьер-Эдуард Бельмар Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Правда, сейчас Пьер-Эдуару уже 40 лет и последние два сезона он играет в Европе. В НХЛ сейчас один француз – нападающий «Монреаля» Тексье. Подававший надежды в «Коламбусе» форвард потух в строгом «Сент-Луисе», однако стиль игры команды Мартена Сан-Луи и привычная языковая среда реанимировали его карьеру. Прямо сейчас Александр идёт на свой рекорд по голам и передачам и наравне с Да Костой будет главным действующим лицом в атаке французов. Другое дело, что дальше трудно выделить кого-то персонально. Основу составят ребята из чемпионата Швейцарии и чемпионата Финляндии, и если уровень швейцарской лиги весьма достойный, то к хоккеистам из SM-лиги стоит относиться со скепсисом. Что и говорить про ребят из чемпионата Франции, откуда почти половина – игроки обороны. В их числе, кстати, Флорьян Шакиашвили – у него грузинские корни, только почти всю карьеру он провёл в «Руане».

Единственный защитник, на которого стоит обратить внимание – Йоанн Овитю. Вы, возможно, помните его по матчам за «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Нефтехимик» и «Сочи». Этот сезон Йоанн проводит в чемпионате Австрии. Безоговорочным первым номером во вратарской линии видится Антуан Келлер. 21-летний голкипер сейчас выступает за швейцарский «Ажуа», но он задрафтован «Вашингтоном» и наверняка через год-другой отправится покорять НХЛ. Забавно, кстати, что родился Келлер на два года позже, чем последний раз Франция участвовала в Олимпийских играх. Таких ребят, как Саша Трей, Энцо Гебе, Дилан Фабре, Жорданн Перре, Шарль Бертран и Антони Реш, вы можете помнить по многочисленным выступлениям на чемпионате мира, однако давайте честно – мировой хоккей без них ничего не потерял бы. А вот тот факт, что Артемий Панарин и Никита Кучеров могут ни разу в карьере не сыграть на ОИ – преступление против спорта.