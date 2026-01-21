Скидки
Результаты матчей КХЛ 21 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 22 января

«Локомотив» выиграл за 24 секунды до сирены, «Нефтехимик» огорчил «Динамо». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 21 января 2026 года
«Северсталь» дожала ХК «Сочи», «Ак Барс» разобрался с «Адмиралом».

21 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5)     1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5)     1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5)     1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)     1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 1:1 — на гол форварда «Ак Барса» Алексея Пустозёрова «Адмирал» ответил шайбой Степана Старкова. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников. Ещё одну шайбу за «Ак Барс» во втором периоде забросил Семён Терехов. На последней минуте матча четвёртую шайбу казанцев забросил Кирилл Семёнов.

Этв встреча стала 500-й для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Хэмилтон) – 42:20 (5x5)     1:1 Каюмов (Рафиков, Берёзкин) – 42:40 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов) – 59:36 (5x5)    

В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Никита Пышкайло открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Артур Каюмов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Егор Сурин принёс «Локомотиву» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Калдис, Скоренов) – 04:08 (5x4)     0:2 Думбадзе (Камалов, Подшивалов) – 07:00 (5x5)     1:2 Дедунов – 14:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Волков, Хомченко) – 23:38 (5x5)     3:2 Эллис (Волков) – 25:57 (5x5)     4:2 Эллис (Хафизов, Хёфенмайер) – 36:18 (5x4)     4:3 Квочко (Абросимов, Лишка) – 40:45 (5x5)     4:4 Подшивалов (Давыдов, Думбадзе) – 48:39 (5x5)     4:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 63:58 (3x3)    

В составе «Сочи» шайбы забросили Павел Дедунов, Тимур Хафизов, Макс Эллис (дубль). У «Северстали» голы забили Михаил Ильин (дубль), Давид Думбадзе, Илья Квочко, Иван Подшивалов. «Северсталь» четвёртый раз в сезоне одолела «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Слепышев, Адамчук) – 31:10 (5x5)     1:1 Заседа (Селезнёв, Николишин) – 53:21 (5x5)     2:1 Белозёров – 65:00    

В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Макс Комтуа с передач Кирилла Адамчука и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте третьего периода Матвей Заседа восстановил равенство. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Для «Нефтехимика» данная победа стала шестой кряду.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 22 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
