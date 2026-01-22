Скидки
Калгари — Питтсбург — 1:4 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, голы Малкина и Чинахова

Русские заправляют в «Питтсбурге»! Малкин и Чинахов тащат «пингвинов» в плей-офф
Максим Макаров
Русские заправляют в «Питтсбурге»!
Комментарии
Евгений набрал два очка, а Егор забросил победную шайбу.

Перед началом сезона «Калгари» и «Питтсбург» выглядели командами, которые дружно осядут во второй половине турнирной таблицы, станут продавцами в дедлайн, а также будут надеяться на удачу – то есть на высокий пик на предстоящем драфте.

«Огоньки» ожидания оправдали с самого начала сезона, а вот «пингвины» неожиданно воспряли и идут почти всю регулярку в первой восьмёрке. Причём, учитывая плотность таблицы на Востоке, у «Пингвинз» есть очень хорошие шансы впервые за несколько сезонов сыграть в плей-офф.

После обмена Чинахова в «Питтсбург» многие прогнозировали, что Егор окажется в одной тройке с соотечественником – Евгением Малкиным. Такое сочетание выглядело самым логичным, потому что первую тройку во главе с Сидни Кросби никто ломать не будет, а вот во второй возможности вариативности имеются. Один из самых лучших ассистентов в НХЛ в последние 20 лет явно мог прокачать нового партнёра, который давно славится отличным броском с кистей.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Ши, Сент-Айвани) – 07:49     0:2 Чинахов (Новак, Малкин) – 32:32     1:2 Шарангович (Уайтклауд, Баль) – 39:57     1:3 Раст (Кросби) – 40:50     1:4 Новак (Сент-Айвани) – 49:19    

Но первое слово в матче взял сам Евгений – и сделал это не в самой обыкновенной для себя манере. Райан Ши набросил на ворота, а Малкин, находясь на дальнем пятаке, умудрился подставить клюшку под бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вот второй гол россияне соорудили уже вместе – Новак, Малкин и Чинахов разыграли быструю трёхходовку, и на бросок вывели Егора, который хлёстким броском с ползоны не оставил шансов голкиперу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Калгари» попытался зацепиться, успел отыграть одну до перерыва, но в третьем периоде пропустил ещё дважды и проиграл.

Русские заправляют в «Питтсбурге»! Голы Малкина и Чинахова (победный) помогли «пингвинам» выйти на второе место в Столичном дивизионе. Плей-офф становится всё ближе и ближе.

