Русские заправляют в «Питтсбурге»! Малкин и Чинахов тащат «пингвинов» в плей-офф

Перед началом сезона «Калгари» и «Питтсбург» выглядели командами, которые дружно осядут во второй половине турнирной таблицы, станут продавцами в дедлайн, а также будут надеяться на удачу – то есть на высокий пик на предстоящем драфте.

«Огоньки» ожидания оправдали с самого начала сезона, а вот «пингвины» неожиданно воспряли и идут почти всю регулярку в первой восьмёрке. Причём, учитывая плотность таблицы на Востоке, у «Пингвинз» есть очень хорошие шансы впервые за несколько сезонов сыграть в плей-офф.

После обмена Чинахова в «Питтсбург» многие прогнозировали, что Егор окажется в одной тройке с соотечественником – Евгением Малкиным. Такое сочетание выглядело самым логичным, потому что первую тройку во главе с Сидни Кросби никто ломать не будет, а вот во второй возможности вариативности имеются. Один из самых лучших ассистентов в НХЛ в последние 20 лет явно мог прокачать нового партнёра, который давно славится отличным броском с кистей.

Но первое слово в матче взял сам Евгений – и сделал это не в самой обыкновенной для себя манере. Райан Ши набросил на ворота, а Малкин, находясь на дальнем пятаке, умудрился подставить клюшку под бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вот второй гол россияне соорудили уже вместе – Новак, Малкин и Чинахов разыграли быструю трёхходовку, и на бросок вывели Егора, который хлёстким броском с ползоны не оставил шансов голкиперу.

«Калгари» попытался зацепиться, успел отыграть одну до перерыва, но в третьем периоде пропустил ещё дважды и проиграл.

Русские заправляют в «Питтсбурге»! Голы Малкина и Чинахова (победный) помогли «пингвинам» выйти на второе место в Столичном дивизионе. Плей-офф становится всё ближе и ближе.