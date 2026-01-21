«Локомотив» выиграл за 24 секунды до сирены, «Нефтехимик» огорчил «Динамо». Итоги дня КХЛ

21 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Первый период завершился со счётом 1:1 — на гол форварда «Ак Барса» Алексея Пустозёрова «Адмирал» ответил шайбой Степана Старкова. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников. Ещё одну шайбу за «Ак Барс» во втором периоде забросил Семён Терехов. На последней минуте матча четвёртую шайбу казанцев забросил Кирилл Семёнов.

Этв встреча стала 500-й для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Никита Пышкайло открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Артур Каюмов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Егор Сурин принёс «Локомотиву» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В составе «Сочи» шайбы забросили Павел Дедунов, Тимур Хафизов, Макс Эллис (дубль). У «Северстали» голы забили Михаил Ильин (дубль), Давид Думбадзе, Илья Квочко, Иван Подшивалов. «Северсталь» четвёртый раз в сезоне одолела «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Макс Комтуа с передач Кирилла Адамчука и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте третьего периода Матвей Заседа восстановил равенство. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Для «Нефтехимика» данная победа стала шестой кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 22 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2